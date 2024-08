Guarda il video di “Oh My Gas” dei 23.7

Fisica e chimica sono state a lungo le mie materie preferite a scuola, per cui quando mi hanno scritto: «Ciao, ho questo video che potrebbe interessarti, si chiama “Oh My Gas” e viene subito dopo “Oh My Ghiaccio”», sono rimasto da subito affascinato e ho pensato che nel mio piccolo, fosse quasi un mio dovere consentire agli autori di questo pezzo di esprimersi quanto più lungamente possibile, se non altro per scoprire dopo lo stato solido e quello gassoso, dove sarebbero andati a parare con il pezzo successivo.

“Oh My Gas” è il quarto singolo del collettivo leccese 23.7, composto da due rapper (Welo e Symon) e un produttore (Ankhay). Al di là delle mie fissazioni definibili senza alcuna difficoltà “idiote”, “Oh My Gas” è davvero qualcosa di interessante — se non altro per l’invidia che puoi provare quando scopri che dietro il microfono ci sono dei ragazzi che sono nati in un millennio diverso dal tuo.

Il brano a primo acchito è quasi disturbante e per quanto ormai sia davvero molto facile parlare di “nuova wave”, quando sento brani come questo sono felice che qualche anno fa qualcuno abbia deciso in qualche modo di cambiare le regole del gioco, perché a lungo andare ha permesso anche a dei 17enni di Lecce, e non di Milano, non di Roma, di chiudersi in uno studio, provare a realizzare qualcosa che fosse semplicemente fuori dagli schemi canonici di ciò che avevamo intorno e dirsi “come va, va”, raccogliendo i primi risultati.

Se spulciate il canale subito dopo l’ascolto di “Oh My Gas”, vedrete quella cosa fastidiosissima che sono i numeri, e che legittimano a pensare che 23.7 non siano semplicemente una mia fissazione, ma un progetto che ha qualcosa da dire.

Se invece non vi fidate neanche dei numeri, cliccate play, possibilmente accanto a vostra nonna e con il volume delle casse al massimo e urlate come dei forsennati. Poi ringraziate Noisey Italia.

