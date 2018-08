Un'accuratissima previsione sul futuro delle coppie di Temptation Island

Grab via mediasetplay.

Ieri è andata in onda la puntata speciale di Temptation Island in cui le coppie, a un mese dalla fine delle registrazioni del programma, hanno incontrato per l'ultima volta Filippo Bisceglie per dirgli come prosegue (o non prosegue) la loro relazione. La puntata speciale sarebbe potuta durare un'oretta scarsa, invece è durata tre trilioni di anni comunque. Sempre ieri, scaduti certi termini contrattuali, i protagonisti del programma si sono messi a postare foto e pensierini su quanto questa esperienza sia stata formativa e su quanto amino/non amino più il loro partner. Insomma, ieri è finito davvero Temptation Island.

Il solo pensiero che le persiane di quelle ville zeppe di telecamere rimarranno chiuse fino all'edizione di Temptation Island Vip di settembre dovrebbe rattristare tanto i detrattori quanto i fan. Cosa fare adesso? Come colmare le proprie esigenze voyeristiche acuite nelle ultime settimane? Oronzo e Valentina si sposeranno? Lara coltiverà verze? Micheal diventerà un pittore di successo che si firma "eri tutta la mia vita"?

Abbiamo deciso di immaginare che piega potrebbero prendere ora le vite dei protagonisti di questa ultima edizione. Potremmo sbagliarci, ma se Filippo Bisceglie può ripetere tutte le volte che vuole Is morus relais, chi dice che noi non possiamo predire il futuro?

VALENTINA E ORONZO

“Credo che stiano trovando una cura,” dice Valentina nell'incontro finale con Filippo Bisceglie. La ragazza si riferisce, ovviamente, alla diffusa quanto clinicamente sconosciuta “malattia delle donne” di cui il fidanzato Oronzo aveva confessato di soffrire. D’altronde, la prova che Oronzo sia al momento in fase rehab lo dimostra uno degli hastag che più utilizza su Instagram—#malattiedelledonne. Il ragazzo ci sta provando davvero, ha comprato degli “occhiali da sole trasparenti” per far vedere dove indirizza lo sguardo, sta iniziando pure a capire la differenza tra “fissare” e “guardare le donne e basta.”

Come ha scritto ieri Valentina, entrambi durante il programma sono stati “veri,” si sono “messi in gioco,” ne sono usciti da “vincitori” e guardarsi “negli occhi” è sempre un’emozione. Non sappiamo dirvi se alla fine un team dei migliori scienziati finanziati dalla Fascino s.r.l. riuscirà a trovare davvero una cura definitiva per aiutare Oronzo nelle sue—prevedibili?—ricadute. Ma è probabile che dalle spiagge di Carovigno (Puglia) Valentina inizi a sponsorizzare tisane FitTea per contribuire alla raccolta fondi.

Perlomeno finché si sposeranno—perché si sposeranno in ogni caso—e decideranno di gettarsi nel business dei centri estetici, aprendone diversi in tutta Italia, perché ci siamo accorti tutti che hanno delle sopracciglia P-A-Z-Z-E-S-C-H-E, vero?

LARA E MICHEAL

Michael e le sue due personalità nel corso delle puntate sono riusciti ad attirare su di sé l’odio di tutto l’internet italiano: asfaltato dall’agguerritissima fidanzata Lara a colpi di frasi iconiche e girl power pop; dalla single Rita per le avances insistenti e i messaggi infarciti di “buonanotte bimba” (noti globalmente per il loro potere anticoncezionale); dalla stessa redazione del programma che arriva a piazzare delle telecamere nascoste pur di regalare alla pubblica gogna mariana la sua strategia e le sue bugie.

Dopo una serie di epiche reactions di Lara ai video del fidanzato, la ragazza decide di chiedere un falò di confronto a cui Michael trova opportuno non presentarsi. All’incontro definitivo ovviamente si lasciano. In seguito, lei inizia a indossare extension di dubbio gusto e frequentare youtuber, in quella che verrà ricordata come una fase di emancipazione, comprensibilissima dopo due anni di convivenza con una persona che diceva di lei: "mi guarda i cani."

Il lenzuolo con "Eri tutta la mia vita" dedicato a Lara e scritto con il ketchup può rappresentare una vera propria illuminazione per il cammino futuro di Michael: deluso dall’esperienza televisiva e annichilito dall’odio online riservatogli dal paese reale, il ragazzo si avvicinerà all’action painting, diventando una quotatissima nuova speranza dell’arte italiana.

Lara, invece, non può che procedere con la sua metamorfosi in simbolo di empowerment: non è l'icona femminista che ci meritiamo, ma è sicuramente quella di cui abbiamo bisogno. Sempre più agguerrita e sempre più body positive, dopo l’ingresso in Newtopia (l'agenzia di J-Ax e Fedez) e i milioni di followers, sarà lei a firmare il tormentone dell’estate 2019, “La casa è a nome mio” feat. Baby K.

MARTINA E GIANPAOLO

Dopo che Martina e il single Andrew si sono baciati con, ehm, foga, al chiaro di luna, la storia quinquennale tra lei e Gianpaolo è finita. Erano in crisi perché lei a 30 anni voleva una famiglia, lui che ha 24 anni voleva fare cose da 24enne. E invece c’han fatto capire che l’età anagrafica conta relativamente nella gestione delle emozioni.

Ieri Gianpaolo—dopo aver posato sexy per uno shooting in una masseria—ha postato una foto su Instagram dei vecchi tempi felici, annettendo una didascalia in cui spiega che “è finita nel peggiore dei modi,” ma che “non è colpa di nessuno,” e augura a Martina la “felicità [...] e tutto il meglio dalla vita”.

