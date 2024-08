In Guida galattica per autostoppisti, l’irriverente tour di Douglas Adams attraverso l’universo, un supercomputer chiamato Pensiero Profondo scopre la risposta alla “Domanda fondamentale sulla vita, l’universo e tutto quanto” dopo averci riflettuto per sette milioni di anni. La risposta — sorpresa! — è “42,” ma Adams non rivela mai quale fosse effettivamente la “domanda fondamentale.”

In un papar pubblicato di recente su arXiv, i fisici Roland Allen e Suzy Lindstrom, rispettivamente della Texas A&M e dell’Università di Uppsala, hanno affrontato la domanda sulla Domanda descrivendo quelle che, a loro avviso, sono le 42 domande fondamentali sulla vita, l’universo e tutto quanto.

A proposito della risposta misteriosa di Pensiero Profondo, Allen e Lindstrom scrivono che “l’hanno interpretata per cui ci sono 42 domande fondamentali a cui bisogna rispondere se si vuole percorrere la strada verso l’illuminazione.” L’articolo prodotto è composto da 50 pagine, ma è un’ottima introduzione ad alcune delle domande più incredibili della scienza — almeno secondo questi due fisici.

Per quanto si tratti di una lista soggettiva, vale la pena leggerla per intero. Se preferite, abbiamo riassunto le 42 domande poste da Allen e Lindstrom qui sotto.

1. Perché la fisica convenzionale predice una costante cosmologica decisamente troppo ampia?

La costante cosmologica è stata teorizzata per la prima volta da Einstein e descrive la densità dell’energia nell’universo. Il problema è che dalle osservazioni astronomiche sembra che la costante sia parecchio più piccola di quanto predetto dai fisici.

2. Che cos’è l’energia oscura?

Nel 1998, i cosmologi sono rimasti di sasso nello scoprire che l’espansione dell’universo era in accelerazione. Questa osservazione sconvolgente è stata legata alla “energia oscura,” una forza misteriosa che sembra costituire due terzi dell’universo, ma a cui deve ancora essere data una spiegazione convincente.

3. Come si riconcilia la gravità di Einstein con la meccanica quantistica?

Einstein capì che la gravità, come qualsiasi cosa in natura, dovrebbe poter essere descritta secondo i termini della meccanica quantistica. Eppure, qualsiasi tentativo di far quadrare le due fallisce non appena la gravità si fa estremamente potente, come in prossimità di un buco nero.

4. Qual è l’origine dell’entropia e della temperatura dei buchi neri?

A dispetto del lavoro immenso di Stephen Hawking sulla radiazione dei buchi neri, Allen e Lindstrom sottolineano come “un mistero fondamentale dato dal motivo per cui l’entropia dovrebbe essere proporzionale all’area anziché al volume, come succede per altri sistemi fisici” quando si parla di buchi neri.

5. Le informazioni si perdono in un buco nero?

Si ritiene che le informazioni siano codificate sulla superficie dell’orizzonte degli eventi e rispedite indietro come radiazione. Eppure, tutti i buchi neri di una massa particolare emettono radiazioni nello stesso identico modo, a prescindere dalle informazioni sull’orizzonte degli eventi. Questo, suggerisce che i buchi neri distruggano informazioni, cosa che viola le leggi della termodinamica.

6. L’universo ha attraversato una fase di inflazione?

Alcuni ritengono che l’universo si sia espanso in modo esponenziale nei primi secondi di esistenza. Le domande sono: qual’è l’origine dell’inflazione cosmologica? Esistono prove dirette?

7. Perché la materia esiste ancora?

Sulla base del Modello Standard della fisica particellare, la materia e l’antimateria avrebbero dovuto annichilirsi completamente nell’universo primordiale, lasciando solo fotoni in giro. Invece, c’è una relativa abbondanza di materia e una mancanza di antimateria. Che è successo?

8. Che cos’è la materia oscura?

Le osservazioni di alcune galassie lasciano supporre che circa un quarto dell’universo sia fatto di materia oscura, ma per ora i fisici non sono riusciti a rilevare una particella che possa comprovare gli effetti osservati. Si rivelerà essere un assione, una WIMP o qualcos’altro ancora?

9. Perché le particelle di materia ordinaria si riproducono due volte ad alte energie?

Nel Modello Standard, ci sono quattro particelle elementari — il quark up (o su) il quark down (o giù), l’elettrone e il neutrino. Eppure esistono seconde e terze ‘generazioni’ (leggi: copie) di ognuna di queste particelle come il quark charm, il quark strange, i muoni. Perché??

10. Qual è l’origine delle masse di particelle e che tipo di massa ha un neutrino?

Da dove ottengono la propria massa le quattro particelle elementari elencate poco fa? Si ritiene che le masse siano relative alla forza delle loro interazioni con i campi associati (per esempio, quello di Higgs), ma le anomalie rendono questa semplice spiegazione inadeguata.

Al-Pd-Re, un quasicristallo fatto in laboratorio.

