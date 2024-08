2 Chainz è in tour in sedia a rotelle (rosa)

Pensi di sapere che cos’è la dedizione? L’impegno? La passione? Be’, sfortunatamente non ne sai proprio un cazzo, è inutile che cerchi di fare bella figura con quell’oretta di straordinari alla settimana. 2 Chainz lo sa.

Circa dieci giorni fa, 2 Chainz si è rotto una gamba, e si temeva che avrebbe annullato il tour. Ma questa ipotesi non è mai stata presa in considerazione: stiamo parlando di 2 Chainz. Un incidente invalidante che avrebbe messo a letto per settimane un normale essere umano non è in grado di impedirgli di portare il suo spettacolo live ai tanti fan che lo aspettavano, né di farlo con stile.

Videos by VICE

L’altra sera si è esibito nella prima data del tour a Tuscon, Arizona, presentandosi sul palco su una sedia a rotelle rosa che—per onorare il tema di Pretty Girls Like Trap Music—sfoggia anche una scritta TRAP sul retro. A quanto pare sarà una presenza fissa nel tour, almeno finché non starà un po’ meglio, e sinceramente è una mossa da capo supremo che dimostra il suo amore per i fan e per il suo lavoro. In un commovente post su Instagram sulla scelta di portare la sedia a rotelle in tour (la versione completa è più sotto), ha scritto:

Allora mi sono rotto una gamba 11 giorni fa , mi hanno operato 10 giorni fa .. quando mi sono svegliato dall’anestesia il dottore mi ha detto ” beh pare che ti toccherà annullare il tour ” così gli ho detto forse significa che Dio vuole che io usi la mente e sia creativo ! Così dopo che l’effetto della morfina e delle altre medicine mi è passato ho chiamato il management e ho detto qualcuno mi trovi una “sedia a rotelle rosa ” non posso abbandonare i miei fan e poi questa merda è la mia passione !!

Davvero, la prossima volta che ti verrà voglia di piangerti addosso, ti prego, pensa a 2 Chainz. Per dirlo con le sue parole: “Se cerchi resistente sul dizionario troverai una foto di me che spacco sul palco in una cazzo di sedia a rotelle rosa!!” Amen.

Segui Noisey su Instagram e Facebook.