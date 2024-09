7 conigliette Playboy ricreano le loro copertine iconiche 30 anni dopo

Qualsiasi sia la vostra opinione su Playboy, la rivista cult che offre intrattenimento per uomini intrattenimento per tutti, è difficile non riconoscere il merito della recente serie fotografica commissionata dalla rivista in cui sette modelle ripropongono le loro copertine iconiche 30 anni dopo. Gli splendidi ritratti sono stati realizzati da Ben Miller e Ryan Lowry.

Richiamando la celeberrima frase di Hugh Hefner — “Una coniglietta rimane tale per sempre” — le donne presenti condividono i loro ricordi da conigliette facendo diventare Playboy più una confraternita che un club di gentiluomini. “Avevamo un team di corsa di Playmates. 10 ragazze che correvano maratone per tutto il paese e raccoglievano fondi per beneficenza,” Charlotte Kemp, copertina di Dicembre del 1982, racconta nell’articolo che accompagna la serie.

Charlotte Kemp, Dicembre Playmate 1982

Charlotte Kemp, fotografata da Ben Miller

Quello che è sorprendente di queste foto è il loro messaggio positivo sul corpo, il sesso e l’età.

Sia le vecchie immagini che le copertine contemporanee presentano bellezze formose in pose seducenti, ma le nuove versioni sono probabilmente più belle delle originali.

Come sottolinea Reneè Tenison, coniglietta dell’anno nel 1990 e sulla copertina del numero di Novembre del 1989, Playboy ha l’autorità giusta per presentare diversi tipi di bellezze.

“Quando ho lavorato per Playboy c’era un po’ di polemica perché ero la prima coniglietta dell’anno afro-americana e alcune donne dicevano che mi stavano usando,” afferma Tenison.

“Ma io rispondevo, ‘Bè se siete per la libera scelta, non dovrei avere il diritto di scegliere cosa voglio fare’ se voglio posare nuda, devo poterlo fare!”

Guarda di seguito le foto originali e le nuove versioni:

Reneé Tenison, Playmate dell’anno 1990, Novembrec1989 Playmate

Reneé Tenison, fotografata da Ben Miller

Cathy St. George, agosto Playmate 1982

Cathy St. George, fotografata da Ben Miller

Lisa Matthews, Playmate of the Year 1991, April Playmate 1990

Lisa Matthews, fotografata da Ben Miller

Candace Collins, dicembre Playmate 1979

Candace Collins, fotografata da Ryan Lowry

Monique St. Pierre, Playmate dell’anno 1979, Novembre Playmate 1978

Monique St. Pierre, fotografata da Ben Miller

Kimberly Conrad Hefner, Playmate dell’anno 1989, gennaio Playmate 1988

Kimberly Conrad Hefner, fotografata da Ben Miller

