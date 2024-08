A quest’asta puoi comprare un’enorme collezione di opere di Ballard

James Graham Ballard è uno di quegli autori di narrativa distopica post-moderna le cui opere hanno reinventato il genere della fantascienza politica e gettato di fatto le basi per tutto ciò che è venuto dopo. Considerato tra le altre cose un predecessore importante della letteratura cyberpunk dallo stesso Bruce Sterling (tra i padri fondatori del genere), Ballard ha fottuto il cervello dei suoi lettori per oltre 40 anni con racconti, romanzi e saggi dove esplorava i confini del disagio umano più profondo intrecciando storie di paranoie mass mediali, feticismi sessuali e caos sociale.

Le tematiche di Ballard risuonano ancora nel panorama contemporaneo: opere come Il Condominio — adattato al grande schermo solo di recente, a quarant’anni dalla sua pubblicazione in forma di romanzo — per esempio, continuano a offrire una critica feroce e precisa delle dinamiche sociali tra classi agiate e classi popolari.

Se siete appassionati di Ballard e vi siete finalmente arresi all’idea che risparmiare soldi nella vita non serva a un tubo di niente, quest’asta fa per voi. Bandita di recente sul sito di Bonhams — la casa d’aste di arte e antichità inglese privata più antica del mondo — vi permette di mettere le mani su 145 oggetti totali tra prime edizioni di romanzi, riviste di fantascienza e pulp e un paio di lettere autografate buttate nel mucchio.

Questi tesori letterari, dei quali SETTANTANOVE FIRMATI DALL’AUTORE (enfasi non mia, ma del sito di aste), possono essere vostri ad un prezzo d’asta di partenza di svariate migliaia di euro. Sì, potete anche pagare in contanti, se volete.

C’è una certa ironia, ovviamente, nel bramare una collezione da feticisti di opere scritte da un autore che ha fatto riflettere più di una generazione proprio sul feticismo e altre raccapriccianti realtà dell’animo umano. Forse, il miglior modo per rendere omaggio a Ballard sarebbe acquistare il tesoro e distruggerlo in un grandioso schianto su un’auto senza pilota. Prima, però, sarebbe giusto comunque leggerne ogni pagina.ù

