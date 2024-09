21 cose che Di Maio sembra pensare in questa foto

Luigi di Maio ha quattro anni più di me (30) e un curriculum simile al mio (niente laurea, steward allo stadio + altri lavoretti). Potrei essere io Luigi di Maio. E invece io sono qui a dividere le mie giornate tra un articolo sulla bralette di Irina Shayk e una canna light mentre lui è vicepresidente della Camera—nonché il probabile prossimo Presidente del Consiglio italiano.

Nel frattempo, ieri pomeriggio Luigi di Maio è stato al Centro Studi Americani per la presentazione di un libro. Non era proprio un’occasione mondana, ma più una cosa da addetti ai lavori della politica, e nel coprire l’evento i maggiori quotidiani italiani si sono concentrati sulla sua in un contesto del genere, dicendo che potrebbe essere un tentativo di “accreditarlo presso i ‘poteri forti’” e commentando la sua frase la mia presenza qui ha contribuito a portare un po’ di telecamere oggi.

A un certo punto di quello che era un evento da addetti ai lavori, però, è successa una cosa. Di Maio e Boschi si sono stretti la mano, qualcuno li ha fotografati e la foto ha cominciato a girare su Facebook e Twitter. Sul Facebook grillino la foto ha scatenato una marea di commenti di insulti per Boschi, perché i fondamentalisti grillini in quella stretta di Maio hanno visto un’onta, un inciucio e l’apocalisse. “Doveva mettersi i guanti,” “io non la toccherei mai,” “è un fotomontaggio” e così via.

Ma nessuno pare essersi focalizzato sulla cosa veramente importante: l’espressione di Luigi Di Maio in questa foto. Non quella di Maria Elena Boschi. Non quella di Maria Latella. Ma l’espressione di Luigi Di Maio. Gli spazi infiniti e misteriosi dell’attività mentale celata dietro quello sguardo perso, evidentemente intensa e a noi preclusa. Cosa sta pensando Luigi Di Maio in questa foto?

Ho provato a scoprirlo.

“Oddio ma le avevo chiuse le finestre? Fammi pensare. Ho messo le scarpe, ho annodato la cravatta, ho messo la giacca. Poi sono andato in camera, ma avrò chiuso quelle della sala? Mi sa di no. Speriamo non piova.”

“Alla fine del film la trottola gira e non si ferma. Quindi è tutto un sogno, credo. O no? Che casino.”

“Se faccio in tempo quando esco di qui passo alla Feltrinelli a prendere il nuovo libro di Carrère di cui parlano tutti.”

“Ma l’aria condizionata? Ormai è ora di accenderla.”

“Devo fare la borsa del calcetto, una maglia scura e una chiara, se no non mi chiamano più la prossima volta.”

“Comunque ad Ale glielo dico, col cavolo che il portiere lo fa uno solo. Non è giusto. Facciamo a rotazione, inizia l’ultimo che tocca la traversa.”

“Come si dichiara il reddito di cittadinanza nel 730? Dovremo introdurre un altro modulo. Sarà un casino, poi come facciamo a istruire tutti gli impiegati dei CAF? E perché non ne abbiamo ancora mai parlato? Devo sempre pensare a tutto io.”

“Azz, la biro di Giachetti! Mi sa che me la sono tenuta io alla fine.”

“Dove avevo visto quella ricetta della zucca al forno con le patate e il grana? Mi sa che era un video di Fanpage. Che stupido, potevo salvarmela. Se cerco ‘zucca patate grana’ su Google non la trovo più, figurati.”

“Mi sembra di essere un calciatore alla presentazione in una nuova squadra. Sì, sono felice di essere qui e di avere l’opportunità di indossare questa maglia, infatti vorrei ringraziare il mio agente che ha fatto di tutto per fare andare in porto la trattativa. Per me è un sogno che si realizza, spero di far bene, sono a disposizione del mister. Ora, se avete domande…“

“È il primo o l’ultimo bottone della giacca che bisogna lasciare aperto? Devo impararlo, non posso tenerli sempre tutti aperti, è troppo informale.”

“Che fastidio questo cellulare che continua a vibrare. Devo ricordarmi di togliere le notifiche al gruppo WhatsApp Ex Direttorio.”

“Vabe’ anche questa stagione è andata, la Juve è troppo forte. Peccato perché siamo una buona squadra, basterebbero un paio di acquisti buoni. Prendi un portiere decente, un difensore e ce la possiamo giocare. Poi magari vincono ancora loro, però ce la giochiamo.”

“Ho voglia di andare a mangiare la gricia, devo proporlo agli altri, qualcuno che viene lo trovo sicuro. Magari se ci organizziamo con The Fork troviamo pure qualche sconto.”

“Sorridi. Di più. Non troppo, poi sembra che ti piace stare in queste situazioni. Ecco, così. Devi accontentare i fotografi senza scontentare la base. Abituatici, più vai avanti più sarà sempre così.”

“Speriamo che la cravatta non venga storta anche in questa foto.”

“Per carità, interessante è stato interessante, ma questo libro non lo leggerò mai. Apprezzo che me l’abbiano regalato ma sono più un tipo da romanzi. Molto gentili ma no.”

“Fucsia, ma si può? Azzurro ok, blu anche, verde posso capirlo, ma fucsia? Fucsia! Non è un colore serio, il fucsia. Non può andare in situazioni istituzionali serie vestita di fucsia, ma chi si crede di essere?”

“Quando saremo al potere aboliremo le presentazioni dei libri. Anzi, quando saremo al potere aboliremo i libri. Gli ebook vanno bene. Le presentazioni degli ebook vanno bene. I libri no, sprecano troppa carta.”

“♫ Mi fa volare / signori e signori ora spegnete il cellulare… ♫ Certo che ti entra proprio in testa la nuova di Rovazzi.”

“Status: operativo. Avvio programma: presenza istituzionale. Programma avviato. Stretta di mano in corso: ████ 76%”

