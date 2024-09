10 domande che hai sempre voluto fare a un’operatrice di linee erotiche

Chiunque sia mai stato al televisore dopo l’una di notte negli anni Novanta ha probabilmente famigliarità con le inserzioni pubblicitarie sgranate delle linee erotiche. Le pubblicità erano di solito infiniti montaggi di ragazze in bikini o in biancheria intima, con in sottofondo versioni lounge di canzoni soft-rock e inviti a chiamare subito, perché “mi sento così sola.” Nei giorni solitari in cui non c’erano le chatroom e Tinder, le opzioni per avere contatti con sconosciuti non erano molte, soprattutto se non volevi lasciare pigiama e divano. Ma diverse aziende hanno fatto un sacco di soldi grazie alle persone disposte a pagare per il sesso telefonico.



Se l’industria non è più così florida, gli resta comunque una nicchia di mercato. Sarah* ha 32 anni e vive in Ohio, dove lavora, da casa, come operatrice per una linea erotica. Per centinaia di migliaia di minuti ha fatto sesso telefonico, impersonando diversi personaggi (se stessa, minorenni, personaggi di fantasia). Gli orgasmi sul lavoro non le sono mancati. Abbiamo parlato di com’è fare sesso telefonico a pagamento, e di chi sono i suoi clienti nell’era delle webcam.

VICE: Come hai cominciato a fare questo lavoro?

Sarah: Ti ricordi Second Life, quando è esploso nel 2006? Per un paio di anni ero un’appassionata. Ma non volevo spendere soldi, nel gioco, quindi ho cominciato a fare la escort virtuale. È stato più o meno allora che hanno aggiunto alla modalità di comunicazione scritta anche quella vocale. Se provavi di essere davvero una ragazza potevi far pagare il doppio, e ovviamente ti serviva parlare, per farlo.

Ho presto capito che mi piaceva il lato imprenditoriale del lavoro. Mi piaceva l’idea di avere una mia attività. Comunque, a quel punto ho deciso di concentrarmi sul mondo reale e su una vera carriera. Nonostante avessi un buon lavoro nel mondo delle nonprofit, e facessi 40.000 dollari all’anno, a 29 anni ho avuto una crisi di mezz’età prematura. Ho pensato, io ci provo, vediamo come va. Tre anni dopo—be’ non è stata sempre facile, ma questo è il mio lavoro a tempo pieno, ed è anche remunerativo. E mi giostro anche nel web design.

Hai un cliente tipo?

No, è un mix. C’è l’uomo maturo, che è cresciuto con il sesso telefonico e ci è affezionato. Poi ci sono quelli che possono permetterselo, che hanno soldi da spendere. Questi ultimi sono almeno il 50 percento del totale. Ora ho due account teeny/barely legal. Ovvero, metto online un po’ di contenuti pornografici—spesso ragazze russe. Compro il pacchetto dalle agenzie che offrono il servizio—la cosa buffa è che se qualcuno poi cercasse l’immagine capirebbe subito che sono modelle, che non sono io. Ma non vogliono rovinarsi l’illusione, no? Purtroppo è parte del mio lavoro: gli uomini vogliono parlare con “belle” ragazze. È sesso telefonico, non vedi nessuno, non capisco come le foto siano connesse con il sesso telefonico, ma così è. Ho anche altri account e altri nomi. Avere più personalità fa parte del mio lavoro.

Gli altri sono clienti del mio account. Quelli sono soprattutto clienti fissi—che cercano un legame più solido, una conversazione, e chiamano regolarmente. Uno dei miei preferiti è un uomo di Los Angeles, che chiama una o due volte a settimana, ma—non ti prendo in giro—ogni volta circa 45 minuti li passiamo a parlare di Game of Thrones, di Walking Dead, delle serie che stiamo guardando, dei libri che stiamo leggendo. E poi, gli ultimi 15 minuti, facciamo sesso telefonico. Mi frutta 60-70 dollari. Non male.

Chiamano anche donne?

Solo una volta, ma è stato strano, molto breve. Ma le coppie sono incredibili, si instaurano delle dinamiche particolari, molto sensuali.

Perché esistono ancora le linee erotiche, secondo te, nell’era delle webcam?

C’è un sacco di porno gratis a disposizione ovunque, oggi: video, webcam. Ma credo che si tratti di forme molto fredde e impersonali, in cui a meno di lasciare grosse mance non ricevi l’attenzione necessaria dalle ragazze. Le linee erotiche sono diverse—non sono una chatroom con 500 ragazzi che guardano una ragazza e si masturbano.

