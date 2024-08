Studio Ghibli Bakal Merilis Film Lagi

Dalam waktu dekat, Studio Ghibli akan mengalami masa-masa kebangkitan kreativitasnya. Selain dijadwalkan akan memproduksi film comeback maestro kartun Jepang Hayao Miyazaki, How Do You Live, studio legendaris itu dalam pernyataaan resminya juga mengabarkan jika putra Miyazaki, Goro Miyazaki, juga tengah menyutradarai sebuah anime.





Kabar menggembirakan ini datang dari produser kawakan Studio Ghibli Toshio Suzuki, “Ghibli bakal terus bikin film,” katanya, mengakhiri kabar kurang enak yang mengatakan bahwa studio yang berdiri 32 tahun lalu itu bakal berhenti memproduksi film panjang selepas Hayao Miyazaki memutuskan pensiun 2013 lalu. “Ini adalah takdir sejati Ghibli. Terus berkarya adalah apa yang bisa kamu lakukan saat ini, tentunya sampai kami tak bisa melakukannya lagi. Ini sudah jadi tekad saya,” tegas Suzuki.



Goro saat ini tengah menggarap sebuah film animasi panjang yang sepenuhnya dibuat dengan computer (computer generated animation). Ini menunjukkan Ghibli tak lagi canggung menggunakan medium tersebut. Pada 2016, Hayao Miyazaki pertama kali menciptakan film pendek dengan menggunakan teknologi Computer generated animation (tenang, How Do You Live bakal sepenuhnya menggunakan gambar tangan) dan awal tahun ini, Goro merilis serial CGA Ronia the Robber’s Daughter via Amazon Video.



Suzuki juga membeberkan detail tentang proyek ayah Goro yang sedang berjalan. How Do You Live dipastikan akan bergenre fantasi, ujar Suzuki, dana akan mengendung elemen petualangan seperti karya Hayao Miyazaki terdahulu macam Castle in the Sky dan Spirited Away. “Isinya film akan sangat berbeda dengan apa yang kalian harap dari judulnya,” terang Suzuki. “How Do You Live adalah film fantasi megah. Setelah melihat storyboardnya, saya dengan mudah paham kenapa Hayao Miyazaki kembali dari masa pensiunnya.”



Sayangnya, Suzuki tak membeberkan lebih jauh proyek baru Goro Miyazaki yang misterius. Cuman, kayaknya seru kalau Ronia dibikin versi film panjangnya. Tapi, sebagai penggemar yang baik dan santun, mari kita biarkan ayah dan anak ini bekerja dengan tenang. Toh, apapun itu, film-film keluaran studio Ghibli selalu sukses memberikan pengalaman surgawi bagi penontonnya.