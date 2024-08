Yuk, Dengar Versi Demo Awal Lagu The Smiths ‘There Is A Light That Never Goes Out’

Artikel ini pertama kali tayang di Noisey.

Sekarang sudah 2017. Morrissey, mantan vokalis band legendaris Inggris The Smiths, masih hobi berkomentar pedas di media massa. Sementara Johnny Marr sempat bergabung dengan band The Cribs. Kedua musisi legendaris itu telah berpisah jalan. Namun, mari kita membayangkan sejenak suasana 1986, ketika mereka berdua masih tergabung dalam The Smiths dan merilis The Queen is Dead, album musik berbasis gitar yang mendekati kesempurnaan.



Tahun lalu merupakan ulang tahun ke 30 album tersebut, dan The Smiths telah mengumumkan rencana mereka untuk merilis ulang mahakarya mereka itu. Kini, anda bisa mendengarkan salah satu harta karun yang selama ini hanya tersimpan dalam arsip—rekaman pertama “There Is a Light That Never Goes Out.” Jangan nangis ya ntar malem.

Kalau kalian tidak merasakan apa-apa setelah mendengarkan versi demo lagu legendaris ini, bisa dibilang hidup kalian benar-benar menyedihkan.

Versi demo ini memiliki sedikit perbedaan dengan versi album—misalnya, tempo lagu di demo sedikit lebih cepat dan jelas lebih kasar, tapi vokal Morrissey sebagian besar sama kecuali di beberapa bagian tertentu. Dan kalau anda penggemar berat seperti saya, selalu menarik untuk melihat behind the scene sebuah band, terutama band seperti The Smiths yang dalam beberapa tahun terakhir cenderung tertutup.



Bersiaplah menikmati versi-versi demo lainnya ketika rilisan ulang The Queen is Dead keluar 20 Oktober mendatang.