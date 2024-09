10 domande che hai sempre voluto fare a uno spogliarellista

Bastian Maan è uno spogliarellista di 31 anni e co-fondatore del gruppo Sixx Paxx. È venerdì sera, e nel teatro tedesco dove i Sixx Paxx si esibiscono ci sono all’incirca 60 donne sedute attorno a piccoli tavoli in attesa dello spettacolo. Quando Bastian toglie i pantaloni, due signore che hanno superato già da un po’ la mezza età applaudono con lo stesso entusiasmo delle loro vicine di tavolo, che stanno invece festeggiando un diciottesimo compleanno.

“Sono stato in centinaia di appartamenti,” mi racconta. Bastian infatti non si esibisce solo in teatri e locali notturni della capitale tedesca, ma anche a domicilio. Normalmente, i suoi spettacoli vanno forte tra le neo-maggiorenni e per gli addii al nubilato, ma è anche stato l’ospite d’onore di un centesimo compleanno. La sua carriera nel mondo dello striptease è iniziata a 17 anni: la sua ragazza di allora era una spogliarellista e stava cercando un partner per fare spettacoli di coppia. “Mi ha detto,” ricorda Bastian, “‘o lo fai tu, oppure mi cerco un altro.’”

Dopo la maturità, Bastian ha studiato per un anno ingegneria informatica prima di decidere di diventare uno spogliarellista professionista. I suoi costumi preferiti sono il poliziotto, il gentleman e James Bond “perché sono quelli che mi stanno meglio.” A Berlino, per uno spettacolo di 20 minuti uno spogliarellista guadagna circa 120 euro. Noi però volevamo saperne di più, quindi gli abbiamo fatto qualche domanda.

Bastian nel backstage prima dello spettacolo. Tutte le foto di Lisa Ziegler.

VICE: Fare lo spogliarellista è un lavoro vero?

Bastian: Assolutamente sì. È un lavoro a tempo pieno, se si vuole guadagnare abbastanza. Ci sono molte altre cose da fare, a parte gli spettacoli: almeno cinque volte a settimana vado in palestra, poi devo scegliere i costumi, creare nuove coreografie e curarne le musiche, e infine ci sono le prove. La cura del corpo in questo settore è fondamentale. A tutto questo si aggiunge anche la contabilità: sono un libero professionista, quindi devo assicurarmi che sia sempre tutto in regola, non voglio problemi con il fisco.

Ricevi mai richieste di sesso?

Ogni tanto alcune spettatrici mi chiedono cosa faccio dopo lo spettacolo. Conosco colleghi che accettano queste proposte, ma io voglio essere il più professionale possibile. Ad esempio, non bacio mai sulla bocca la festeggiata. Possono toccarmi il sedere, magari anche schiaffeggiarlo. Graffiarmi invece è assolutamente vietato, ma da ubriache molte lo fanno spesso. In questi casi, afferro le mani di miss-unghie-affilate e le allontano da me, così capisce che non deve rifarlo. Per le mie colleghe di sesso femminile è una questione più complicata, gli spettatori uomini sono meno inclini a rispettare le regole.

Ti è già capitato di avere un’erezione durante uno spettacolo?

[Ride] Credo che qualunque uomo mi capisca quando dico che avere un’erezione quando si è agitati è piuttosto difficile. Nonostante la mia esperienza, io sono sempre un po’ agitato prima di uno spettacolo, e per questo motivo là sotto non si muove mai niente quando lavoro. Inoltre, non scelgo le donne davanti a cui ballare a seconda di quanto sono sexy, anzi, è il contrario. Se scegliessi la ragazza più bella del locale, inizierebbe subito a sentirsi la principessina della situazione, credendo che lo spettacolo ruoti interamente intorno a lei. Lo stesso vale per una con una quinta di reggiseno, tutte le altre donne penserebbero immediatamente “Ovvio che ha scelto lei!” e l’atmosfera ne risentirebbe subito.

I Sixx Paxx durante un’esibizione.

Capita che le donne per cui balli si sentano a disagio?

