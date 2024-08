Non azzardatevi a mangiare snack al cinema durante A Quiet Place

Mi considero una persona piuttosto misurata, una che non è incline ad accusare o ad avere pensieri violenti nei confronti degli altri, ma è stato prima che passassi quasi due ore ad ascoltare qualcuno MASTICARE OTTOMILA PEZZI DI GHIACCIO durante una proiezione di A Quiet Place – Un posto tranquillo. Voi non avete idea di quanto sia stata vicina a prendere parte al mio primo arresto per aggressione – e avrei buttato giù le noccioline dalle mani di tutti gli altri mentre i poliziotti mi spingevano fuori dal teatro.

Non sono l’unica a notare che è impossibile sgranocchiare qualcosa al cinema, in particolare, durante questo film, dove protagonista è John Krasinski (che lo ha anche diretto), Emily Blunt e alcuni mostri Demogorgoni ciechi che lo inseguono e trovano la loro preda in base ai suoni che questa emette. C’è poco dialogo nel film e di rado una colonna sonora intermittente, il che significa che ogni suono prodotto dal pubblico viene amplificato diventando molto sgradevole. (In una delle prime scene, gli scaffali di un negozio abbandonato sono vuoti tranne che per i sacchetti di patatine, che sarebbero stati l’ultimo pasto che qualcuno avrebbe mangiato vicino a una di quelle creature).

Nei giorni trascorsi da quando A Quiet Place è stato rilasciato, Twitter è stato invaso sia dalle persone che ci hanno tenuto a numerare ogni singolo pezzo di snack Reese mangiato dai loro vicini di posto, sia da chi si è pentito di essersi fermato al bar del cinema prima dello spettacolo. “A Quiet Place“, ha twittato uno spettatore. O “Quanto possiamo diventare coscienti di ogni piccolo suono che fai in un cinema con 100 sconosciuti che cercano di mangiare popcorn contemporaneamente?”

Trying to eat popcorn during A Quiet Place was exhausting pic.twitter.com/A5L537NBOa — Dane Cardiel (@danecardiel) April 8, 2018

anytime I tried biting into my reese’s pieces while watching A Quiet Place I felt like I was risking the safety of the theater — nathan zed (@NathanZed) April 8, 2018

https://twitter.com/jacob__burns/status/982492428795105280

the first 15 minutes of A Quiet Place is everyone being too scared to eat their candy — zoë (@zoelaz) April 11, 2018

Me in the theater watching 'A Quiet Place' pic.twitter.com/uRDgrZ1oPL — NoahJ (@NoahJ456) April 9, 2018

https://twitter.com/imlitafbro/status/982355283421769728

Dopo aver vissuto la sua esperienza durante A Quiet Place, interrotta da involucri di caramelle, Nick Grimshaw, ospite del programma televisivo della BBC Radio 1, ha suggerito che i teatri dovrebbero prendere dei provvedimenti estremi per le proiezioni future. “So che ci piacciono gli snack al cinema e questo è il 50 percento del motivo per cui ci andiamo, ma in questo film non puoi sgranocchiare”, ha detto. “Non puoi fare rumore. Penso che il cinema debba vietare di consumare gli snack durante questo film. Se hai intenzione di vedere […] altri film, mangia pure il tuo snack, ma non durante questo film. “

Grimshaw ha detto di aver preso un sacchetto di popcorn, ma che invece di masticarlo, di averlo “succhiato [il popcorn] fino a quando non si è sciolto”. Se andrai a vederlo questo fine settimana, è sicuramente un’alternativa. Un altro è quello di prendere quello che un utente di Twitter ha suggerito come l’unico snack accettabile: “un sacchetto di vermi gommosi sciolti “.

E non pensare nemmeno a tritare il tuo ghiaccio. È una scena che abbiamo già visto.

Questo articolo originariamente è apparso su Munchies US.