10 domande che hai sempre voluto fare a un ginecologo

Mostrare a un ginecologo la propria vagina è una cosa sia fastidiosamente intima che anonima in modo rassicurante. Sei lì mezza sdraiata, e hai pagato qualcuno per guardare nel tuo tunnel dell’amore, e anche se sai che ne ha viste letteralmente migliaia, non puoi fare a meno di chiederti: cosa pensa questa persona di quello che sta vedendo ora? Come ci si sente a pochi centimetri delle mie labbra? Cosa l’ha spinto a scegliere questo lavoro?



Il dottor Joachim Pömer (34 anni) dirige un clinica privata a Linz, in Austria. Quando gli ho chiesto perché diamine ha deciso di fare il ginecologo, mi ha raccontato di aver assistito a un parto durante un viaggio in Namibia, quando aveva 28 anni. È stato allora che si è reso conto di voler avere un ruolo nel portare al mondo nuove vite. Ma se per quella domanda era preparato, non lo era di certo per le dieci che stavo per fargli.

VICE: Qual è la cosa più disgustosa del tuo lavoro?

Dott. Joachim Pömer: La parola “disgustoso” non dovrebbe esistere, per i medici. L’ultima cosa che una donna ha bisogno è che il suo ginecologo mostri “disgusto”. Arrivano donne con mestruazioni fortissime, mestruazioni infinite, o anche solo per controlli di routine. Capita che debba estrarre assorbenti che sono rimasti incastrati nella vagina. Non c’è niente di disgustoso o spiacevole nel farlo, è il mio lavoro.

È vero che spesso sono più maleodoranti i piedi che le vagine delle pazienti?

È come quando vai dal dentista e ti sei appena lavata i denti—le donne che visito hanno spesso appena fatto la doccia. La vagina di una donna in salute non emana cattivi odori. Adottare cure igieniche speciali per le parti intime è spesso controproducente. I funghi vaginali sono molto più frequenti nelle donne che usano per un lungo lasso di tempo prodotti specifici per l’igiene intima. Per lavarsi basta l’acqua—a una donna sana raccomando di non usare altro. Se c’è cattivo odore, spesso è a causa di un’infezione. E il mio lavoro è sbarazzarmene.

Quante pazienti si depilano prima della visita?

Secondo una ricerca, più del 60 percento delle donne si depilano le parti intime regolarmente. Non penso che una donna che di solito non si depila lo faccia apposta per il suo ginecologo. Ma ci sono donne che vengono per un’emergenza, e quello non è mai il momento giusto per depilarsi. A me non importa affatto.

I peli intralciano il tuo lavoro?

No, rimuovere i peli pubici è solo una questione di gusto. Una donna sa scegliere da sola, o può discuterne con il partner, ma non deve preoccuparsi di cosa pensa il suo ginecologo. L’unico caso in cui è importante rimuovere i peli pubici è un’operazione chirurgica, ma se non lo fa lei lo facciamo noi.

Qual è la cosa più assurda sul sesso che hai imparato nella tua carriera?

Ho imparato che non c’è nulla di assurdo nel sesso. Non preoccuparti mai di quello che potrebbero pensare gli altri e fai quello che vuoi—a patto che sia un atto consensuale, e legale.

Ti sei mai eccitato davanti a una donna che si spoglia davanti a te, al lavoro?

No. Le pazienti vengono da me perché si fidano. Può essere difficile crederci, ma devi essere in grado di eliminare del tutto la sessualità—io, sul lavoro, lo faccio.

Com’è poi se incontri una paziente al supermercato?

La saluto. Se la situazione lo consente, facciamo due chiacchiere, e se con me ci sono mia moglie e mio figlio, glieli presento. Non parlo mai del mio lavoro a mia moglie, perché sono un medico e la situazione delle mie pazienti è strettamente confidenziale. Se incontro una paziente che mi dice che ha un problema, possiamo prendere un appuntamento così su due piedi, ma evito sempre di parlarne in dettaglio in pubblico.



Ti è mai capitato di fare sesso con una donna e pensare, “Dovrebbe andare da un medico?”

Al lavoro elimino la mia sessualità, e in privato elimino il mio lavoro. Sono sposato e amo mia moglie. Se notassi qualcosa che non va durante il sesso o durante una gravidanza glielo direi—è per questo che stai con una persona. Ma non ha nulla a che fare con il lavoro.

Cosa ne pensa tua moglie del lavoro che fai?

All’inizio la preoccupava. Molti medici che conosciamo hanno divorziato perché non riuscivano a passare abbastanza tempo con la loro famiglia. E poi era un po’ incerta, perché non sapeva come mi sentissi a vedere donne seminude tutto il giorno. Ora, però, è tranquilla. Mi consiglia sempre alle sue amiche, se hanno bisogno di un medico. Penso che sia la miglior prova di fiducia che una moglie può darti.

Per te è più facile trovare il punto G, rispetto agli altri uomini?

Non siamo ancora certi che esista. Ma alcuni medici hanno proclamato di averlo trovato sulla parete frontale della vagina, un paio di centimetri sopra l’uretra—dove ci sono molte cellule nervose. Lì ci sono anche ghiandole che possono essere stimolate. Be’, perciò, certo, noi ginecologi siamo sicuri di essere capaci di trovarlo.