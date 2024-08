Single Baru The Radio Dept. Bisa Membuat Siapapun Kembali Menyukai Indie Pop

Artikel ini pertama kali tayang di Noisey.

Pada 2016, band asal Swedia, the Radio Dept. merilis album Running Out of Love. Album itu adalah LP perdana mereka setelah sempat hiatus lama sejak 2010. Belakangan, baru kita tahu bila vakumnya the Radio Dept. dipicu oleh konflik dengan label rekaman mereka, Labrador, gara-gara perselisihan hak cipta untuk katalog mencakup album-album lama. Setelah sempat berkonflik, rupanya duo the Radio Dept. kembali berteman sama pendiri label Labrador, Johan Angergard. Walau berteman, tapi band ini ternyata memutuskan tak lagi merilis materi baru lewat label tersebut. The Radio Dept. kini mendirikan label rekamannya sendiri yang diberi nama Just So!.



Rilisan perdana dari debut label mereka adalah single “Your True Name”. Selama ini the Radio Dept. diasosiasikan sebagai contoh band indie pop (walau merilis materi via album yang terhitung cukup mainstream). Menyadari ironi tersebut, dalam keterangan persnya the Radio Dept. menegaskan status materi baru mereka yang dirilis lewat label milik sendiri. “Ya, akhirnya kami benar-benar menjadi band indie.”

Album sebelumnya, Running Out of Love, bisa dibilang penuh materi pop pengiring lantai dansa ketika kita berhalusinasi. Eksperimentasi itu tidak dilanjutkan pada materi baru “Your True Name”. The Radio Dept. kembali ke sound gitar penuh atmosfer yang menjadi ciri khas mereka. Dalam keterangan tertulis, the Radio Dept. menyatakan lirik lagu baru mereka adalah tentang iman. “Lebih tepatnya bukan iman terhadap kekuatan ilahiah, tapi terhadap cita-cita utopis. Semacam keyakinan pada cita-cita manusia yang mustahil tercapai contohnya keadilan atau perdamaian—hal-hal yang seharusnya bisa kita peroleh tapi nyatanya gagal.”

Pendek kata, the Radio Dept. berusaha menyuguhkan melankolia atas usaha manusia yang sia-sia. Band ini memang dikenal sering menggarap tema-tema abstrak yang masih terkait dengan kemanusiaan, khususnya dalam hal percintaan. Namun belakangan the Radio Dept tampaknya berupaya lebih berani mengangkat tema-tema di luar kebiasaan. Misalnya menyerang ideologi sayap kanan ataupun mengkritik ketamakan korporasi.

Mengingat perubahan artistik tersebut, single baru The Radio Dept. terasa segar. “Your True Name” masih dibawakan dengan pendekatan lagu lama mereka, namun tema yang diusung bukan sekadar masalah personal atau mengawang-awang: The Radio Dept. mulai menyoroti hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kondisi masyarakat, sekalipun sekarang agenda tersebut dianggap utopis.

Oh iya, di luar soal tema, tampaknya ada alasan khusus The Radio Dept. kembali ke corak sound penuh gitar. Tak lama setelah merilis single baru, mereka mengumumkan bakal merilis ulang vinyl album debut mereka pada 2003 lalu: Lesser Matters.

Simak single mereka di tautan spotify di atas ya.