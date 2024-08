10 domande che hai sempre voluto fare a un milionario

Christian Jagodzinski non sa dirmi esattamente quanti soldi ha, ma è una cifra intorno ai 55 milioni di dollari. Insomma, è molto ricco. È diventato milionario a 29 anni, quando ha venduto il suo shop online di libri ad Amazon. Oggi di anni ne ha 48 e opera principalmente nel settore immobiliare—affitta ville ad altre persone molto ricche.



Christian vive a Miami e la sua casa vale 25 milioni di dollari. Ha una jacuzzi sul terrazzo, una casa per gli ospiti, una piscina e un cinema privato sul cui soffitto viene proiettato il cielo notturno. Quando vuole svagarsi di solito affitta un jet privato e va a Mykonos con gli amici, spendendo 10mila dollari a sera in Champagne con la stessa disinvoltura con cui voi la mattina vi concedete il caffè alle macchinette.

Ho parlato con lui per capire se la vita è davvero più bella quando sei così ricco (la risposta è che lo è). Mi ha spiegato come mai frequenta solo persone ricche, quanti soldi vuole ancora guadagnare e perché secondo lui certe persone non saranno mai ricche quanto lui.

VICE: Avere tutti questi soldi ti ha cambiato?

Christian Jagodzinski: Cerco di non farmi cambiare dai soldi. Molti uomini ricchi ad esempio non si occupano della loro salute o della loro forma fisica, perché pensano che le donne li vorranno anche con la pancia. Sarà anche vero, ma io cerco di rimanere in forma.



E poi cerco di stare alla larga da chi mi vuole solo per i soldi e non per la persona che sono. So che sembra brutto da dire, ma questa preoccupazione ha cambiato il modo in cui gestisco la mia vita sociale—adesso tendo a fare amicizia solo con persone ricche.

Nel senso che le donne ci provano con te solo perché sei ricco?

Sono felicemente sposato con due figli, quindi non è tanto quello. Ma ho un sacco di amici che si sono sposati con persone che cercavano solo un modo veloce per diventare ricche. A essere sincero, molti di questi amici sapevano a cosa andavano incontro ancora prima di sposarsi, ma non gli interessava—gli piacevano le attenzioni che ricevevano.

Non ti sembra una cosa triste?

Io non vorrei mai avere una relazione del genere, ma è anche vero che io sono piuttosto attraente e molte delle persone di cui sto parlando non lo sono. Ad esempio conosco un tizio che ogni volta che incontra una donna, dopo cinque minuti che ci sta parlando, deve sempre dirle che ha centinaia di migliaia di dollari.

Hai mai avuto una relazione con qualcuno più ricco di te?

No. Anche perché è difficile trovarne: ci sono solo 200mila persone veramente ricche al mondo e la maggior parte di loro sono uomini e più vecchi di me. A 48 anni sono piuttosto giovane per essere un milionario.

Sei mai invidioso di chi è più ricco di te?

No, perché non sento il bisogno di avere più soldi di quelli che ho. Certo se avessi 100 milioni invece che 50 potrei comprarmi uno yacht o un jet privato invece che affittarli. Ma non credo che questo mi renderebbe più felice. Sono arrivato alla conclusione che oltre i 30 milioni non ti servono altri soldi.

Ti preoccupa la possibilità di perdere la tua fortuna?

È difficile che succeda. Forse potrei finire sul lastrico se facessi qualche grosso investimento sbagliato, di certo non per il mio stile di vita. Nel 2008, con lo scoppio della bolla dei mutui subprime, ho perso 10 milioni dei 50 che avevo. Eppure questa perdita non ha intaccato la mia vita di tutti i giorni, è stata più che altro una seccatura—nel senso che mi sembrava di non aver fatto un buon lavoro.

Hai mai corrotto qualcuno?

No, e anche se volessi farlo vivo in America e qui non funziona così. Non ne ho nemmeno bisogno, mi basta assumere un buon avvocato e ottenere quello che voglio per vie legali. Ma se voglio prenotare un tavolo in un ristorante ed è già tutto prenotato, capita che allunghi al maitre 100 o 200 dollari.

Paghi le tasse?

Certo. Gli Stati Uniti sono un buon posto da questo punto di vista, specialmente per chi lavora nel settore immobiliare. Ho lasciato la Germania proprio perché lì mi toccava pagare il 50 percento di tasse. Non voglio vivere in uno stato che vuole prendersi metà di quello che guadagno.

Le autorità tedesche hanno una mentalità da Robin Hood—rubano ai ricchi per dare ai poveri. Sinceramente, è proprio un’idea da poveri. Il 30 percento di tasse è il 30 percento, che tu sia ricco o povero.

Perché non tutti sono ricchi come te?

Penso che molti non siano abbastanza determinati. Vogliono fare i soldi ma non vogliono impegnarsi abbastanza per averli. Non funziona così. Se vuoi mettere su un business devi impegnarti, devi essere motivato e pensare che alla fine dell’arcobaleno troverai la pentola d’oro. Quando avevo 20 anni dicevo che entro i 30 volevo guadagnare almeno un milione di dollari all’anno, e ho pianificato la mia vita per ottenere quest’obiettivo.

Se incontri un senzatetto, quanti soldi gli dai?

Questa è una domanda difficile. Se gli dessi 20 dollari penso che li spenderebbe tutti in una bottiglia di whiskey e in quel caso starei davvero facendo del bene? Una volta, a Miami, ho incontrato un senzatetto e gli ho dato un lavoro. Lavora per me ancora oggi. Secondo me è molto meglio così che non dargli dei soldi, anche tanti.