11. Esiste la supersimmetria e perché le energie delle particelle osservate sono così piccole rispetto alla scala energetica fondamentale (Planck)?

Il Modello Standard non può spiegare perché la forza nucleare debole sia tanto più forte (10,000,000,000,000,000,000,000,000 volte) della gravità.

12. Che cos’è la Teoria della grande unificazione?

Le tre forze non gravitazionali — forte, debole ed elettromagnetica — si combinano come elementi di una singola teoria unificata della forza. Come sia possibile è ancora un mistero.

13. la relatività di Einstein e il Modello Standard sono sempre validi?

Le simmetrie sono proprietà di un sistea che rimangono immutate quando quello stesso sistema subisce una trasformazione. La Coniugazione di carica, parità e tempo (CPT) è una simmetria che non è mai stata violata, per quanto ogni elemento ha un suo valore. È possibile violare la CPT?

14. Il nostro universo è stabile?

Alcuni aspetti del bosone di Higgs suggeriscono che l’universo sia solo “stabile marginalmente,” o che si trovi in una fase di transizione verso uno stato più stabile che risulterebbe in un universo con proprietà fondamentali diverse. La domanda è ancora aperta.

15. I quark sono sempre confinati nelle particelle che compongono?

In genere, si presuppone che i quark siano circoscritti al volume del proprio protone e che richiedano quantità relativamente abbondanti di energia per essere rimossi da questo spazio. Ci sono sempre più indizi che i quark debbano restare sempre confinati, ma non ci sono prove rigorose ancora.

16. Quali sono i diagrammi di fase completi per i sistemi con forze non triviali, come la forza nucleare forte?

Onenstamente non ne ho la più pallida idea, vi lascio un screenshot del paper qui:

17. Quali particelle restano da scoprire?

Gli acceleratori di particelle come il LHC hanno portato alla scoperta di un sacco di nuove particelle. Continueranno così? È una domanda seria per i fisici che lavorano in posti come il CERN.

18. Quali nuovi oggetti astrofisici potremmo scoprire?

Può darsi che ci siano tipi di stelle che ancora non abbiamo scoperto, come le stelle massicce Population 3 formatesi all’inizio dell’universo e fatte di solo idrogeno ed elio, o le “stelle oscure” alimentate tramite annichilimento di materia oscura anziché fusione.

19. Quali forme di superconduttività e superfluidità potremmo scoprire?

Nell’ultimo paio di decenni, i fisici hanno creato un mucchio di superfluidi (un fluido privo di viscosità) e superconduttori (materiali privi di resistenza elettrica), esponendo materiali a temperature estreme. Quali altri materiali potrebbero dimostrare queste proprietà nel futuro?

20. Quali fasi topologiche restano da scoprire?

Gli isolanti topologici sono materiali che si comportano come isolanti all’interno, ma come conduttori all’esterno. Dove altro potremmo trovarli?

21. Quali proprietà restano da scoprire nei materiali elettronici altamente correlati?

Gli isolanti topologici sono stati dimostrati in sistemi a elettrone singolo o quasiparticella. Quali altri tipi di materiali potrebbero sfruttare le quasiparticelle?

22. Quali nuove fasi e forme della materia restano da scoprire?

I ricercatori hanno scoperto un’abbondanza di nuove fasi della materia negli ultimi anni, come i quasicristalli e i cristalli di tempo. Cos’altro c’è là fuori, che aspetta solo di essere scoperto?

23. Qual è il futuro del calcolo quantistico, dell’informazione quantistica e delle altre applicazioni dell’Entanglement?

La corsa alla sviluppo di un computer quantistico su larga scala che possa superare un computer tradizionale in svariati compiti, tipo risolvere la maggior parte delle forme di crittografia, è in pieno fervore. Ma queste applicazioni usciranno mai dai laboratori o sono troppo fragili per diventare qualcosa di più di una curiosità?

24. Qual è il futuro dell’ottica e della fotonica quantistica?

Un internet quantistico aiuterebbe a proteggere i dati dalle intercettazioni, ma trasformarlo in realtà richiederà un controllo sui fotoni su grandi distanze senza precedenti. Il record attuale di trasmissione di fotoni “entangled” è stato compiuto l’anno scorso da un satellite Cinese. Cosa dobbiamo aspettarci?

25. Esistono dimensioni superiori?

Se esistono altre dimensioni, come è strutturato il loro ‘spazio interno’?

26. Esiste un multiverso?

È possibile che esista un numero infinito di universi, ognuno dotato di leggi proprie? Possibile che il nostro universo sia casualmente perfetto per l’emergere della vita intelligente, un’idea nota come principio antropico? E, ancora più importante, come facciamo a provare qualsiasi di queste ipotesi con la scienza?

27. Esistono caratteristiche esotiche nella geometria dello spaziotempo?

Che ‘forma’ ha l’universo? Se l’universo è strutturato in modo tale che singolarità nude, wormhole e/o loop temporali chiusi sono possibili, allora viaggiare indietro nel tempo dovrebbe essere possibile.

