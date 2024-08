10 domande che hai sempre voluto fare a uno psicoterapeuta

Nello studio di Daniel Wagner a Colonia non c’è nessun lettino su cui sdraiarsi. Wagner ha 34 anni, fa lo psicoterapeuta e quando arriva un cliente si siede di sbieco, davanti a lui. “In questo modo posso guardarli in faccia, ma se vogliono possono evitare di guardarmi negli occhi. Inoltre, preferisco usare la parola ‘cliente’ al posto di ‘paziente’. Non voglio che qualcuno si senta meno bene di quanto già non stia,” spiega.



I suoi clienti possono anche ignorarlo liberamente se lo incontrano per strada—lui non li saluterà mai per primo. “Nessuno deve trovarsi nella posizione scomoda di spiegare chi sono. Se un cliente mi saluta, io lo saluterò a mia volta.”

Gli abbiamo fatto alcune delle domande che avresti sempre voluto fare a uno psicoterapeuta.

VICE: È vero che molti terapeuti hanno loro stessi dei problemi di salute mentale?

Daniel Wagner: Forse c’è qualcosa di vero in quel cliché. Ho come l’impressione che alcuni miei colleghi possano essere così. D’altra parte, chi può dire cosa è “normale”? Io di certo no. Ma grazie al mio lavoro, c’è una cosa che so: non esistono chiari confini tra salute mentale e malattia mentale. Ognuno ha le sue, e molti hanno vissuto momenti difficili durante l’infanzia. I pattern comportamentali e le abitudini che erediti possono diventare un problema, se causano sofferenza.

Quali sono i tuoi peggiori ricordi d’infanzia?

La mia infanzia è stata serena. Ma in quanto psicoterapeuta, ho imparato a rifletterci. Io ero sempre quello che portava la pace: se c’erano conflitti con i miei genitori o mio fratello, io ero quello che cercava di farli ragionare tutti. In seguito quell’istinto è diventato un fardello—voglio dire, focalizzarsi sul benessere degli altri invece che sul mio. Oggi, so che è molto importante anche prendermi cura di me stesso.

Non ti innervosiscono mai le lagne dei tuoi clienti?

Non penso che i miei clienti facciano lamentazioni. Se una persona si prende il disturbo di andare da uno psicologo, di solito ha dei problemi veri. Nessuno vuole solo farsi un piantino. Quelle che per alcune sono lamentele da primo mondo, per me sono espressioni di un problema profondo.

Dovresti rispettare il segreto professionale. Ma sii onesto, quante storie succose racconti ai tuoi amici?

Sono davvero poche le storie che sarei tentato di condividere. Ma comunque, non ho mai oltrepassato quel confine. La confidenza tra terapeuta e paziente è una delle basi del mio lavoro.

Ho in cura politici, attori e uomini d’affari molto noti. Per me è essenziale sapermi tenere le cose per me. Anche se alcune delle cose che mi dicono sono molto pesanti, per esempio i crimini finanziari che mi raccontano. A volte so che una storia sta per esplodere prima che finisca sui giornali.

Quanto spesso riesci a capire se i clienti ti stanno mentendo?

A volte succede—per esempio sulla disfunzione erettile. Molti uomini non vogliono parlarne al primo appuntamento. Alcuni cercano anche di apparire molto mascolini per fare buona impressione. È solo quando si è creata una relazione di fiducia che i clienti ti parlano dei loro problemi. Ma va bene così. Il mio lavoro non consiste nello smascherare le persone. Non sono un poliziotto o un avvocato. Lavoro per i miei clienti, non contro di loro.

Hai mai avuto paura di un cliente?

Si sono verificate situazioni di tensione in cui un cliente ha reagito aggressivamente. Ma non ho mai avuto paura che qualcuno mi aggredisse fisicamente. A volte, mi preoccupa piuttosto che qualcosa possa succedere ai miei clienti o a persone terze per colpa loro. Per esempio, lavoro anche con pedofili. Ovviamente, ho paura che i miei clienti possano dare seguito a pensieri e impulsi e fare qualcosa di terribile.

È mai successo che un tuo cliente si suicidasse?

Fortunatamente, per ora non è successo. Ma so che è probabile che prima o poi succeda. Se un cliente mi dice che vuole uccidersi, allora è mia responsabilità valutare se può farcela fino alla seduta successiva, o se devo proteggerlo da se stesso facendolo internare. Comunque, è molto raro per me ordinare un TSO. I miei clienti sono molto collaborativi.

Riusciresti a far piangere qualcuno, se volessi?

[Ci pensa un po’] Non credo. [Ci pensa ancora] No. Se conosco qualcuno molto bene, so che tasti toccare. Ma perché dovrei? E di certo non lo faccio in terapia. La probabilità che un cliente si metta a piangere in una seduta è al 50 percento. Le lacrime vengono da sole.

Quanto spesso i clienti si innamorano di te?

A volte è successo—sia con uomini che con donne. Alcune persone sono molto dirette a riguardo, ma ci sono anche quelli che ti chiedono di vedersi in una situazione più privata. In quanto terapeuta, devo ascoltarti qualunque cosa tu dica. Ti presto tutta la mia attenzione. Mi preoccupo dei tuoi sentimenti, ti prendo sul serio e sono qui per te—ovviamente è attraente. A quei clienti dico che sono lusingato, e poi spiego quello che ho spiegato a te. Non esco con i miei clienti, mai. La legge, inoltre, mi proibisce di stabilire una relazione privata o lavorativa con un cliente per dieci anni dopo la nostra ultima seduta, perché potrei usare le informazioni su di lui/lei per manipolarlo/a.

Com’è invece uscire con uno psicoterapeuta, in privato?

Penso che sia la cosa migliore che puoi fare. Pensi che sia facile trovare un uomo sensibile che sa come gestire le emozioni? Una persona che sa che le emozioni esistono. E che ascolta te e le tue emozioni. Non è fantastico?