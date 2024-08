Single Baru NIKI ‘lowkey’ Adalah Soundtrack Kencan yang Terasa Manis di Telinga

Dalam single terbarunya “lowkey”, penyanyi R&B Indonesia NIKI menyajikan kombinasi yang sempurna antara sensasi sweet dan sassy.

Musisi yang kini tinggal di Los Angeles dan bernama asli Niki Zefanya ini berhasil menjadi salah satu perempuan Asia Tenggara yang sukses di kancah musik dunia. Terutama sejak dia mulai merilis lagu-lagunya melalui label 88rising dua tahun lalu. Staf redaksi VICE sangat menyukai single-singlenya seperti “Newsflash!“dan “Vintage“. Penyanyi 20 tahun ini kembali menggunakan jurus andalannya dalam “lowkey”, yaitu beat penuh nostalgia, melodi yang cepat nempel, dan pembawaannya yang manis dan seksi.

Jika dibandingkan beberapa lagu sebelumnya, bisa dibilang “lowkey” menjadi lagu NIKI paling berpotensi diputar di radio. Kalian mungkin akan mengira dia Halsey atau Kehlani kalau sedang lengah. Setelah mendengarkannya beberapa kali, kalian akan menyadari ada sesuatu dari sound-nya yang membedakan NIKI dari musisi R&B-pop-dance perempuan lain di luar sana. Itulah alasan NIKI bisa terus terdengar segar buat telinga penggemarnya.

“lowkey” merupakan single pertama dari EP wanna take this downtown? yang akan segera dirilis. Saking seringnya mendengarkan lagu ini, aku yakin “lowkey” cocok banget menjadi lagu pengiring momen liburan tengah tahun kalian. Terutama ketika kalian mulai kencan, sebelum atau sesudah libur lebaran nanti?

“Don’t have to make me spell it all night. I don’t really give a fuck ’bout all the ‘he said she said’ bullshit. So pick your poison love, let’s go somewhere more exclusive,” lantunnya.

Sassy abis ya. Sila mendengar single baru NIKI lewat tautan berikut:

EP wanna take this downtown? akan dirilis pada Mei mendatang.

