A Roma dei cittadini hanno cercato di assediare un centro d’accoglienza

Ueri notte, nel quartiere Tiburtino III – un quartiere popolare della periferia est di Roma – si sono registrati forti momenti di tensione tra residenti e migranti ospitato nel centro della Croce Rossa in via del Frantoio. Lo scontro si è concluso con un ferito non grave (un cittadino eritreo ferito da arma da taglio alla schiena) e l’apertura di un fascicolo sull’accaduto da parte della Procura di Roma.

Tutto ha avuto inizio verso le 22 e 30. Nell’episodio sarebbero rimasti coinvolti un gruppo di ragazzini sui dodici anni e un cittadino eritreo. Quest’ultimo è un ex ospite del centro, da cui era stato espulso per motivi disciplinari a fine luglio e che sarebbe affetto da problemi di salute mentale—conosciuto nel quartiere per l’abitudine di raccogliere mozziconi di sigarette.

