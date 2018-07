Il M5S ha lanciato un altro sondaggio sui vitalizi e la Kasta sta vincendo di nuovo

Immagine via Facebook.

Vi ricordate che qualche giorno fa sulla pagina Facebook del Movimento Cinque Stelle era stato lanciato un sondaggio? Si chiedeva di scegliere tra “La casta” e “Roberto Fico,” che aveva annunciato misure per tagliare i vitalizi. Se la risposta è sì perfetto; se la risposta è no, il riassunto è questo: dopo qualche ora il sondaggio era stato cancellato, perché stava vincendo 63 a 27 “La casta”, grazie allo shitposting di gruppi come Giente Honesta e pagine Facebook come Socialisti Gaudenti.

Quindi tutti pensavamo avessero imparato la lezione. E invece no. O perlomeno, non i colleghi del Movimento Cinque Stelle Sicilia che circa due ora fa hanno postato un sondaggio diverso, ma medesimo nella sostanza. “VITALIZI EX PARLAMENTARI: DA CHE PARTE STAI? Noi del Movimento 5 Stelle vogliamo tagliare questo privilegio ingiusto anche qui alla Regione siciliana. Ma siamo gli unici. Perfino Micicchè ha avuto il coraggio di dichiarare che senza morirebbe di fame. Voi da che parte state?” recita la didascalia.

Stavolta le due opzioni sono “TAGLIAMO I VITALIZI” con la faccia del vice presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana Giancarlo Cancellieri, esponente del Movimento Cinque Stelle (che ha annunciato di voler replicare la proposta di Fico per gli ex parlamentari dell'Ars); e “TENIAMO I PRIVILEGI” con la faccia del presidente dell'Assemblea Regionale Micicché, del Partito del Sud.

Bene, indovinate un po' chi sta vincendo, al momento?

Il nostro voto, per continuare la tradizione "dalla parte dei più deboli"

Ovviamente "TENIAMO I PRIVILEGI" col 65 percento. E, sempre che non lo tolgano prima, mancano ancora sei giorni alla fine del sondaggio.