28. Come si è originato l’universo e quale destino lo attende?

Se l’universo ha avuto un’origine, è iniziato davvero tutto con un bang? Guardare al passato ci aiuterà magari a capire il nostro futuro e se stiamo andando verso un ‘big rip’ in cui tutta la materia sarà alla fine ridotta a brandelli.





29. Qual è l’origine dello spaziotempo, perché lo spaziotempo ha quattro dimensioni e perché il tempo è diverso nello spazio?

Non so bene cosa aggiungere a questa domanda, se non che vi conviene armarvi di bong se volete provare a rispondere.

30. Cosa spiega la relatività e la gravità di Einstein?

Le teorie unificate come la supersimmetria e la teoria delle stringhe tendono a dare per scontata la teoria generale della relatività anziché spiegarla. Ma si può derivare la teoria della gravità formulata da Einstein dall’energia del vuoto o dai campi della teoria delle stringhe? In caso negativo, da dove arriva la gravità?

31. Perché tutte le forze hanno la forma di teoria di gauge?

Tutte le forze nel Modello Standard — debole, forte, elettromagnetica e gravitazionale — sono descritte dalla teoria di gauge, che descrive come le particelle elementari si accoppiano con campi specifici. Allora perché esistono solo questi tipi di forze e perché la materia si relaziona solo debolmente con questi campi?

32. Perché la natura è descritta dai campi quantistici?

È possibile considerare la meccanica quantistica facendo appello ad alcuni principi profondi dell’universo? Questa teoria spiegherebbe perché l’universo sia fatto di campi quantistici e renderebbe conto di osservazioni bizzarre come il collasso della funzione d’onda durante una misurazione.

33. La fisica è coerente da un punto di vista matematico?

Le teorie migliori sono quelle coerenti agli esperimenti da un punto di vista matematico. Eppure, teorie quantistiche relativamente semplici non sono ancora state dimostrate come coerenti secondo la matematica.

34. Qual è la connessione tra il formalismo della fisica e la realtà dell’esperienza umana?

Se la matematica e la fisica che descrive sono effettivamente invenzioni umane, allora dobbiamo considerare la relazione tra la coscienza umana e la realtà, oltre a domande relative, tipo perché c’è qualcosa anziché nulla.

35. Quali sono i limiti ultimi delle tecniche teoriche, di calcolo, sperimentali e osservative?

Costruire computer migliori migliorerà i nostri modelli o ci aiuterà a comprendere alcuni degli esperimenti più complessi mai creati, come il Large Hadron Collider? Come? Man mano che i nostri telescopi diventano più sofisticati, cosa ci riveleranno sulla natura dell’universo?

36. Quali sono i limiti ultimi di chimica, fisica applicata e tecnologia?

Viviamo in un momento storico di progresso tecnologico e scientifico senza precedenti. C’è un limite massimo a questo avanzamento, o il tasso di scoperte continuerà semplicemente ad accelerare? La domanda è particolarmente rilevante nel campo dell’Intelligenza Artificiale, che punta a creare una macchina davvero super intelligente.

37. Che cos’è la vita?

Questa domanda è stata notoriamente posta da Erwin Schrodinger nel 1944. Più di 70 anni dopo, i biologi stanno ancora cercando una risposta a questo quesito solo apparentemente banale.

38. Come ha avuto inizio la vita sulla Terra?

Le molecole organiche sono emerse da un brodo primordiale sulla Terra, o sono arrivate dallo spazio profondo su un asteroide (una teoria nota come panspermia)? E soprattutto: come hanno fatto i nostri antenati monocellulari a svilupparsi in forme di vita complesse?

39. Quanta vita c’è nell’universo?

I robot su Marte vanno a caccia di materia organica nel nostro sistema solare e gli astronomi del SETI cercano al setaccio onde radio cosmiche, ma, per ora, non abbiamo prove dell’esistenza di forme di vita — intelligenti o meno — da nessuna parte nella galassia. Siamo davvero soli nella vastità dell’universo?

40. Come fa la vita a risolvere problemi di una complessità apparentemente impossibile?

Organismi biologici che consideriamo ‘stupidi’ sono in grado di svolgere compiti in forma aggregata che sono straordinariamente complessi, come il ripiegamento di proteine o la capacità che hanno le cellule di moltiplicarsi e formare strutture specifiche come occhi, cuori, cervelli e altri organi. Come cavolo fanno?

41. Possiamo comprendere e curare le malattie che colpiscono la vita?

La varietà incredibile della vita biologia, persino all’interno delle stesse specie, rende difficilissimo curare le malattie più gravi. Sarà mai possibile cancellare del tutto morte e malattie?

42. Che cos’è la coscienza?

Si tratta di un mistero che ossessiona i filosofi da secoli, ma solo di recente abbiamo sviluppato la tecnologia necessaria per provare ad affrontarlo in modo scientifico. La coscienza è qualcosa che emerge tramite le interazioni complesse di miliardi di cellule? È uno spettro? Può essere replicata?

