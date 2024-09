50 Cent non sa quante case ha

Sei un ladro. Ti trovi in Connecticut, negli Stati Uniti d’America. Sei stanco dei soliti furtarelli—villette nei sobborghi tutte uguali, qualche TV, qualche portatile, ogni tanto una bella collanazza di perle. Ma la crisi si fa sentire, e ormai il rischio è troppo perché valga la pena continuare a entrare in casa alla gente normale. Quindi decidi di fare il salto di qualità. Ti trovi con i tuoi compari vestito in giacca e cravatta al tavolo di un diner e tutti vi date dei simpatici soprannomi in cui a ognuno di voi è assegnato un colore. Tu scegli il giallo—ti è sempre piaciuto, il giallo.



Acquisti un passamontagna nuovo di pacca, rubi un furgone che poi abbandonerai sulla I-91, e sei pronto al colpo della vita: svuotare il villone a cui passi sempre di fronte ma che non hai mai avuto il coraggio di affrontare. Questo è il tuo Ocean’s Eleven. Questo è il tuo momento. Fanculo il riccone che vive lì, si pentirà di aver voluto fare così il grosso. Tu riderai, e lui piangerà. Questo—te lo ripeti in testa, ossessivamente—è il tuo momento.

