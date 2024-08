Simak Foto-Foto Pertarungan Para Ksatria Berbaju Zirah dalam Festival Kota di Serbia

Seorang ksatria zaman abad pertengahan mengangkat kapak yang panjang dan memukul penantangnya di atas helm bajanya yang tebal. Para penonton menyaksikan pertengkarannya dengan semangat, dan anak-anak berebut untuk duduk di kursi yang paling depan. Di belakang, orang tua mereka berteriak “Habisi dia!”

Selamat datang di Just Out – sebuah festival akhir pekan yang bertema zaman abad pertengahan dan digelar setiap tahun di kota kecil di Serbia yang bernama Despotovac. Inspirasi nama kawasan ini berasal dari Stefan Lazarević – seorang tokoh terkenal dalam sejarah abad pertengahan Serbia. Lazarević diberi gelar Bizantium kuno “despot” – yang setara dengan gelar pangeran – dan merupakan salah satu tokoh utama dalam “Order of the Dragon,” sebuah asosiasi yang didirikan pada abad ke-15 untuk melindungi Eropa dari Ottoman.

Festival tahun ini digelar sebagai perayaan untuk mengingati 600 tahun berdirinya biara Manasija – salah satu bangunan abad pertengahan paling ikonik di Serbia.

Ratus ksatria dari seluruh Eropa – termasuk Kroasia, Jerman, Rusia, Swedia – dan juga Iran berkumpul demi bersaing di depan puluhan ribuan penonton bergairah, yang banyaknya memakai busana bertema abad pertengahan.

Yang menonjol sepanjang festival ini adalah bagaimana sebagian besar peserta sedikit terlalu antusias menghidupkan kembali sebuah zaman di mana setiap orang mengenal posisinya: laki-laki berkelahi, sedangkan wanita mengurus yang terluka dan membagi-bagikan minuman. Meski begitu, festival ini diadakan untuk tujuan-tujuan baik dan pada saat yang sama mendorong semua peserta meresapi kembali ketiga pilar nilai luhung bagi orang Serbia: keluarga, negara, dan gereja.

Pada hari terakhir, prosesi terakhir para ksatria berlangsung di depan tembok istana Manasijia, yang disambut tepuk tangan dari ksatria Kroasia. Dengan sejarah Serbia-Kroasia yang tegang, langkah ini cukup mengharukan. Upacara penutupan berisi cukup banyak musik dan sebuah pidato yang menjelaskan niat Serbia untuk sekali-sekali tidak melepaskan Kosovo, negara yang berpisah dari Serbia sepuluh tahun lalu.

