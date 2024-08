Tonton Trailer Pertama ‘If Beale Street Could Talk,’ Film Barry Jenkins setelah Moonlight

Jika masih hidup, James Baldwin tepat berusia 94 tahun, tanggal 2 Agustus kemarin. Kalau kamu penasaran dan belum membaca karya penulis legendaris New York ini, bacalah If Beale Street Could Talk, salah satu novelnya yang paling diperhitungkan.



Dan, bila kalian memutuskan membaca buku, kami anjurkan kalian untuk membacanya sesegera mungkin. Pasalnya, sineas penggarap Moonlight Barry Jenkins dikabarkan tengah merampungkan adaptasi novel tersebut, dan hari ini trailer pertama film terbaru Jenkins mulai bisa ditonton.



Dibintangi , Kiki Lane dan Stephan James yang memerankan dua sejoli Clementine “Tish” Rivers dan Alonzo “Fonny” Hunt, If Beale Street Could Talk bercerita sebuah kisah cinta di Harlem tahun 70-an. Adapun garis-garis besar cerita kira-kira seperti ini: setelah Tish yang baru berusia 19 dinyatakan hamil, Fonny difitnah telah melakukan tindakan pemerkosaan terhadap kekasihnya oleh seorang anggota polisi yang rasis. Tak terima atas ketidakadilan yang diterima pasangannya, Tish pun berjuang guna membuktikan kekasihnya tak bersalah sedikitpun.



Kentara sekali jika Jenkins sangat menggemari Baldwin. Malah Jenkins sudah mulai mengadaptasi If Beale Street Could Talk sebelum dirinya mendapatkan hak mengangkat cerita itu. Beruntung—ini tak mengangetkan sih—pemegang hak novel mendiang Baldwin mengizinkan Jenkins mengadaptasi novel tersebut. Alhasil, If Beale Street Could Talk jelas jadi proyek impian Jenkins. Dalam proses pengadaptasian novel If Beale Street Could Talk, Jenkins melibat sejumlah kru Moonlight, salah satunya sinematografer James Laxton, yang sepertinya berperan penting dalam menentukan pewarnaan hingga hasil akhirnya terlihat sangat memukau .

If Beale Street Could Talk direncanakan beredar di bioskop pada Januri 2019.

Silakan nonton trailernya di bawah ini: