10 notizie pacco che ti faranno rivalutare il 2016 in Italia

Come recita il 500 percento dei post-summa del 2016, quello che si avvia alla conclusione è stato un anno abbastanza merdoso. Brexit, direte. Trump, direte. Macché. Per esprimere il livello di questi mesi non è necessario scomodare tutti quei grandi temi: sono infatti le piccole sfumature quotidiane, le notizie più estemporanee, quelle che riescono realmente a definire l’identità di un’infima successione di mesi.

Per questo ho raggruppato dieci cartoline del 2016 delle notizie pacco in Italia, fra telefonate di Magalli a telespettatrici defunte e Marco Pannella che entra nella Smorfia napoletana.

Videos by VICE

“BESTEMMIA DI CAPODANNO: HO FATTO UNA CRETINATA, ERO TESO PER IL CANE”

Anche se tecnicamente parte di ciò si è svolta nel 2015, le notizie a tema hanno intasato le nostre bacheche nella prima settimana del 2016, dandoci un’idea delle meraviglie a cui avremmo assistito nel resto dell’anno. Ripercorriamo quei momenti.

Programma RAI in diretta per Capodanno, conducono Amadeus e Rocco Papaleo—doveva esserci anche Claudio Lippi, ma l’hanno portato via in ambulanza poche ore prima dell’inizio. Il countdown per la mezzanotte parte un minuto abbondante prima del dovuto, come ne Il Primo Tragico Fantozzi. Nel frattempo un povero tecnico addetto all’afflusso degli sms di auguri dei telespettatori, probabilmente esasperato dalle battute di Papaleo, si lascia sfuggire un paio di messaggi che sarebbe stato opportuno oscurare.

Uno contiene uno spoiler di Star Wars, l’altro una bestemmia che nel giro di poche ore fa scattare reazioni indignate da ogni parte. C’è chi chiede un’inchiesta del consiglio di vigilanza, chi le dimissioni dei vertici Rai. Alla fine ci ha rimesso solo il tecnico, che è stato sospeso.

Chissà che sorprese si saranno inventati per il capodanno di quest’anno.



“ERRI DE LUCA PREMIATO PER LA PEGGIOR SCENA DI SESSO IN UN ROMANZO”

Lo sapevateche esiste un premio letterario per la peggior scena di sesso? Lo sapevate che quest’anno l’ha vinto Erri De Luca? Lo sapevate che nel 2016 è ancora possibile utilizzare l’espressione “il sesso” per riferirsi al cazzo, e fare dei paragoni con il legno per evidenziare il turgore di un’erezione? Ma soprattutto, lo sapevate che Erri De Luca scrive ancora dei libri?

“CHAMPIONS, SI FINGE DELLA UEFA E FESTEGGIA CON IL REAL: DENUNCIATO IL RE DELLE IMBUCATE”



Avete presente le tribune autorità degli stadi durante le premiazioni delle finali per le competizioni calcistiche? Sono piene di tizi ricchi e gradassi che tentano di infilarsi di prepotenza nelle foto della squadra vincitrice e fare capoccella mentre il capitano solleva la coppa, nella speranza di immortalare globalmente lo status esclusivo ed elitario che gli ha permesso di ottenere i biglietti per una zona dello stadio preclusa ai comuni mortali.



Durante l’ultima finale di Champions League fra Real Madrid e Atletico Madrid, disputata a San Siro lo scorso maggio, un 23enne ha dimostrato che i loro sforzi sono inutili. Con un abito scuro e una finta ricetrasmittente, Gaspare Galasso si è spacciato per un membro del servizio di sicurezza e ha avuto accesso alla tribuna autorità, con tutti i benefit del caso: ha scroccato del cibo dal buffet, ha visto la finale completamente gratis, e a fine gara si è pure fatto un selfie con i giocatori del Real che festeggiavano.

“SOGNA PANNELLA CHE GLI DÀ I NUMERI, LI GIOCA, CENTRA IL TERNO E VINCE 9MILA EURO”

La notte del 13 giugno, a circa un mese dalla morte di Marco Pannella, un disoccupato salentino ha sognato il leader storico del Partito Radicale, che gli ha suggerito tre numeri: 68, 88 e 19. La mattina seguente l’uomo li ha giocati, vincendo un terno da novemila euro. La morale di questa favola da monopolio di stato? Nessuna. Per quanto mi riguarda potrebbe essere una bufala, ma mi pare l’avvenimento politico più rilevante dell’anno.

