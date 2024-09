Tim Editor VICE Memprediksi Cavaliers Juarai NBA Tahun ini di Game ke-6

Artikel ini pertama kali tayang di VICE Sports.





Final antara dua raksasa NBA Golden State Warriors dan Cleveland Cavaliers kembali terulang untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Berikut prediksi tim VICE global.

Siapa sih yang gak suka sok-sok bikin prediksi? Ini adalah cara terbaik untuk pamer ke teman, tetangga, keluarga bahwa anda ahli dalam suatu bidang. Kami bertanya ke beberapa staf VICE, tidak hanya dari VICE Sports tentang prediksi mereka seputar final NBA musim ini.

Michael Pina, staff writer, VICE Sports: Cavaliers akan menang dalam 7 pertandingan. Banyak faktor yang terlibat dalam final kali ini, tapi selama LeBron James masih rata-rata mencetak 32.5 poin, 8 rebound, 7 assist dan persentasi tembakan yang luar biasa, sulit untuk tidak bertaruh untuk tim yang dia naungi. (Draymond Green tidak akan berdaya nanti di final, lihat saja).

Caitlin Kelly, managing editor, VICE Sports: Warriors menang dalam 6 pertandingan. Saya memilih Warriors karena pertahanan yang kuat adalah kunci kemenangan. Pertahanan Cavaliers itu sampah. Namu, apabila ternyata saya salah dan LeBron James menjadi kunci kemenangan Cavaliers, saya gak akan kaget atau bahkan kecewa. Namanya juga pemain terbaik dunia.

Jorge Arangure, editor-in-chief, VICE Sports : Warriors menang dalam 6 pertandingan. Biarpun saya ingin Cavaliers menang, rasanya pertahanan mereka tidak akan bisa menahan Warriors. Kayaknya Klay Thompson bakal meledak di final deh, dan pertahanan Cavaliers yang lambat akan memberikannya banyak peluang untuk menembak.

Mike Piellucci, staff writer, VICE Sports: Warriors menang dalam 6 pertandingan. Saya bukan tipikal pendukung bandwagon Warriors yang mengira LeBron bisa dibungkam hanya dalam 6 pertandingan, tapi Golden State terlalu ganas penyerangannya tahun ini.

David Roth, staff writer, VICE Sports: Menurut saya Warriors akan menang dalam 6 pertandingan, ya kecuali mereka menang dalam 5 atau 7 pertandingan. Atau justru Cavaliers yang menang. Yang bikin playoffs NBA payah tahun ini adalah biarpun kedua tim jauh lebih baik dibanding tahun lalu, rasanya belum ada yang bisa mengalahkan Warriors. Saya jujur tidak tahu siapapun yang bisa mengalahkan Warriors, apalagi empat kali dalam sebuah seri. Tapi ya tahun lalu pun saya mengira begitu, tapi nyatanya Warriors kalah juga. Intinya, saya benar-benar gak bisa memutuskan siapa yang lebih hebat, dan ini perasaan yang sedang saya nikmati.

Liam Pierce, weekend editor, VICE Sports: Warriors menang dalam 6 pertandingan. Iya, memang saya dari Oakland (kota tempat GSW bernaung) dan saya sangat tidak obyektif soal hal ini, tapi coba dengar saya dulu. Warriors sangat ambisius untuk membantai lawannya tahun ini dan membuktikan kalau mereka itu bukan hype semata. Nah, untungnya Kevin Durant memberikan mereka rencana cadangan yang mantap. Klay lagi payah? Gak masalah. Stephen Curry lagi mandul? Gak masalah. Draymond lagi kacau? Aman-aman aja. Kalau Durant yang tumpul? Tetap gak masalah. Semua bintang GSW main jelek? Tenang aja, Ian Clark nanti akan memenangkan semua pertandingan sendiri (terus nanti diambil oleh Mavericks ha ha ha).

Aaron Gordon, staff writer, VICE Sports: Cavaliers menang dalam 6 pertandingan. Saya gak peduli sebetulnya siapa yang menang, saya hanya ingin melihat JR Smith semi telanjang dalam parade kemenangan.

Karisa Maxwell, social editor, VICE Sports: Cavaliers menang dalam 7 pertandingan. Biar nanti Kevin Durant harus melalui pahitnya kekecewaaan paska-keputusan-untuk-pindah-ke-tim-penuh-bintang seperti LeBron dulu, agar keseimbangan kembali tercipta dalam alam semesta NBA.