Detto, fatto: nel frattempo lei era a sbocciare a Ibiza con Lara, lo youtuber Gordon (che ha aperto una personale industria di meme su Temptation Island) e soprattutto il single Andrew. Quest’ultimo si definisce model-actor-motivator-supporter-wine-producer e ha endorsato Trump alla presidenza nel 2016. Cheers!

Ora, è chiaro quale sarà il futuro dei nostri.

Dopo aver bloccato Martina su WhatsApp, Andrew avrà il suo lieto fine: sostituirà Gabriel Garko in Onore e il Rispetto LVXIII. Martina, dopo aver scoperto che Andrew endorsava Trump vedrà per caso Mangia, Prega e Ama e inizierà la sua carriera da travel blogger di successo. Aprirà parallelamente anche un profilo artistico in cui posterà solo foto notturne. L'artista Maurizio Cattelan inizierà a seguirla con interesse. Gianpaolo a trent’anni aprirà una masseria.

GIADA E FRANCESCO

Giada e Francesco si sono rivelati sicuramente la coppia più noiosa di Temptation Island— persino più di Raffaella che passava tutte le notti avvolta nella felpa nera del fidanzato. Francesco continua a essere geloso ma “cerca di non farlo vedere", Giada a mostrarsi algida come la regina dei ghiacci anche se “adesso è più dolce e affettuosa.” Hanno addirittura già comprato una casa con una stanza in più, perché sono pronti a procreare.

Dopo che il photo editor di un famoso giornale di gossip metterà la foto di Giada al posto di quella di Manuela Arcuri sotto al titolo “Che fine ha fatto Manuela Arcuri?” e il suddetto giornale verrà sfogliato per caso da un produttore americano; Giada accetterà la proposta di interpretare una ballerina di lap dance con un ragazzo geloso in un film indipendente. Pubblico e critica diranno che è molto più brava della Arcuri, che quando recita sembra umana, e tutti le vorranno bene. Francesco inizierà a collezionare moto da tenere in garage.



RAFFAELLA E ANDREA

Raffaella e Andrea stanno insieme da sette anni, lei è innamoratissima e ha una visione delle relazioni plasmata dalla Walt Disney Company, ma lui in passato ha sbagliato e ora devono capire. Figura di riferimento di Andrea è invece l’ex marito di Belén Rodriguez, Stefano De Martino (al quale ha addirittura copiato un tatuaggio). Andrea piace tanto anche alla single Teresa (una che, per restare in tema tatuaggi improbabili, si è scritta su un polso la data di inizio delle riprese di Temptation Island), cantante napoletana che trascorre i fatali 21 giorni di trasmissione a tentare in tutti i modi di sedurlo, utilizzando tecniche così spudorate da generare una tensione sessuale televisivamente efficace, ma umanamente insostenibile.

Questo pericoloso triangolo dà vita alla più pura delle sceneggiate, con tanto di Liberato inserito a caso nella soundtrack. Da lì, Raffaella dorme ogni notte abbracciata alla felpa di Andrea, l’Italia spera che lo lasci, ma all’ultimo falò di confronto scatta la solita dichiarazione d’amore da parte di lui—magister di arrampicata sugli specchi, butta pure lì il matrimonio e lei che non desidera altro riaccoglie Andrea e il suo six pack. Nell’ultima puntata racconta con orgoglio a Filippo Bisceglie che Temptation Island ha così rafforzato il loro amore che ora lui le controlla il telefono. Auguri.

Ma noi sogniamo per Raffaella un atto di emancipazione totale: un ruolo del cast della nuova stagione di Gomorra, un flirt con Genny Savastano e innumerevoli tramonti sul lungomare di Mergellina.

IDA E RICCARDO





La coppia ha incarnato la parentesi MILF/DILF di Temptation Island: insieme da meno di un anno grazie al Trono Over di Uomini&Donne, dove Ida ha preferito Riccardo all’ex calciatore Sossio Aruta, i due vogliono, ovviamente, mettere alla prova il loro amore. Nel corso della trasmissione capiamo perché: Ida, madre di un bambino, cerca stabilità e vuole andare a vivere con Riccardo, #gentleman e fan degli hashtag a caso su Instagram, ma lui non sembra propenso. Anzi, nel villaggio dei fidanzati si dedica soprattutto a flirtare bonariamente con tutte le single presenti. La disperazione di Ida sembra alla produzione l’occasione giusta per mandare (via mare) nel resort Gemma Galgani, con l’unico obiettivo di asciugare lacrime.

Il falò di confronto, però, viene chiesto da un Riccardo furibondo quando Ida finisce a giocare a nascondino con il single Davide. Così, dopo qualche canzone dei Pink Floyd a caso e un tablet lanciato nella sabbia, l’esperienza della coppia a Temptation Island si conclude in un nulla di fatto: dichiarazioni d’amore, lacrime, baci, promesse di un futuro migliore.

Ma nel loro futuro prevediamo molto più di un #handsome e un #instagood: dopo aver assunto un social media manager, Riccardo dà il via alla sua scalata al centrodestra a colpi di giacche doppiopetto. Dopo essere diventato l’erede in pectore di Silvio Berlusconi, Riccardo potrebbe plausibilmente ottenere del consenso da una larga fetta della popolazione e diventare a un certo punto ministro a qualcosa. D'altra parte Ida e Melania Trump sembrano condividere l'approccio al mondo del make up.

Segui Vincenzo e Giada