10 domande che hai sempre voluto fare a… un busker

I busker sono quegli artisti di strada che scelgono luoghi pubblici come strade e piazze per offrire un’esibizione ai passanti. Spesso la loro è una filosofia di vita ancor prima che una scelta, che suscita tante curiosità e domande. Abbiamo preso le più comuni e le abbiamo poste a Claudio Niniano, che da anni si esibisce per le strade di Milano. Ci ha raccontato, tra le altre cose, cosa comporta lo stile di vita del busker, cose ne pensa delle persone che guardano e non pagano e perché ai locali continua a preferire strade e piazze.

