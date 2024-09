50 Cent non sa quante case ha

Sei un ladro. Ti trovi in Connecticut, negli Stati Uniti d’America. Sei stanco dei soliti furtarelli—villette nei sobborghi tutte uguali, qualche TV, qualche portatile, ogni tanto una bella collanazza di perle. Ma la crisi si fa sentire, e ormai il rischio è troppo perché valga la pena continuare a entrare in casa alla gente normale. Quindi decidi di fare il salto di qualità. Ti trovi con i tuoi compari vestito in giacca e cravatta al tavolo di un diner e tutti vi date dei simpatici soprannomi in cui a ognuno di voi è assegnato un colore. Tu scegli il giallo—ti è sempre piaciuto, il giallo.



Acquisti un passamontagna nuovo di pacca, rubi un furgone che poi abbandonerai sulla I-91, e sei pronto al colpo della vita: svuotare il villone a cui passi sempre di fronte ma che non hai mai avuto il coraggio di affrontare. Questo è il tuo Ocean’s Eleven. Questo è il tuo momento. Fanculo il riccone che vive lì, si pentirà di aver voluto fare così il grosso. Tu riderai, e lui piangerà. Questo—te lo ripeti in testa, ossessivamente—è il tuo momento.



E poi succede questo:

Signore e signori, quello qua sopra è un post su Instagram di 50 Cent, professione rapper e barzelletta vivente. “Cazzo mi hanno rubato in casa, credevo di averla venduta LOL,” scrive, facendosi una bella scrollata di spalle di fronte all’inevitabilità del caso. Perché 50 Cent è così ricco, nonostante la bancarotta di qualche mese fa, che manco si ricorda di avere un villone in Connecticut.



Come riporta Metro, cioè l’equivalente di Leggo britannico, 50 aveva provato a vendere la casa nel 2016 dopo che, nel 2015, aveva dichiarato bancarotta. Ma per qualche motivo nessuno si era voluto accollare un villone da 52 camere da letto il cui costo mensile era di circa 70.000 dollari. La casa era così rimasta nell’iperuranio dei possedimenti di 50, in attesa di potere, un giorno, riaccogliere il suo proprietario. Ma non sapeva di essere stata abbandonata al suo destino, e che a riportarla nei pensieri di chi la possedeva sarebbe stata una super gag.



