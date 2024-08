4 giochi da tavolo che DOVETE giocare

Ottobre e novembre sono questione di pura sopravvivenza per il giocatore da tavolo appassionato. In questi due mesi si susseguono infatti senza tregua due tra gli eventi ludici più importanti d’Europa, ovvero Essen Spiel e Lucca Comics & Games.

I giochi da tavolo stanno attraversando un periodo di rinascita e il mercato è in crescita con migliaia di titoli pubblicati ogni anno; questa passione non riguarda più ormai solo i pro gamers ed eventi del genere contribuiscono a rendere ancora più mainstream e accessibile a famiglie e giocatori casual questo mondo, che oggi può contare su molte editori consolidati e prolifici così come su associazioni e influencers attivi ed efficaci.

8Bit Box.

8Bit Box (Frank Crittin, Grégoire Largey – ed.Iello, Mancalamaro)

Nostalgici delle console 8-bit degli anni ‘80 e ‘90 siete avvertiti: amerete questo gioco! Prodotto dalla Iello, casa editrice francese e portato in Italia dal giovane editore Mancalamaro, 8Bit Box è un sistema di gioco nel quale i componenti principali sono quattro plance simili a joypad che regolano direzione ed azioni, proprio come per una vera consolle. La scatola base contiene tre giochi che strizzano l’occhio ad alcuni vecchi arcade; troviamo quindi un clone di F-Zero, un gioco simile a PacMan e le Olimpiadi estive, ognuno con caratteristiche proprie e un set di componentistica diverso. Sono di prossima uscita un paio di titoli per due giocatori in stile “picchiaduro” e l’auspicio e’ che Iello sosterrà il progetto nel tempo con molti altri titoli.

Catalyst.

Catalyst (Martino Chiacchiera, Roberto Corbelli, David Fröjmark, Per Abrahamsson, Sergio Roscini, ed. dV Giochi)

È un gioco di carte ambientato in un universo steampunk post-apocalittico, illustrato magnificamente. Si tratta di un gioco di presa carte e collezione di set e punti. La caratteristica che mi ha intrigato particolarmente e’ la velocità di implementazione e la variabilità delle combinazioni tra carte possibili durante la partita al fine di accumulare punti. Dovendo ricostruire quasi da zero a ogni turno il proprio motore di gioco, Catalyst non ammette distrazioni e tiene i giocatori incollati alla partita dall’inizio alla fine.

Endeavor.

Endeavor – Le rotte dell’impero (Carl de Visser, Jarratt Gray, ed.italiana a cura di Cranio Creations)

Remake di un gioco del 2009 e reduce da una campagna su Kickstarter di grande successo, Endeavor – Le rotte dell’impero e’ stato pubblicato per l’Italia in versione retail dalla milanese Cranio Creation. Il gioco simula l’era delle grandi esplorazioni dal XV al XIX secolo su un bellissimo tabellone dove i giocatori si contendono il posizionamento strategico nelle colonie delle potenze imperiali europee, così come la maggioranza di ricchezza e cultura al fine di portare gloria (e punti) in madrepatria. Questa nuova versione del gioco contiene anche espansioni con alcuni scenari storici che garantiscono variabilità ed alta rigiocabilità partita dopo partita, mantenendo tuttavia un regolamento semplice e accessibile a tutti.

Vektorace.

Vektorace (Spartaco Albertarelli, Davide Ghelfi, ed.KaleidosGames)

Dal veterano Spartaco Albertarelli (se avete giocato anche solo a Risiko! negli anni ‘90 sappiate che questa persona era dietro alla localizzazione di molti titoli della eG, Editrice Giochi) ecco infine Vektorace, un frenetico gioco di corse automobilistiche che sfrutta una meccanica vettoriale per simulare il movimento e l’accelerazione delle vetture. Con un semplicissimo meccanismo di righelli numerati questo gioco garantisce una certa fedeltà’ al comportamento reale di un’ auto da corsa, stimolando molto la competitività tra giocatori. Incredibili le Papecarz del co-autore Davide Ghelfi che danno una bellissima sensazione retro’.

A Lucca ho trovato molti altri titoli validi tra i quali merita una menzione d’onore il vincitore del premio Gioco dell’Anno 2018, Flamme Rouge: un gioco dedicato al Tour de France di inizio novecento con un semplice meccanismo di carte che determina il movimento dei giocatori. Il mio consiglio e’ di non limitarsi a questa selezione ma di dare un’occhiata alle “geeklist” di molti blog del settore e lasciarsi ispirare. Noi vi consigliamo Giochi Sil Nostro Tavolo e i podcast del Dado Incantato che stanno curando le novità autunnali da molte settimane.