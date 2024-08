Quei mostri che vedete nella foto qui sopra sono lamprede. Sembrano una specie di anguilla venuta dall’inferno per vivere nei fiumi e nei mari d’Europa, possono diventare lunghe anche un metro e hanno una bocca circolare piena di denti che consente loro di attaccarsi ai pesci, alle balene e ai delfini per bere il loro sangue. Spesso indeboliscono così tanto il loro ospite che questo muore. Anche il modo in cui si riproducono non è per niente romantico: il maschio si avvolge intorno alla femmina e la stringe tanto da far fuoriuscire le uova dal suo corpo. Poi eiacula sulle uova. Poi entrambi i genitori muoiono.

Non ci sono molti animali più spaventosi della lampreda. Ma nonostante questo esistono delle persone che le ammirano così tanto che periodicamente si riuniscono per celebrarle e mangiarle. Sono i membri della Sea Lamprey Society (Società della Lampreda).

Videos by VICE

Continua a leggere su Munchies – A tavola per assaggiare l’animale più ignobile del mondo