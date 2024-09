10 domande che hai sempre voluto fare a una coppia arrivata vergine al matrimonio

Sarah e Stefan, rispettivamente di 21 e 25 anni, sono due studenti di Graz, in Austria, che hanno deciso di aspettare il matrimonio prima di fare sesso. Dato che avrete letto il titolo, saprete anche che ci sono riusciti. Stanno insieme dal 2013, ma hanno fatto sesso per la prima volta solo dopo essersi sposati, nell’estate del 2015.



Li ho incontrati per parlare di amore, dei limiti dell’intimità e dei loro momenti di debolezza.



Videos by VICE

VICE: Come vi siete incontrati?

Sarah: In realtà ci conosciamo praticamente da sempre.

Stefan: Continuavamo a incontrarci in chiesa fin da quando eravamo bambini. Prima di sposarci siamo stati fidanzati per un anno e mezzo.

Sarah: Prima della nostra relazione siamo stati entrambi con altre persone. Poi, l’ultima volta in cui ci siamo ritrovati tutti e due single, qualcosa è finalmente scattato.

Perché avete deciso di aspettare prima di fare sesso?

Stefan: La fede ha avuto un forte ascendente su ciò che pensiamo dell’amore e delle relazioni. Ovviamente non abbiamo subito affrontato l’argomento matrimonio, però, sin dall’inizio era chiaro a entrambi che se le cose fossero andate nel verso giusto il passo successivo sarebbe stato il matrimonio.

Sarah: All’inizio il matrimonio non mi sembrava poi così importante, ma ne abbiamo discusso prima di diventare ufficialmente una coppia e ci siamo confrontati su ciò che pensavamo del contatto fisico in una relazione. Siamo sempre stati d’accordo sul fatto che avremmo aspettato il matrimonio per fare sesso.

Stefan: Solitamente se devo prendere una decisione importante lascio che siano la mia fede e la Bibbia a guidarmi. Sono convinto che il sesso dovrebbe essere qualcosa da custodire per il matrimonio, così lo si rende ancora più speciale. Il sesso è qualcosa che noi condividiamo esclusivamente l’uno con l’altro.

Sarah: Credo anch’io che aspettare sia la scelta più saggia perché così nella fase del fidanzamento ci si può concentrare maggiormente sul costruire una relazione basata sulla fiducia reciproca e ci si può conoscere davvero a fondo.



Avete fatto sesso con altre persone prima di conoscervi?

Sarah: No, i nostri ex erano persone che condividevano le nostre convinzioni sul sesso. Quindi sì, abbiamo perso la nostra verginità insieme.

Avete mai dormito a casa dell’altro prima di sposarvi?

Stefan: Qualche volta è capitato che Sarah si fermasse da me, ma abbiamo sempre dormito in camere separate. All’inizio abbiamo parlato di quali sarebbero stati i limiti fisici della nostra relazione e abbiamo deciso di evitare anche di baciarci sul serio; ci davamo semplicemente qualche bacio sulla guancia o sulla fronte, ma non abbiamo mai limonato.

Perché avete preso questa decisione?

Stefan: Abbiamo deciso di aspettare anche di baciarci perché avevamo paura che un bacio avrebbe potuto farci abbassare la guardia, facendoci venire voglia di andare oltre. I baci sono un’arma potente, e una cosa tira l’altra. Noi volevamo tenerci lontano da questo meccanismo.

Qual era la differenza tra la vostra relazione e un’amicizia [prima del matrimonio]?

Stefan: Prima del matrimonio l’unica differenza tra noi e le altre coppie era che noi non ci eravamo mai avvicinati sul piano fisico. A parte questo, la nostra relazione era uguale a tutte le altre: eravamo una coppia di innamorati che passava molto tempo insieme e si raccontava tutto. A Sarah ho detto cose di me che non avevo mai detto a nessun altro. Lei è la persona che mi conosce meglio in assoluto, la più importante della mia vita. E comunque anche noi esprimevamo il nostro amore attraverso il contatto fisico.

Come, di preciso?

Sarah: Esattamente come avrebbe fatto ogni altra coppia. Ci coccolavamo, ci tenevamo per mano, stavamo vicini, ci abbracciavamo, ci accarezzavamo. Le solite cose.

Stefan: Semplicemente né ci baciavamo, né facevamo sesso. A parte questo eravamo esattamente come ogni altra coppia di innamorati.



Ci sono mai stati momenti di debolezza?

Stefan: Pochi, grazie alle stanze separate. Se avessimo dormito nello stesso letto sarebbe stato tutto molto più difficile.

Sarah: Ci sono stati dei momenti in cui tu mi volevi assolutamente baciare.

Stefan: [Ride] Sì forse hai ragione. Non ricordo con precisione il momento. Comunque, non ci sono stati veri momenti di debolezza.



Com’è stata la vostra prima volta? Siete arrivati fino in fondo la prima notte di nozze?

Stefan: No, ci siamo arrivati gradualmente. Il primo bacio è stato nell’ufficio di stato civile, due giorni prima del matrimonio in chiesa.

Sarah: Sì, sono stati due giorni molto eccitanti.

Stefan: La notte del matrimonio eravamo troppo stanchi e non è successo nulla. È successo il giorno dopo. Entrambi vedevamo il sesso come qualcosa da imparare—principalmente perché devi capire ciò che piace all’altra persona.

Sarah: Penso sia stato il modo giusto di approcciarsi al sesso. Ne abbiamo parlato, ci siamo confrontati, abbiamo letto molto a riguardo. In più molte persone ci hanno detto che la prima volta non è sempre così fantastica come si potrebbe pensare, e sentirne parlare in questi termini ha abbassato di molto le nostre aspettative. Entrambi sapevamo che, indipendentemente da come sarebbe stata la prima volta, avremmo collaborato per rendere il sesso sempre più bello. E non siamo pentiti di aver aspettato così a lungo. Se dovessi rifare tutto dall’inizio, lo rifarei senza pensarci due volte.



Perché vi siete sposati così giovani? Volevate solo fare sesso il prima possibile?

Sarah: Quando ci siamo accorti che la nostra relazione funzionava così bene ci è sembrato logico fare il passo successivo e sposarci.

Stefan: Sappiamo di esserci sposati prima della media dei nostri coetanei, ma sentivamo che era il momento giusto per noi. Non c’era una sola ragione per continuare ad aspettare. Avevamo capito ciò che c’era da capire l’uno dell’altro.

Segui Sabrina su Twitter.

Thumbnail: Due persone che non sono Sarah e Stefan. Foto via Flickr.