Sussurrare nell’orecchio di qualcuno è più intimo—è un rapporto individuale, ed è questo che piace agli uomini. C’è connessione vera. Quello che preferisco è quando chiama un uomo e sento che c’è chimica, e iniziamo a flirtare. È come essere in un locale e cominciare a parlare con uno sconosciuto. Senza nessuna preoccupazione, perché quella persona non la vedrai mai più, quindi puoi essere un po’ più onesta del solito. Le bugie, le maschere scompaiono. Trovo questo aspetto molto interessante e intrigante. Anche in quest’epoca in cui siamo tutti iperconnessi, io sono introversa, non esco nemmeno molto. Ma al telefono, dove tutto è anonimo, mi sento più libera.

Inoltre, diversi uomini che chiamano sono in un qualche modo disabili. Uno dei miei clienti preferiti è un signore di Chicago, con cui chiacchieriamo molto. Lui fantastica sempre sul sesso anale, ma ha la sclerosi multipla e altri problemi fisici che gli rendono impossibile realizzare questa fantasia. Al telefono invece lo può fare. Al telefono puoi fare un sacco di cose che altrimenti non puoi fare. Mi piace questa parte del mio lavoro. Il fatto di aiutare le persone.

Sto guardando il tuo profilo online. A cosa si riferiscono “pay pig” e “wallet rape”?

Alla dominazione finanziaria—è una buona nicchia. È divertente, e una volta mi ha fruttato 900 dollari in un’ora. Ho cominciato con i normali 1,99 dollari al minuto. Quando ho scoperto che all’uomo in questione piaceva la dominazione finanziaria, gli ho detto, “Adesso ti metto alla prova e capiamo quanto ci tieni. Io appendo, e tu se ci tieni mi richiami.” A quel punto ho appeso, alzato la tariffa, lui ha richiamato. Praticamente ho continuato a raddoppiare la tariffa fino ad arrivare a 50 dollari al minuto. Abbiamo parlato a questa tariffa per cinque minuti. Quando ci sono uomini che vogliono buttare via i soldi, be’, io sono felice di intascarli.

Qual è lo scenario più comune in cui ti capita di trovarti?

Dipende da quali sono le tue specialità. Io sono brava nelle categorie schoolgirl e barely legal. I giochi di ruolo un po’ nerd, poi, sono la mia specialità. Ne ho fatto uno di un’ora in cui facevo la parte di Catwoman, e il tizio dall’altra parte della cornetta era Batman. Magari ho visto i film, o il cartone da bambina. È quanto basta per esibirsi in modo convincente per un’ora.

Questo lavoro influenza il modo in cui vedi te stessa?

Sono una ragazza piuttosto grossa, peso 110 chili e sono alta un metro e 60. Parlare al telefono con gli uomini è liberatorio. Credo che ogni uomo abbia il suo tipo di donna. Non credo che gli uomini siano interessati unicamente alle donne con un determinato corpo, anche se i media sembrano convinti di sì.

Qual è la richiesta più strana che hai mai ricevuto?

Ne ho avuta solo una, di molto strana. Apparentemente è un tizio che fa il giro dei numeri erotici. Vuole fare la parte di un tacchino ed essere la tua cena per il giorno del ringraziamento. Ho accettato. Devi legarlo e farcirlo, poi cospargerlo di burro. E io non so cucinare, quindi non avevo idea di cosa dire. Cercavo di tirarla per le lunghe, e improvvisavo ingredienti.

Ricevi mai richieste che ti mettono a disagio?

In continuazione. Ci sono un sacco di uomini che hanno deviazioni strane. Quando sono al telefono con uno che mi chiede di far finta di essere sua figlia 12enne, la mia reazione è sempre “No, sparisci.” E attacco. Ma è impressionante la frequenza con cui avvengono queste richieste. Diciamo che rappresentano il 10 percento delle chiamate. Questo mette un po’ a repentaglio il mio giudizio sull’umanità. Gli uomini insistono, e bisogna essere risolute. All’inizio pensi che farai tutto quello che ti chiedono, per non ricevere cattive recensioni. Ma poi lasci perdere. Cosa sarà mai una cattiva recensione tra tutte quelle ottime che ho?

Infine, per curiosità: ti chiamano da fisso o da cellulare?

Entrambi. Ma il numero di uomini che mi chiama in vivavoce dalla macchina è allarmante. Per favore, non masturbatevi al volante. È la perla di saggezza con cui voglio lasciarvi: accostate, prima di chiamare.

*Sarah è il suo nome di lavoro, non il suo vero nome.

