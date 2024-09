Questi otto artisti hanno portato l’arte del glitch nel mondo reale

Hello Kitty e My Melody glitchate presso l’Isetan Event for New Trends. (C)1976, 1988, 2014 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. S551307

I nostri gadget sono ben lontani dall’essere perfetti e i loro difetti spesso si mostrano sotto forma di glitch caotici e affascinanti. Figlio dell’era della tecnologia, il glitch, indomabile ed erratico, presta la sua estetica a numerose interpretazioni creative. Gli artisti sfruttano questi difetti in performance di danza, arte astratta sugli schermi dell’iPhone, e paesaggi che scompaiono. Ma cosa succede se si porta un glitch dal mondo digitale alla vita reale? Questi artisti hanno estratto i dati errati per reinserirli nel mondo fisico:

Videos by VICE

1. Abiti digitali

Immagine via

All’inizio di quest’anno, le opere degli artisti Ucnv e Nukeme (quest’ultimo ha realizzato una splendida macchina da cucire difettata) sono state esposte presso negozio di Tokyo Istan Shinjuku di Kaihouku in occasione della mostra di design digitale Glitch. Lavorando con diversi artisti e designer, Ucnv e Nukeme hanno mischiato il glitch e la moda con la tecnologia indossabile. “Con gli avanzamenti della tecnologia, i metodi di lavorazione e le espressioni sono a loro volta diventati più innovativi,” ha affermato un rappresentante dell’evento. “Il glitch è uno di questi metodi e abbiamo voluto introdurre gli artisti che incarnano quest’espressione. È stato un caso che Nukeme sia venuto a conoscenza della bellezza del glitch. E ha deciso di volerlo utilizzare nel campo della moda. Vogliamo realizzare un nuovo tipo di moda.”

2. Cuscini pixelati e coperte

iubb127x4ax4ax2a, Benjamin Berg. Immagini via

Immagine via

L’antica arte manifatturiera tessile è stata digitalizzata dagli artisti del glitch Phillip Stearns e Benjamin Berg (anche noto come Stallio). Con le lenzuola e le coperte di Stern e i cuscini e le tazze di Berg, la vostra camera da letto può trasformarsi in un paradiso glitchato. Durante un giro nello studio di questo artista, Stearns ci aveva detto che il suo è un processo a circuito chiuso: “concettualmente sto lavorando sui cervelli delle telecamere che [ho usato per realizzare i pattern]―e ho realizzato delle immagini che effettivamente hackerano i nostri cervelli.”

3. Armerie Analogiche

Immagine: via

Il design di Ferruccio Laviani per i Fratelli Boffi ha ampliato e distorto i confini del design di interni con mobili “glitchati”, per una serie di prodotti chiamata Good Vibrations. In un’intervista con Sight Unseen, Laviani parla della sua ispirazione nel deformare i suoi disegni neo-rinascimentali, affermando: “ho voluto unire queste due idee che sembrano cozzare l’una contro l’altra: la qualità della lavorazione artigianale e la distorsione delle immagini di bassa qualità. Quando si uniscono queste due cose che sono così in contrasto, è interessante e divertente.”

4. Musica Malfunzionante

Grazie ad artisti eclettici come Dane Carney (aka Enda Yenrac), l’arte glitch può trascendere il regno visivo ed entrare nel mondo dei suono. Carnet crea composizioni sonore attraverso un processo unico che definisce “planar shifting”, che consiste nel convertire i dati corrotti in suono e integrando i risultati con vibranti GIF di glitch.

5. Dati Non-Morti

Immagine via

Cosa c’è di più spaventoso di uno zombie dagli occhi bianchi appena resuscitato dalla tomba? Gli errori della stampa 3D , ecco cosa. Applicando le tecniche di glitch, ai loro file di progettazione 3D, il team di avisVFX ha modellato i raccapriccianti e deformati nemici di Doctor Who, ‘I Boneless” come innocue―ma terrificanti―figurine di plastica

6. Carte Codificate

Queste carte da gioco glitchate progettate da Soleil Zumbrunn ricordano il modo di giocare dei professionisti dalla mano lesta. Per realizzarli Zumbrunn taglia prima le carte, le riordina, aggiunge e sottrae diversi pezzi d’immagine da ogni carta e poi, utilizzando Adobe Illustrator, leviga le modifiche digitalmente. Zumbrunn afferma nella sua biografia che crede che “le persone siano in grado di risolvere i problemi,” inclusa la natura strettamente elettronica del glitch.

7. Sciarpe Distorte

Blue, Pink, Black, 2013, Handwoven poliestere, cotone, inchiostri a sublimazione. Crediti immagine: Phillip Maisel

Utilizzando un un tessuto intrecciato a mano di poliestere, cotone e inchiostro, l’artista Margo Wolowiec trasferisce le immagini distorte sui tessuti. “Sono concentrato sul passaggio delle informazioni da una fonte all’altra, al modo in cui cambia il significato e viene trasferito, e su come i dati diventano malleabili,” scrive Wolowiec. “I ricordi fratturati si materializzano in forma scultorea, le informazioni sono incorporate in fili di stoffa tessuta, o un panno di tessuto si dipana e si frammenta in molteplici forme diverse: gli spazi materiali così creati consentono una contemplazione più profonda dell’evoluzione dei nostri paesaggi immateriali.”

8. Vasi Low-Poly

Nella sua serie Digital Natives, l’artista Matthew Plummer-Fernandez reinventa i glitch sotto forma di stoviglie e oggetti da cucina. Ha scansionato teiere, vasi, ciotole distorcendo poi le immagini con un software personalizzato, per poi stampare il risultato in 3D in resina colorata, ricostruendo astratti oggetti poligonali.

Che li indossiate, li ascoltiate o stiate attenti che non vi riducano a creature bidimensionali, I glitch non vivono più soltanto nel mondo digitale, quindi la prossima volta che entrate in una stanza assicuratevi che il vostro codice sia perfettamente funzionante.