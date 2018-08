Le 30 persone più deludenti d'Italia in vacanza

Foto via Unsplash.

L’essere umano è di per sé abbastanza stupido. Se ci pensi bene, l’unica cosa che ci differenzia dagli animali è che abbiamo un’intelligenza che ci permette di vivere tutta la nostra vita in preda alle paranoie e alle titubanze. Ora, se c’è un momento dell’anno in cui questa nostra stupidità emerge maggiormente è l’estate. Infatti, come ha dimostrato lo studio di un gruppo di ricercatori del dipartimento di Salute Pubblica di Harvard, il caldo ci rende—davvero—più stupidi.

Certo, puoi andare in vacanza e cercare di trovare un posto fresco e rilassarti, ma purtroppo non basta. E questi 30 esempi di italiani deludenti in vacanza ne sono l’esempio vivente.

Marco, 22 anni, è in campeggio sul lago di Como con un gruppo di amici. Durante lo scorso barbecue ha nascosto dei cubetti di pancetta nelle verdure di due amici vegani.

Lucia, 33 anni, è in vacanza in Toscana e ogni sera carica su Instagram una foto del tramonto con delle poesie storpiate di Pablo Neruda.

Paolo, 29 anni, ha venduto la collana d'oro di sua nonna per andare a Ibiza.

Caterina, 19 anni, è in Liberia da una settimana e non fa altro che dire che tutti noi dovremmo imparare a gioire delle piccole cose della vita.

Paola, 32 anni, a giudicare dai suoi social è in ferie dal 1 giugno e ci resterà fino al 30 settembre.

Mario, 24 anni, negli ultimi anni è stato alle Maldive, a Sharm El-Sheik, a Dehli e a Fès pagando migliaia di euro per stare in resort. Quando torna racconta a tutti di come i posti nel mondo "alla fine si assomigliano tutti."

Linda, 23 anni, ha cercato di convincere una sua amica a passare Ferragosto a Bagno Vignoni, per vedere i luoghi dove Andrei Tarkovsky ha girato il film Nostalghia.

Costantino, 27 anni, prenota le vacanze a Mykonos alla fine di ogni agosto per l'anno successivo. Segue la dieta per la fase di definizione da febbraio, mangiando uova crude e andando in palestra tutti i giorni. Come immagine del profilo ha una foto abbracciato a Sasà del Tropicana.





Marta, 28 anni, è a Palmira, in Siria, e ha chiesto a una donna con l'hijab se non sente caldo con queste temperature.

Tazio, 22 anni, lombardista convinto. Passa le vacanze solo in zone lacustri e palustri della pianura padana. Per colazione ogni giorno mangia latte intero con crostoni di polenta bramata.

Ramona, 29 anni, ha deciso di fare un viaggio spirituale in India per riflettere su se stessa. È tornata nove giorni prima del previsto.

Riccardo, 44 anni, giornalista freelance per un quotidiano locale. Il suo ultimo articolo lo ha scritto mentre era in vacanza a Londra ed è un trafiletto in cui parla metaforicamente di donne grasse che portano leggins in estate.

Veronica, 28 anni, ha letto su un blog di lifestyle che passare l'estate a Milano è un'opportunità da non perdere: le strade si svuotano e puoi vedere la tua città con un occhio diverso. Passerà i prossimi giorni davanti al ventilatore finendo i film su Netflix e scorrendo le storie degli altri su Instagram.

Tommaso, 22 anni, è il ragazzo di Veronica e ha pensato di seguire la sua idea.

Claudia, 39 anni, è al lago di Bolsena e ha speso meno di 100 euro per pernottare una settimana in tenda ma 150 euro per delle scarpe fivefingers.

Giorgio, 27 anni, ha una casa di famiglia all’Isola d’Elba e la sera lo trovi in spiaggia che suona Scientist dei Coldplay e Shape of you di Ed Sheeran a delle straniere, tutti ubriachi.

Rachele, 25 anni, dopo un backpacking-Trip in Thailandia è scesa a Milano Malpensa con vestiti e collane artigianali comprati a Bangkok.

Mattia, 30 anni, ha una barca a vela a Civitanova Marche e settimana scorsa, insieme a Paolo, il suo ragazzo, hanno pensato che fosse una buona idea arrivarci in Croazia. Sono ancora in Croazia e non sanno come tornare indietro.

Giada, 27 anni, ha finito i giorni di ferie e i soldi sul conto per andare a sentire Calcutta a Udine.

Fausto, 33 anni, su Facebook ha appena pubblicato una foto di sei latte di birra con scritto “L’unico six pack che sfoggerò in spiaggia quest’anno." Andrà in vacanza con i suoi genitori a Castiglione della Pescaia.

Gaia, 24 anni, da inizio estate sta girando tutti i più grandi festival jazz d’Europa per un libro autofinanziato.

Alice, 19 anni, ha scoperto che nella campagna vicino a Scopello internet non prende bene e sta per imitare quella scena di Caro Diario di Nanni Moretti. Non ha mai visto Caro Diario.

Mauro, 22 anni, ha fatto saltare la cauzione della casa in cui stava con gli amici a Gallipoli dopo aver vomitato dentro a una Jacuzzi.

Elena, 39 anni, è stata a Bali per seguire un corso di yoga da 200 ore. Adesso è tornata e ha creato un gruppo WhatsApp dove ha aggiunto tutte le sue amiche per convincerle a fare yoga al parco ogni domenica mattina alle 7:30.

Renato, 30 anni, da Milano ha deciso di arrivare ad Amburgo facendo l’autostop. La sua ultima foto su Instagram aveva i seguenti hashtag: #kerouac #ontheroadagain #wayofliving #benzedrine #YOLO.

Flavia, 22 anni, dopo un’ora sul traghetto ha capito di aver confuso la Sardegna con la Sicilia.

Giulio, 28 anni, ha un casolare a Orvieto e ci ha portato la sua ragazza per impressionarla. Dopo sei ore di macchina sono arrivati e si sono resi conto che la luce era stata staccata dopo un mancato pagamento.

Giovanna, 29 anni, ha organizzato la vacanza in Islanda con un anno di anticipo e ha creato una tabella di marcia su un file Excel con le varie tappe. Dopo che le è slittata mezza giornata per un ritardo dell’aereo ha passato un giorno chiusa nella stanza d’albergo in preda agli attacchi di panico.

Riccardo, 30 anni, ha fatto prendere la febbre alla ragazza che dormiva con lui al Forte tenendo l'aria condizionata a 19 gradi tutta la notte. Lei aveva chiesto di spegnerla, ma lui soffre il caldo.

Luisa, 20 anni, mentre chiude lo zaino a Praga continua a sostenere che "l'Interrail comunque non è più quello che era quando ci è andato mio fratello, me l'ha detto lui." Suo fratello ha finito il liceo nel 2002.

