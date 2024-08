Tim ‘Game of Thrones’ Ajak Penggemar Tebak Akhir Cerita Serialnya Lewat Playlist Spotify

Tim di balik produksi Game of Thrones sedang gila-gilaan mempromosikan musim kedelapan sekaligus terakhir serial epik yang akan segera tayang di HBO hari Minggu (14/4) ini (Senin pagi waktu Indonesia). Setelah sebelumnya menyembunyikan enam Iron Throne dan menyelenggarakan pameran global bertajuk The Touring Exhibition, sekarang mereka (lebih tepatnya bagian pemasaran HBO) membuat playlist Spotify dinamai “Game of Thrones: The End Is Coming”.

Katanya sih, pilihan lagu yang ada di dalam playlist ini memberi petunjuk tentang apa yang akan terjadi di bagian final GoT.

Apa saja bisa terjadi di akhir serial karena lagu-lagunya dapat ditafsirkan secara berbeda. Jalan ceritanya tentu enggak bisa dengan mudah ditebak dari kompilasi 50 lagu yang mencakup berbagai genre, mulai dari Led Zeppelin, Prince, Kanye West, Guns N’ Roses, Rage Against the Machine, Danzig hingga U2.

Penasaran? Silakan dengarkan di bawah ini. Selamat berspekulasi!

https://open.spotify.com/embed/user/spotify/playlist/37i9dQZF1DXdnZT5DhATDx



Tak masalah juga sih kalau kalian gagal menerka akhir ceritanya. Playlist ini minimal tetap enak didengar, kok! Lagu-lagunya dipilih secara apik. Harapannya penggemar bisa semakin bersemangat menyambut serial TV terlaris ini saat mendengarkan deretan lagu tersebut. Musik rock-nya juga enggak terlalu keras sehingga siapa saja bisa menikmatinya.

Ini bukan pertama kalinya GoT membumbui filmnya dengan musik. Penyanyi seperti Ed Sheeran pernah menciptakan lagu untuk musim-musim sebelumnya. The Weekend, SZA dan Travis Scott pun berkolaborasi mengisi lagu untuk musim finalnya. Sementara itu, Ramin Djawadi tetap menjadi penggubah musik resmi GoT. Dari semua musisi tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa serial HBO ini tak hanya memainkan musik kontemporer saja.

Namun, sang pencipta seakan ingin menunjukkan bahwa musik punya esensi lebih selain melengkapi jalan cerita. Misalnya, mereka membuat playlist Spotify pertama “Game of Thrones: Songs of Ice and Fire” pada 2017 lalu yang memainkan lagu-lagu rock dan menggambarkan peperangan, es, api, dan serigala.

Kali ini, playlist "Game of Thrones: The End Is Coming" sengaja dibuat untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan dari serial ciptaannya. Atau sederhananya, kita harus siap-siap dengan semua kejutan yang akan muncul di musim terakhir GoT.

