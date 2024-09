10 domande che hai sempre voluto fare a una persona con la faccia tatuata

Ho una scritta tatuata sul braccio destro. È abbastanza piccola e quando mi capita di guardarla, sorrido e penso a quando l’ho fatta. Non so se un giorno me ne pentirò (come del resto succede a molti coi tatuaggi) ma se così fosse ho una buona scusa per comprarmi un sacco di camicie che mi piacciono.



Comunque—tranne quella volta che mi chiesero se la scritta fosse dedicata a una canzone dei Nickelback—il mio tatuaggio non mi ha mai causato nessun tipo di problema. Molto probabilmente, appunto, perché l’ho fatto in una parte del corpo un po’ paracula.



Il discorso è diverso per chi sceglie di tatuarsi zone come le mani o la faccia, tanto che spesso sono i tatuatori i primi a mettere in guardia. Voglio dire, sono come dei biglietti da visita per ogni primo incontro. Saranno lì alla cena di Natale con i parenti e non svaniranno quando la vecchia di turno seduta accanto a te nel bus di linea ti fissa.



Preso dalla curiosità di capire com’è vivere con dei tatuaggi in faccia ho contattato Daniele, di Perugia (e ritratto qui sopra in foto), che nel corso degli anni se n’è fatto più di uno.

Videos by VICE

VICE: Perché hai scelto di farti un tatuaggio in faccia?

Daniele Rossi: Diciamo che l’ho fatto per una scelta estetica, e poi mi interessava avere un tatuaggio dedicato a mia madre, che è morta, in un posto dove gran parte della gente non ha tatuaggi. Una volta fatto il primo, ho pensato che sarebbe stato bello farne altri.

Oltre a quello su mia madre ho la scritta del mio soprannome sul sopracciglio, tre puntini sotto l’occhio che stanno per “non vedo, non sento, non parlo” e una lacrima sotto l’occhio destro che è sempre per mia madre.



Cosa ha detto tuo padre quando ha visto il tuo primo tatuaggio in faccia?

Con mio padre ci discuto da sempre a riguardo, per tutti i miei tatuaggi. Quando ho iniziato a farmeli anche in faccia mi ha chiesto se ero matto, anche se il tatuaggio era per mia madre. Diciamo che non gli piace il concetto di tatuaggio e anche se ho quarant’anni ogni volta che ci vediamo discutiamo a riguardo.



A proposito di discussioni, quali sono le domande più stupide che ti fanno? So che è un po’ ironico chiedertelo in un articolo che si intitola “10 domande che hai sempre voluto fare a…”

Avere dei tatuaggi in faccia ti porta a sollevare un certo tipo di attenzione, che le persone intorno a te ti facciano delle domande è abbastanza normale. Non saprei dirti esattamente quali siano le più stupide, forse cose come “ma che significa questo o quello?”. Ad essere sincero però non sono tanto le domande che mi danno fastidio, quanto le battute di alcuni. Cose tipo “fattene un altro in fronte” o “guarda che tra poco non c’è più spazio.”



Capita anche che la gente ti veda e rimanga un po’ intimidita, no?

La maggior parte sì. Mi sono accorto che tanta gente per strada mi osserva e quando restituisco l’occhiata abbassa lo sguardo. Soprattutto gli anziani, è come se si spaventassero.



E non ti dà fastidio questa cosa?

Fondamentalmente no, ci sono molto abituato. Quando ero più giovane avevo i dread, e poi ho anche altri tatuaggi su punti visbili come le mani o il collo. Sotto questo punto di vista sono sempre stato un po’ sopra le righe.

Meglio così. In faccia fa più male che da altre parti? Ho un po’ questa sensazione, dato che sono zone in cui senti subito l’osso.

No, anche perché sono quasi sempre tatuaggi piccoli che si fanno in poco tempo. Ma forse ti dico così perché sono abituato a questo tipo di dolore—ho quasi tutto il corpo coperto da tatuaggi.

Ti hanno mai causato problemi sul lavoro, tanto quelli in viso come gli altri?

Fortunatamente no. I miei datori di lavoro sono molto giovani, sanno che tipo di persona sono e che sono estremamente responsabile.

Le ragazze li trovano attraenti?

Sì e no. Mi è capitato che ragazze mi scrivessero dopo aver visto delle foto su Instagram o Facebook. Altre invece si spaventano. Se non altro è un ottimo modo per controllare l’interesse di una ragazza. E comunque sono fidanzato quindi questo forse non lo dovrei dire [ride].

Ti sei mai pentito o guardato allo specchio e detto “che cazzo ho fatto”?

No, assolutamente no.



Ne vuoi fare altri?

Sì, voglio tatuarmi anche l’altra guancia e il sottocollo.

Segui Leon su Twitter.