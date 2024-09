10 domande che hai sempre voluto fare a una persona cieca

Stephan (in mezzo) con due amici al Venus Expo a Berlino. Foto di Grey Hutton.

Ho conosciuto Stephan Blendinger a un festival erotico a Berlino, mentre entrambi stavamo facendo un tour per persone cieche—io perché volevo capire come una persona cieca vive un festival erotico, lui perché ha seri impedimenti visivi dalla nascita, e voleva andare a un festival erotico. Stephan ha 35 anni e una figlia di uno, scrive e fa podcast su com’è vivere con disabilità visiva.

Durante il tour guidato mi sono resa conto di sapere pochissimo su com’è la vita quotidiana di queste persone. Stephan è stato così gentile da rispondere alle mie domande più banali, tipo come fa a usare Facebook (con un dispositivo audio e uno schermo braille) e se va mai al cinema (sì, la app Greta gli dice esattamente cosa sta succedendo sullo schermo).

Anche Stephan aveva delle domande per me. Come faccio a vedere le cose così nel dettaglio senza che tutti gli stimoli mi mandino in confusione? Come faccio a guardare contemporaneamente il contachilometri e la strada? Dopo il tour, siamo rimasti un po’ insieme e ho potuto fargli tutte le domande che avevo in testa.

VICE: Sei eccitato da cose diverse rispetto a quelle che eccitano una persona non cieca?

Stephan Blendinger: Non so come funziona per gli altri, ma non credo che sia tanto diverso—ci sono il tatto, il gusto e l’olfatto. Le tracce audio dei porno di solito sono di bassa qualità, quindi il porno sonoro non mi interessa molto. Tutti quei gemiti non mi eccitano. Ma su PornHub c’è una funzione in cui una voce (di solito) femminile ti spiega cosa sta succedendo. E mi piace ascoltare audiolibri di letteratura erotica. Inoltre: ho due mani e un’immaginazione che funzionano bene. Invece di visualizzare, immagino il tatto e i movimenti del mio corpo. Gli odori non mi interessano allo stesso modo.

Non hai mai visto la tua compagna. Ti chiedi mai se le persone che possono vederla la ritengono bella, o preferisci non saperlo?

Puoi dirmelo, ma non me ne frega niente. Io la trovo bella. Lo sento toccandola. Ha una bellissima voce, e fa le cose giuste al momento giusto. E la vedo—solo che la vedo con le mani e non con gli occhi.

Per quanto invece riguarda te, vorresti poterti vedere o credi che sia più facile così?

Mi sento attraente. So di avere un po’ di pancia, ma non credo che sia tale da rappresentare un problema. Preoccuparsi troppo di queste cose ti rovina l’autostima, e dopo anche le altre persone cominciano a considerarti meno attraente.

A Berlino è difficile conoscere ragazze senza Tinder?

Non esiste un Tinder per persone cieche, ma ho conosciuto la mia fidanzata su un gruppo WhatsApp per ciechi. Sono gruppi organizzati molto meglio di quelli per persone che ci vedono. Una volta mi hanno letto una chat di persone non cieche ed era un casino totale. Parlano tutti contemporaneamente.



Il gruppo in cui ho conosciuto la mia ragazza era a tema nuove tecnologie, ma ce ne sono tanti—mailing list e piattaforme che fungono da siti d’incontri per persone con impedimenti visivi. La maggior parte delle persone va su siti d’incontri normali e usa le funzioni che “leggono” il contenuto ad alta voce.

Credi che il fatto che le persone cieche non giudicano gli altri in base al loro aspetto le renda meno superficiali?

Dio, no! Siamo superficiali, solo in modo diverso. Posso essere molto superficiale su come una persona è al tatto, o per il suo odore. Posso trovare una voce molto erotica—spesso dico agli sconosciuti che hanno voci bellissime. Ho anche sentito di persone cieche che escono solo con ragazze bionde—anche se non possono certo saperlo perché le vedono. La superficialità è un aspetto caratteriale. Non ha nulla a che fare con la vista.

Stephan si assicura di essere sempre vestito bene, perché anche se lui non può vedersi, sa che gli altri lo vedono.

Le persone cieche sono meno razziste?

No, possono essere molto razziste. Magari non vedono il colore della pelle, ma usano epiteti razzisti. Il razzismo è assurdo, e non si basa solo sulle nostre percezioni reali.

Com’è per te fare uso di alcol e droghe?

Non molto diverso di com’è per chi ci vede. La marijuana mi rilassa mentre l’alcol mi incasina il senso dell’orientamento. Comincio a barcollare o ad andare addosso alle cose. Non bevo molto, comunque—l’alcol mi fa venire sonno. Per il resto, non ho mai provato cose tipo l’LSD.

Viaggiare è faticoso?

Be’, ovviamente non sono il tipo di persona che passa molto tempo in giro per monumenti quando sono in vacanza. Se c’è un sito storico che posso visitare mentre qualcuno mi spiega cosa c’è da vedere, ci vado e mi interessa molto. Mi piacciono le vacanze che mi lasciano qualcosa. Un viaggio in Finlandia per esempio, o una vacanza avventurosa a fare rafting. E mi piace il clima dell’Europa mediterranea.

Ti fa soffrire pensare che tua figlia di un anno tra non molto saprà orientarsi nel mondo meglio di te?

No, non è che dovrà farmi da guida sempre. Ho un cane, e una donna delle pulizie che viene una volta a settimana. Ovviamente mi occupo anche da solo delle pulizie, ma da quando ho mia figlia c’è appunto questa donna che viene ad aiutarmi, in caso mi sia perso qualcosa. Impiego più tempo per fare tutto, ma riesco comunque a cambiare il pannolino di mia figlia e a imboccarla come qualsiasi altro genitore. In generale, non sento il bisogno di vedere—sono una persona felice. Ma se potessi vedere una cosa sola, anche solo per pochi secondi, sarebbe mia figlia.



Ci sono alcune cose che sei contento di non poter vedere?

Sì, ci sono volte in cui sono contento di non vedere la sofferenza che c’è nel mondo, le immagini di guerra al telegiornale. Ho anche sentito dire che i berlinesi vanno sempre di fretta e hanno sempre la faccia scura. Non mi dispiace evitarmi questa vista.

