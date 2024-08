Tonton The xx Mengubah “My Love” Milik Justin Timberlake Jadi lebih Emosional

Artikel ini pertama kali tayang di i-D.



The xx bisa bisa bikin lagu apapun jadi jauh lebih emosional dibanding isi buku harian remaja. Awal tahun ini saja mereka mendaur ulang lagu kolaborasi Drake dan Rihanna “Too Good” menjadi lagu cover yang garang. Tak lama kemudian, The xx kembali usil. Kali ini mereka menyuguhkan versi yang lebih galak dari lagu “I Miss You” milik Beyonce yang pernah juga dibawakan oleh Frank Ocean. Kini, mereka baru mengobrak-abrik single Justin Timberlake “My Love” dan menerjemahkannya menjadi lagi pop 80-an.



Trio asal Inggris menyajikan interpretasi mereka yang moody atas track dari album klasik JT keluaran tahun 2006 FutureSex/LoveSounds dalam penampilan mereka di BBC Radio 1’s Live Lounge. Dengan potongan lagu JT “ Lovestoned” di sana-sini, My Love yang digubah oleh The XX terdengar seperti salah satu soundtrack film rom-com SMA, yang mengalun ketika sang lakon memandangi gebetannya dari seberang lantai dansa.



Anggota The xx doyan mengcover lagu-lagu bintang pop begitu juga sebaliknya. Rihanna merombak hit mereka “Intro” menjadi anthem pop di album Talk That Talk yang beredar tahun 2011 lalu. Line gitar lagu itu yang gelap dan menghantui jadi inspirasi Rihanna untuk menyanyikan lirik semuram “ I’m drunk on love, nothing can sober me up.” Shakira, diva kawakan, menambahkan vibrato khasnya ketika mengcover “ Islands,” dalam sebuah pertunjukan di Glastonbury.



Silakan nikmati “ My Love” yang disulap oleh The xx jadi lebih sentimental. Sementara itu, kita bisa mulai ngarep kalau trio ini kelak bakal mereka ulang “ Sexyback” karena kita tahu ada sejumput maskulinitas lembek di balik anthem klab malam yang, ehem, norak itu.