A volte sì. Specialmente ai compleanni o agli addii al nubilato, capita che la festeggiata non abbia nessun interesse nel vedere un numero di striptease, magari le amiche hanno prenotato lo spettacolo solo per farle uno scherzo o farla arrabbiare. Capita che la festeggiata scappi via, si chiuda in bagno e inizi a urlare “vi avevo detto che non volevo uno spogliarellista!” e quindi io devo fare lo spettacolo per qualche altra invitata. In queste situazioni mi sento davvero a disagio, perché odio essere chiamato solo per prendere per il culo qualcuno.

Tua mamma è fiera di te?

Spero di sì. Da quando è nato Sixx Paxx posso dire di avere un lavoro vero, non faccio più lo spogliarellista solo per hobby. Credo che possa ritenersi orgogliosa di me, ma non gliel’ho mai chiesto direttamente. I miei genitori sono anche venuti a vedere un mio spettacolo, e mia nonna mi ha persino chiesto di ballare al suo compleanno, però ho rifiutato, non ce la facevo proprio.

Alla fine dello spettacolo ti senti usato?

No, io faccio performance di ballo acrobatico. Non salto fuori dalle torte, non uso la panna e non mi lascio ricoprire di olio per massaggi. Forse, se la danza non fosse la componente principale dei miei spettacoli, le cose sarebbero diverse. E prima che me lo chieda tu: sì, le donne ogni tanto provano a toccarmi il pene. In quei casi sposto le mani e tutte capiscono che quella è una zona off-limits.

Hai spesso a che fare con mariti o fidanzati gelosi?

Me la sono vista brutta quando ho ballato per una ragazza asiatica in un Karaoke Bar. Avevo appena iniziato quando è entrato il fidanzato, l’ha presa per un braccio e l’ha letteralmente trascinata via. Cose simili, ma meno gravi ovviamente, capitano soprattutto per i diciottesimi compleanni, perché i ragazzi di quell’età sono troppo giovani per non sentirsi minacciati da uno spogliarellista palestrato che balla davanti alla loro fidanzatina. Spesso se ne vanno con la coda tra le gambe e tornano a casa tutti offesi.

Ci hai detto che ti piace travestirti da poliziotto. La gente capisce che è solo un travestimento o ci casca davvero?

Dipende. La mia uniforme ha anche le targhette, è perfetta. Una volta prima di me era arrivata sul serio la polizia. Quando hanno aperto la porta mi sono ritrovato davanti due poliziotti, mentre gli ospiti si scambiavano occhiate dubbiose; ho reagito con freddezza dicendo “scusate, devo parlare in privato con i miei colleghi,” e quando ho spiegato loro la situazione sono stati molto gentili. Mi hanno lasciato fare il mio spettacolo senza problemi, ma non prima di essermi assicurato che i partecipanti facessero meno casino.

Altra storia divertente: spesso quando ci travestiamo da poliziotti fermiamo la limousine della festeggiata—abbiamo la paletta e tutto il resto! Diciamo che dobbiamo fare un veloce controllo e chiediamo di mostrarci la carta d’identità. Una volta, durante uno di questi spettacoli è arrivata una vera volante della polizia. Non mi sono lasciato distrarre e ho continuato a ballare con sedia, musica e tutto il resto. Le forze dell’ordine hanno assistito divertite alla mia performance, e alla fine mi hanno detto “ottimo lavoro!”

Cosa pensi di te quando ti guardi allo specchio?

Mentirei se dicessi che non mi piace quello che vedo quando mi guardo allo specchio. Ma ho lavorato sodo per arrivare a questa forma fisica, sia in palestra che a livello di alimentazione. Non farei questo lavoro se non fossi soddisfatto del mio aspetto fisico. Comunque, quando mi guardo allo specchio sono molto critico: cerco sempre un difetto, un brufolo. Noi spogliarellisti siamo uomini molto vanitosi. Mi faccio la doccia tre volte al giorno: quando mi alzo, prima dello spettacolo e poi quando vado a dormire. Inoltre, vado dal parrucchiere ogni due settimane. So di alcuni colleghi che si fanno tingere le sopracciglia, ma per me questo sarebbe un po’ troppo.

Credi davvero che le donne si eccitino guardando uno striptease?

Sì, molte si eccitano. Me ne accorgo quando vedo che durante lo spettacolo le spettatrici urlano entusiaste, magari chiudono anche gli occhi e alla fine vengono a farmi i complimenti. Ma ci sono anche donne a cui i miei spettacoli fanno schifo.