‘3%’ di Netflix trasporta i colloqui di Google in una dimensione distopica

I candidati hanno tre minuti per mettere insieme nove cubi perfetti. Nove di loro si trovano in piedi attorno a un tavolo circolare su cui è sistemato un vassoio enorme con i blocchi necessari per eseguire il compito. Quelli che riusciranno a superare la prova potranno accedere al turno successivo del colloquio. Ovviamente, senza tenere conto di tutti gli altri che sono rimasti letteralmente fuori per strada.

Non stiamo descrivendo un colloquio di lavoro basato su metodi pochi ortodossi adottato da qualche nuova società tecnologica di San Francisco, ma una scena straziante di ‘3%’, la nuova serie di fantascienza brasiliana di Netflix. Lo show rappresenta un mondo caratterizzato da una estrema disuguaglianza di reddito, governato con il pugno di ferro da un gruppo ristretto di tecno-fascisti. Tanto per capirci, provate ad immaginare una sorta di versione immortale di Peter Thiel che spadroneggia sulla Bay Area.

Videos by VICE

La premessa di 3% è semplice ma geniale: nel futuro prossimo, il pianeta è andato a farsi fottere e il mondo è diviso tra ricchi e non abbienti. Circa il tre percento della popolazione vive nell’opulenza di un’isola nell’Oceano Atlantico, una vera e propria wonderland battezzata The Offshore. L’altro 97 percento vive in povertà, in un continente devastato da un disastro non meglio precisato.

Ogni anno, il 97 per cento invia i suoi ventenni a subire il Processo, ovvero, il metodo con cui le élite rimpolpano le loro fila. Così, una serie di giovani, uomini e donne, vengono sottoposti a test psicologici, emotivi e fisici per guadagnarsi un posto sull’isola. Solo il tre percento di loro riesce a farcela ogni anno, e la concorrenza è spietata.

All’apparenza, 3% può sembrare solo un’altra brutta copia di Hunger Games—una vicenda distopica in cui i giovani capiscono che sono spacciati e vogliono ribellarsi contro un sistema tirannico di controllo gestito dagli adulti. Ma non è così. 3% è un commento brutale alla crescente disuguaglianza globale di reddito e cosa siamo disposti a sacrificare per migliorare il nostro destino.

Il famoso regista brasiliano César Charlone ha diretto otto degli episodi dello show ed è la sua visione unica a fornirgli quel feeling surreale e inquietante inedito per le serie dispotiche minori. Stiamo pur sempre parlando dello stesso tipo che si trovava dietro la macchina da presa di City of God e The Constant Gardner.

Inoltre, si tratta anche d uno show profondamente brasiliano, il che calza a pennello. Il Brasile presenta una disparità di reddito tra le più alte del pianeta. San Paulo è una megalopoli in cui gli ultra-ricchi si spostano per i cieli a bordo di elicotteri affittati e percorrono le strade al sicuro dentro ad auto antiproiettile. Una città in cui i poveri vivono in favelas che sembrano incubi partoriti dalla mente di William Gibson. Una città in cui i chirurghi plastici guadagnano una fortuna specializzandosi nella chirurgia ricostruttiva dell’orecchio perché i rapimenti sono molto comuni e il modo più semplice per dimostrare di avere realmente sottomano un ostaggio è proprio quello di inviare un pezzetto del suo orecchio.

In 3%, Offshore utilizza il Processo per controllare la popolazione da più di cento anni e, facendo un paragone con il Brasile contemporaneo, la differenza non sembra poi così enorme. Lo scopo dei test del Processo non è completamente chiaro. Si parte da un colloquio di lavoro in cui i nuovi arrivati vengono condotti ad un punto di rottura emotivo per saggiare le loro reazioni. In seguito, i ragazzi svolgono delle prove cognitive piuttosto complicate come quella dell’assemblaggio dei nove cubi.

“Ognuno di voi crea il proprio merito,” spiega Ezequiel, l’uomo che esegue il Processo, ai ragazzi che si mettono in fila nei dormitori. “Qualsiasi cosa vi accadrà… sarà solo quello che vi meritate,” lasciando intendere che solo quelli chi merita veramente di trasferirsi su Offshore potrà farcela. In pratica, si tratta di una meritocrazia portata all’estremo.

I redenti che non saranno ammessi ad accedere a Offshore trascorreranno il resto della loro la vita in povertà. Il livello di stress è talmente alto che un ragazzo poco sicuro di sé, che non supera una prova, decide immediatamente di suicidarsi gettandosi da un balcone del centro in cui si svolgono i test.

Non siamo poi così lontani dal mondo contemporaneo in cui viviamo, dove la concorrenza per entrare in una buona scuola e assicurarsi un buon posto di lavoro spinge molte persone a commettere atti di autolesionismo. In 3%, come nel nostro mondo, la società guarda dall’alto in basso chi non raggiunge certi standard e persone di un certo tipo sono convinte che i perdenti si siano guadagnati il loro posto nella parte inferiore della scala sociale.

Ovviamente, in 3%, viene sviluppata anche una resistenza contro Offshore. Ezequiel dice che questo gruppo opera “in nome di una uguaglianza falsa e ipocrita.” Il divario è talmente insito nella società che nemmeno i non abbienti lo mettono in discussione. Ognuno vuole ottenere ciò che crede di meritarsi.

John Steinbeck ha sostenuto che il socialismo non avrebbe mai potuto prendere piede in America perché i poveri concepiscono loro stessi come dei capitalisti temporaneamente in difficoltà. 3% — allo stesso modo di Black Mirror —colpisce nel segno con grande efficacia perché tratteggia un mondo strano e distante, ma con ll procedere dello show e il rivelarsi dei suoi misteri, il pubblico si rende conto che siamo già tutti parte del Processo.