“CUNEO, GIRANO SPOT STAR WARS. PER I RESIDENTI SONO TERRORISTI”

Per ovvi motivi l’isteria riguardo alla sicurezza pubblica è stata piuttosto alta quest’anno, ma in alcuni casi si è sfiorato il grottesco. Il 17 maggio scorso, ad esempio, alcuni cittadini di Cuneo hanno chiamato allarmati le forze dell’ordine denunciando la presenza di tre loschi figuri, travestiti in modo inquietante, e armati di fucili. In realtà si trattava di studenti vestiti da personaggi di Star Wars che stavano tentando di girare uno spot per la presentazione del Cuneo Comics and Games, un festival del fumetto. Il modo migliore per capire che dopo i 14 anni mascherarsi non è una buona idea.

“L’ATTRICE PAOLA SAULINO: SESSO ORALE A CHI VOTA NO”

Il dibattito sul Referendum è stato capace di risvegliare uno strano amore filiale degli italiani per la costituzione, e ognuno si è battuto come ha potuto per difenderla.

C’è chi l’ha fatto scrivendo status su Facebook nel tentativo di ammorbare gli amici, e chi—seguendo l’esempio di Madonna per sostenere la candidatura di Hillary Clinton—ha offerto dei pompini a tutti coloro che avrebbero votato No. L’ha fatto l’attrice Paola Saulino, lanciando un “Pompa Tour” che presto dovrebbe toccare diverse città italiane. A tutti quelli che si presenteranno pensando che qualcuno realmente gli praticherà del sesso orale per spirito patriottico verrà ritirata la tessera elettorale. O almeno credo dovrebbe essere così.

“BUFFON ESULTA AGGRAPPANDOSI ALLA TRAVERSA, MA CADE MALAMENTE”



All’inizio dell’Europeo praticamente tutti avevano pronosticato una pessima figura per la Nazionale italiana, e molti temevano l’eliminazione già alla fine del girone all’italiana. Deve essere per questo che a termine della prima partita con il Belgio, vinta 2-0, Buffon si è fatto prendere dalla smania e per festeggiare è corso verso la curva, tentando di aggrapparsi alla traversa e sbattendo con forza la schiena sul terreno.

Che fondamentalmente è l’immagine più emblematica dell’Europeo dell’Italia: un’euforia insperata, che è finita con una frattura scomposta delle vertebre.

“AMAZON.IT – A REGÀ BONGIORNO – ER FAINA”

Nel 2016 le Facebook star e gli Youtuber italiani hanno partecipato a programmi televisivi, hanno girato film, e a quanto pare hanno anche scritto dei libri. L’ultimo è stato Damiano Er Faina, si intitola A Regà Bongiorno in ossequio allo shout-out che lo ha reso celebre, ed è composto da una serie di foto e frasi prese dalla saggezza quotidiana di Er Faina. Una bella rivincita per la letteratura italiana dopo la figura di merda di Erri De Luca.

“MAGALLI, GAFFE IN DIRETTA. PRONTO, ANNA? NO, È MORTA”

I programmi televisivi mattutini sono una parte fondamentale del palinsesto di una rete, perché affondano le radici nel corpus di telespettatori più affidabili: gli anziani. Per questo sono sempre così tradizionalmente ripetitivi, con format identici da decenni.



Come si fa a capire quando diventano effettivamente troppo stagionati? Se il presentatore chiama a casa una possibile concorrente per un gioco a premi, e questa è deceduta. Quest’anno è successo a Magalli, durante una puntata de I fatti Vostri.

È andata proprio così: “Buongiorno, la signora Anna?!” “No, la signora Anna è morta.” “È morta, ah mi dispiace. Noi abbiamo preso il numero dall’elenco. Quindi l’orologio mi sembra inutile.”

“ESISTE UNA FAN FICTION SU DI BATTISTA”

C’è una ragazza che si chiama Maria Grazia, tutta acqua e sapone, e senza troppi fronzoli per la testa—ma con le menne grosse—che crede nel futuro e in un amore incondizionato, per cui sta serbando tutti i suoi sentimenti ignorando i ragazzi che la corteggiano. Un giorno, però, il destino avverso si abbatte su di lei e la sua famiglia, trasformando suo padre in un esodato: da qui parte una spirale di disgrazie sociali che portano solo sconforto e tristezza. Fino al giorno in cui Maria Grazia assiste a un comizio di Alessandro Di Battista, e trova finalmente il grande amore che cercava. Una storia di passione, desiderio, democrazia dal basso, e onestà.



No, non è una rivisitazione postmoderna de La Bella e la Bestia scritta da Martin Amis, ma una fan-fiction su Di Battista che è stata pubblicata sul blog Visiogeist.

Segui Niccolò su Twitter.