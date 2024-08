Le migliori 10 Years Challenge dei rapper italiani

Non so se ve lo ricordate, ma nel 2009 eravamo tutti buffi, maldestri e sfocati. Erano anni in cui le telecamere dei telefoni facevano schifo, caricavamo centinaia di foto in album su Facebook che nessuno guardava e il termine “influencer” era solo l’eco di un incubo lontano.



Dato che oggi come oggi la nostalgia regna sovrana e viviamo in tempi capaci di convincerci ogni giorno che effettivamente si stava meglio prima, tutti stanno impazzendo per il 10 Years Challenge, cioè la nuova catena di Sant’Antonio di internet dopo i secchi d’acqua gelida per la SLA e la Mannequin Challenge dei Rae Sremmurd.



Dato che a quanto pare questa cosa piace e interessa alla gente, eccovi una selezione dei migliori 10 Years Challenge dei rapper italiani. Se volete vedere altre foto vecchie di Guè, Fibra o Salmo basta andare sulle loro pagine Facebook e scrollare verso il basso per circa 25 minuti. Buon divertimento!

GUÈ PEQUENO

Guè Pequeno è sempre stato un rapper capace di anticipare e dettare le mode. Quindi se vi siete fatti le treccine negli ultimi anni non crediate di aver fatto niente di particolarmente innovativo, insomma.

FABRI FIBRA

Tecnicamente questa foto è del 2006, ma dato che Fibra (come dice nella story) ci teneva a farcela vedere la inseriamo comunque in questa raccolta. “Che pantaloni avevo?”, si chiede Fibra. Il panta largo spacca, Fabri, non preoccuparti.

SALMO

Siamo decisamente fan dell’attuale fase hippie di Salmo, nulla da dire.

NITRO

Nitro… ha ragione. Siamo qua a fare questo articolo idiota e a prenderci bene per come eravamo dieci anni fa mentre il mondo muore per il riscaldamento globale.

TOMMY KUTI

Ci dispiace per Tommy Kuti, che ha messo nelle sue stories un sacco di belle foto di quando andava all’università a Cambridge, ma qua non riusciamo a fare una gag. Stiamo ancora pensando al fatto che il riscaldamento globale ci ucciderà tutti.

RASTY KILO

Rasty non solo ha postato un video di dieci anni fa in cui rappa come se stesse per spezzarti un braccio, ha colto pure (giustamente) l’occasione per paragonarsi a Biggie. Chi grosso era, grosso rimane.

ERNIA

I bellissimi capelli di Ernia. Dove. Sono. I. Capelli. Di. Ernia.

EMIS KILLA

Emis Killa ha avuto un bellissimo 2018 ma questa foto dimostra che il suo 2019 dovrebbe avere più mazze da baseball e bandane in faccia.

SHADE

Dopo aver chiesto ai suoi follower se volevano vedere il suo 10 Years Challenge nelle storie, Shade ha postato questa bellissima foto nel suo feed. Il che è coraggioso, dato che potremo vederla non solo per 24 ore ma per i prossimi dieci anni. O almeno finché la Madre Terra non si rivolterà al male che le abbiamo fatto ciecamente, uccidendoci tutti con la sua forza distruttrice.



