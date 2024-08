“A Solitary Reign” degli Amenra è un toccante tributo alla Madre

Gli Amenra sono uno dei gruppi più incredibili del pianeta: umili e schivi, hanno sempre mantenuto un basso profilo, ma questo non gli ha impedito di ottenere il rispetto infinito dei propri fan e lo status di band di culto. Attorno alla band delle Fiandre orbitano tutte le attività del collettivo della Church Of Ra, che coerentemente con il proprio linguaggio iniziatico oggi non è raggiungibile altro che con l’iscrizione alla newsletter e al canale Youtube.

La Messa Sesta, il nuovo album in studio del sestetto belga, è uscito da pochi giorni, anticipato dal singolo “Children Of The Eye”, e oggi vi facciamo vedere in anteprima il secondo videoclip che ne è stato tratto, “A Solitary Reign”, che la band ha descritto così:

“”A Solitary Reign” doveva ritrarre la natura universale della nostra musica e del nostro messaggio. L’astrazione dell’uomo e della donna verso divinità differenti. Il ritorno alla loro essenza animalesca e alla loro bramosia. È un’Ode alla Madre. Da una madre. Una processione per celebrarne la bellezza.

La canzone è un omaggio alla scomparsa della madre del nostro batterista, Bjorn Lebon. Prima di scrivere e registrare sapevamo che in questo album avremmo voluto onorare le nostre madri. Volevamo che ciascuna di loro venisse in studio per intervistarle, chiedere loro di vita, amore, maternità, dei loro figli, della vecchiaia, della morte e del dolore. Così che potessimo portare qualcuna di quelle parole con noi, nel prossimo album. Abbiamo esaurito il tempo, e l’unica che abbiamo potuto intervistare è stata Paulette. La mamma di Bjorn. Lei ci ha parlato di lui, ci ha raccontato di averlo perso, delle gioie e dei dolori della vita. È stato un momento meraviglioso per tutti noi. Abbiamo messo da parte i nostri piani per un momento futuro, e non potevamo immaginare che un mese dopo le sarebbe stato diagnosticato il cancro. Era una donna forte, ma ci ha lasciato qualche mese dopo. La canzone, che a quel punto era scritta a metà, aveva una natura quasi profetica. Fu quella a farci incontrare, in quel momento, quella precisa telefonata. Sapevamo che era arrivato il momento di ritrovarsi e scrivere quell’album, quello che poi sarebbe diventato Mass VI.

Il video è stato realizzato da Tine Guns, la madre del figlio del nostro chitarrista Mathieu Vandekerckhoves, Wolf. È una fotografa, regista e videomaker incredibile. Conosce gli Amenra meglio di chiunque altro e con quelle immagini è stata in grado di catturare l’emozione e il peso del momento.

Siamo fieri di dire che tutte le persone che hanno avuto un ruolo in questo video sono nostri cari amici, e non avremmo mai potuto sperare di avere compagni migliori per raggiungere un obiettivo così difficile.”

Mass VI è uscito il 20 ottobre per Consouling Sounds.



Andrea è uno dei Lord di Aristocrazia Webzine.

