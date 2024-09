50 Cent ha dato un pugno a una ragazza e poi l’ha invitata sul palco a twerkare

Tendenzialmente il modo in cui un artista si comporta nella vita privata dovrebbe portarci a ragionare su come percepiamo la sua musica. Ne avevamo parlato ampiamente qua: non dobbiamo mai presumere che chi fa belle canzoni sia anche una bella persona. Lo dimostrano casi come quello di Chris Brown, che ha una voce d’angelo ma anche una tendenza a picchiare le donne; o quello di Kodak Black, accusato più volte di molestie sessuali. Quindi, per quanto possano prenderci bene le loro canzoni dovremmo sempre pensare anche al modo in cui si relazionano al mondo. Detto questo, eccovi un video di 50 Cent che tira un pugno a una sua fan che si era aggrappata alla sua mano e poi la invita sul palco a twerkare.

Ora: nessuno di noi è mai stato un rapper famoso alla fine della sua carriera che non riesce a fare una vera hit da anni, dice di andare in bancarotta per poi farsi le foto coi milioni e annulla i concerti in Italia perché vende troppi pochi biglietti. Deve essere frustrante essere stati sulla vetta e ora ritrovarsi aggrappati sul crinale, insomma. Ma qualsiasi livello di frustrazione, fama e percezione della propria incolumità non giustifica minimamente un pugno a una ragazza—una ragazza che ha pagato un biglietto per essere lì in prima fila a guardarti—che ti prende e tira per la mano. Indipendentemente da un successivo invito sul palco, ecco. È come fare lo sgambetto a un senzatetto e poi dargli cinque euro, o come tirare un ceffone al proprio partner e poi dirgli “Scusa, lo sai che ti amo.” Non alzate le mani se non ce n’è bisogno, ragazzi. Non fa bene a nessuno.



Segui Noisey su Twitter e Facebook.