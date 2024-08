10 domande che hai sempre voluto fare a una pornostar

All’inizio della sua carriera, Bettina lavorava nel porno solo part-time, bilanciando quel lavoro con quello da assistente alla poltrona di uno studio dentistico a Münster, in Germania. Ma dopo aver vinto un Venus award nel 2013—il premio più importante dell’industria per adulti tedesca—per il suo ruolo in One Night in Bang-Cock, il suo capo l’ha scoperta e licenziata. Da allora Bettina si è concentrata solo sulla sua carriera nel porno, all’attivo ha più di 100 film, ed è sulla strada buona per diventare una delle stelle del porno tedesco.



Il suo nome d’arte è Texas Patti—crasi tra il nome di suo marito, Patrick, e il suo, Betti. Oltre ai film, è anche conduttrice della serie TV Deutschland Sucht den SuperArsch ( Alla ricerca del superculo tedesco). Insomma, le cose non hanno fatto che migliorare per Texas Patti dal momento in cui ha filmato la sua prima scena hard otto anni fa con Patrick, che è anche il suo manager. “Faccio di sicuro più soldi di quando ero un’assistente alla poltrona,” è tutto quello che mi dice durante il nostro colloquio quando le chiedo quanto guadagni. Nel corso del nostro incontro, Bettina ci dice cosa pensa del porno gratis, del problema dell’HIV nell’industria, dei pericoli del sesso anale poco lubrificato e dello sbiancamento vulvare.

VICE: Sei mai stata costretta a fare qualcosa sul set?

Texas Patti: Mai. Prima di iniziare i produttori mi dicono cosa vogliono e sta a me accettare o meno. Ad esempio non girerei mai scene BDSM, non mi piace. Se non mi va di fare qualcosa posso sempre andarmene dal set, in qualsiasi momento, ma non mi è mai capitato di doverlo fare.

Questa libertà è molto importante perché per poter fare porno devi volerlo, altrimenti si vede. Se lo fai solo per i soldi, la tua carriera non andrà da nessuna parte.

C’è qualcosa che fai davanti alle telecamere ma che non faresti mai con tuo marito?

No. Ma ci sono certe posizioni che vengono bene in video e che sono troppo stancanti per farle a casa. Quando lo fai a pecorina sul set, ad esempio, devi tirare in dentro la pancia in modo che non si veda; quando lo faccio con mio marito la lascio ballonzolare. Tanto conosce il mio corpo e da lì dietro non la vede, quindi…

Come fai a fare sesso anale senza che faccia male?

Devi lasciarti andare e fidarti del tuo partner. E usare un sacco di lubrificante. Se mi fa male mi fermo o non ci provo nemmeno. Quando ho iniziato non giravo scene di sesso anale perché non l’avevo mai fatto e non mi fidavo. Adesso mi piace un sacco.

Ti sei mai sbiancata la vulva o l’ano?

Mai. Penso sia una cosa stupida da fare e credo anche faccia male. La pelle nella zona della vulva e dell’ano è naturalmente più scura che nel resto del corpo per cui non dovremmo schiarirla. E poi se non mi piacesse il mio corpo così com’è non lo mostrerei in video.

Cosa pensi delle scene che coinvolgono prolassi anali?

Alcune donne dell’ambiente le girano, ma a me non piacciono. Penso siano molto rischiose e per nulla attraenti, mi fanno proprio passare tutta la voglia.

Cosa pensi delle persone che scaricano illegalmente i tuoi film?

Dato che mi mantengo facendo questo lavoro, ovviamente vorrei che le persone pagassero i miei film, anche perché il download illegale sta uccidendo il settore. Quando incontro i miei fan a eventi come le fiere del porno e li sento dire che hanno visto tutti i miei film, a volte chiedo loro come se li sono procurati. Alcuni ammettono che glieli ha “passati un amico.” Di solito gli dico che se continuano a scaricare tutti i miei film finirò per non farne più.

Sapresti quantificare il rischio di contrarre l’HIV per una pornostar?

Dipende. Nelle case di produzione più professionali, gli attori devono fare il test ogni mese. Ma nelle case di produzione più amatoriali è diverso, gli attori fanno il test molto di rado se non mai.

Ti interesserebbe girare porno femminista?

No, perché non penso che il porno mainstream sia sessista. Personalmente mi piace essere sottomessa durante il sesso e mi piace esprimermi in quel modo anche davanti alle telecamere. Penso che sarebbe sbagliato reprimere questo mio desiderio in nome di una concezione femminista radicale.

Mi insegni a squirtare?

Posso prestarti mio marito se vuoi. Fino a 11 anni fa non sapevo nemmeno dell’esistenza dello squirting. La prima volta che l’abbiamo fatto, Patrick mi ha masturbata e all’improvviso ho iniziato a spruzzare ovunque. Ero davvero imbarazzata, anche perché il letto era fradicio. Quando gli ho chiesto cosa fosse successo, mi ha spiegato cos’è lo squirting. Ma non riesco a farlo a comando, né tantomeno potrei insegnare a farlo a un’altra persona.