Will Kiersky, publisher, VICE Entertainment: Cavaliers menang dalam 6 pertandingan. TAU GAK SIH KALO SEMAKIN BANYAK MANTAN PEMAIN NEW YORK KNICKS DI TIM, SEMAKIN BESAR KESEMPATAN ANDA MEMENANGKAN GELAR JUARA NBA? Ini teori sudah terbukti kok. Tahun ini, Cavaliers akan mempertahankan gelar juara bukan hanya karena LBJ masih pemain basket terbaik dunia saat ini, tapi karena mereka juga mengganti Timofey Mozgov dengan Derrick Williams. Satu mantan pemain Knicks diganti mantan pemain Knicks lainnya. Jelas semua orang ramai membicarakan Kevin Durant di Warriors, tapi baik tim Warriors 2016 dan 2017 gak ada satupun mantan pemain Knicks lho. Kenapa coba Warriors menang di 2015? Karena ada mantan pemain Knicks, D.Lee loh! 3.1 poin, 2.6 rebound, GILA KAN?

Josh Tyrangiel, senior vice president of news, VICE: Cavaliers menang dalam 7 pertandingan. Keyakinan saya akan LeBron James lebih besar dibanding keyakinan saya terhadap teori evolusi manusia.

Derek Mead, executive editor, VICE Global: Cavaliers in 7. I feel like believing in something for once, even though I know I’m wrong. It feels shocking how quickly the Warriors have become annoying, especially because I *love* KD, but nothing will ever compare to watching Treal TV to get hyped for some more Baron Davis/AK47 magic on the court.

Eric Sundermann, editor-in-chief, Noisey: Cavaliers menang dalam 7 pertandingan. Gak mungkin deh LeBron kalah. Gak mungkin. Warriors emang lebih kuat di atas kertas, dan secara teori harusnya menang (salah satunya karena Cavaliers itu tidak tahu cara bertahan). Tapi ini pemain yang dengan santai mengalahkan Celtics dengan selisih 50 poin loh. Lagian, nama besar LBJ lagi dipertaruhkan disini, jadi dia pasti akan berusaha membuktikan diri.

Mayoritas tim redaksi kami lebih mendukung LeBron James dkk nih. Foto oleh Kyle Terada/USA TODAY Sports

Ryan McCarthy, editor-in-chief, VICE News: Warriors menang dalam 5 pertandingan. Gak sabar mau nonton final NBA nih! Setiap pertandingan final akan berakhir dengan skor tipis, tapi secara keseluruhan Warriors tetap jauh lebih unggul. Musim ini, NBA sibuk menyajikan cerita tentang Westbrook vs. Harden, Boogie pindah klub, rookie luar biasa Joel Embiid. Jadinya Warriors malah kurang di-hype menurut saya. Bahkan komentator olahraga Stephen A.Smith kelihatan bosan ngomongin Warriors mulu. Yup, menurut saya tim super NBA di era ini justru kurang dibicarakan. Plus, pertahanan Cavaliers itu parah banget.



Kyle Kramer, features editor, Noisey: Cavaliers menang dalam 6 pertandingan. Basketball, olahraga yang diciptakan oleh James Naismith di 1891 sudah melalui berbagai era videogame: NBA Jam, NBA Jam Tournament Edition, NBA Jam Extreme, NBA Jam 99, dan sebagainya. Tapi tetap saja kita harus mengakui bahwa game NBA saat ini adalah versi yang terbaik karena ada LeBron James, pemain yang sangat mendominasi permainan. Apa yang lebih keren dari asik main video game basket? Menonton LeBron James membuat pemain lain terlihat seperti anak-anak TK yang sedang main basket.

Matt Taylor, news editor, VICE: Cavaliers menang dalam 6 pertandingan. Kevin Durant akan beradu lutut dengan Tristan Thompson di Game 1 dan langsung cedera parah.

Annalise Domenighini, social editor and cold one enthusiast, Noisey: Mana aja boleh deh yang penting timnya penuh pemain bertubuh kekar.



Alex Robert Ross, contributing writer, Noisey: Cavaliers menang dalam 7 pertandingan. Saya menghabiskan tahun lalu berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa Warriors tidak akan menjadi juara. Berikut alasannya:

—Draymond Green belum menendang biji peler siapapun sepanjang playoffs. Kayaknya kejadian di final nih.

—Zaza Pachulia sebentar lagi akan habis masa jampi-jampinya. —Iman Shumpert musim ini sibuk soal kelahiran anaknya dan bikin mixtape yang asik yo. Nanti di final, baru dia main serius.

—LeBron James.

—JR Smith akan melakukan apapun untuk punya alasan bertelanjang dada. Menang? Tidak ada alasan yang lebih baik

—Steph Curry akan tiba-tiba menghilang dan menjadi hantu gentayangan

—Tuhan itu adil