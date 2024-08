Tonton Trailer ’36 Chambers’, Dokumenter Terbaru Tentang Wu-Tang Clan

Pada 1993, Wu-Tang Clan merilis album debutnya Enter the Wu-Tang. Sekarang, 25 tahun kemudian, kolektif hip-hop legendaris dari Staten Island ini kembali merenungkan warisan album itu terhadap perkembangan hip-hop baik di Amerika Serikat atau di kancah global lewat sebuah film dokumenter berjudul For the Children: 25 Years of Enter the Wu-Tang. Dokumenter yang dibesut oleh Shomi Patwary ini menyusuri asal mula album Enter The Wu-Tang dan membahas tempatnya dalam kultur hip-hop saat ini. Dalam trailernya yang dirilis hari ini, para anggota Wu-Tang terlihat cukup penuh harapan tentang posisi mereka sebagai veteran hip-hop. “Saya pikir album itu tetap keren dan akan tetap nendang bagi generasi-generasi pecinta hip-hop di masa depan.” ujar RZA. Trailer tersebut juga menampilkan cameo dari dua anggota A$AP Mob—yang kerap dibanding-bandingkan dangan Wu-Tang—Rocky dan Ferg (yang menyebut Ru sebagai sekumpulan samurai dari Hood.

For the Children: 25 Years of Enter the Wu-Tang akan mulai tayang 9 November mendatang.