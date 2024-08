Perché espanderci oltre la Terra è il nostro destino cosmico

Giulio Prisco è un futurologo, fisico teorico e informatico. Scrive di scienza, tecnologia e di futuro. È anche il co-fondatore di Space Cooperative.

Il mese scorso, il fisico teorico Stephen Hawking ha chiesto a gran voce di accelerare i progressi nell’esplorazione spaziale per “elevare l’umanità” e dare alla popolazione della Terra uno scopo concreto. “Credo sinceramente che gli umani debbano abbandonare la Terra,” ha detto.



Videos by VICE

Sono d’accordo con ciò che dice Hawking e con l’idea che espanderci oltre la Terra sia il nostro destino cosmico. Ma sono passati 45 anni da quando l’uomo ha camminato sulla Luna per l’ultima volta. Sicuramente dev’esserci qualcosa di sbagliato nel modo in cui l’umanità sta approcciando lo spazio.

Per me, ciò che c’è di sbagliato è che i governi più ricchi e le corporation più grandi hanno un monopolio su questa frontiera del progresso. I grandi governi sono interessati esclusiva a ottenere ulteriore potere, e le grandi industrie sono interessate a ottenere dei contratti con i governi. Penso che ci sia un altro modo per raggiungere le stelle. I nuovi pionieri dello spazio non sono grandi business, e non hanno alcun interesse a far contenti i governi.

Ciò di cui abbiamo bisogno è un’agenzia spaziale decentralizzata che sfrutti le nuove tecnologie, come i sistemi di cripto-pagamento e gli impianti di produzione distribuiti e aperti. t

Dopo aver letto “How to Make a Spaceship — A Band of Renegades, an Epic Race, and the Birth of Private Spaceflight,” di Julian Guthrie, si è acceso in me il desiderio di hackerare dei dispositivi spaziali sotto i cieli tersi del Mojave, in California. Questo libro di nonfiction racconta la storia della SpaceShipOne, il primo velivolo spaziale non governativo con equipaggio, decollato nel 2004. SpaceShipOne è stato un buon inizio, ma penso che possiamo fare di meglio.

Vedete, non tutti vivono nel Mojave. Cosa ne sarà di quella ragazza che vive nel bel mezzo di uno stato africano, o di quel ragazzo polinesiano? Se guardando le stelle gli viene voglia di raggiungerle, probabilmente dovrebbero avere modo di contribuire all’esplorazione del cosmo.

“Abbandonare la Terra richiede un approccio globale coordinato a cui chiunque dovrebbe unirsi,” ha spiegato Hawking. “Dobbiamo riaccendere l’entusiasmo che c’era durante i primi anni dell’era dei viaggi nello spazio, negli anni ’60.”

In “A Virtual World Space Agency,” ho proposto alcune strade che potremmo intraprendere per rivitalizzare l’entusiasmo globale per lo spazio e convincere tutti ad unirsi a questa avventura. Mi sono immaginato una comunità di space maker presente in tutto il pianeta e che coopera online, mentre si scambiano progetti per dispositivi spaziali stampati in 3D e condividendo i risultati dei loro test. La stampa 3D è una tecnologia davvero innovativa — oggi, permette di stampare dispositivi di livello militare o spaziale, e domani potrebbe facilmente evolversi fino a diventare un approccio semplice alle nanotecnologie molecolari. La strada per stampare in 3D un velivolo spaziale è aperta.

Come può funzionare tutto ciò nella pratica? Sfruttando la tecnologia blockchain (sì, i bitcoin e tutto il resto). Non vi annoierò parlandovi di smart contract in Ethereum, di ICO, di economie basate sui cripto-token — basta dire che le criptovalute moderne permettono di utilizzare le Decentralized Autonomous Organizations (DAO) attraverso operazioni e meccanismi perfettamente oliati per cooperare, ottenere finanziamenti e farsi pagare per un determinato lavoro.

Questa tecnologia è esattamente ciò che ci serve per permettere alla comunità globale di professioni e appassionati dello spazio di collaborare efficacemente per progettare i progetti spaziali più ambiziosi della prossima generazione. Una DAO spaziale potrebbe riavviare completamente la passione di un qualunque membro della classe operaia e trasformarlo in un entusiasta freelancer indirizzato verso le stelle.

Qualche mese fa ho creato un gruppo Facebook per portare avanti questa idea. Il progetto è ora parte di Space Cooperative, una cooperativa di proprietà dei lavoratori che sta sviluppato un approccio crowdfunded al progresso spaziale.

“La decentralizzazione è l’unica via possibile per creare una vera agenzia spaziale globale,” ha spiegato la co-fondatrice di Space Cooperative Yalda Mousavinia in un’intervista su Facebook. “Un’agenzia del genere potrebbe unire l’umanità e insegnarci a vivere e lavorare in armonia per raggiungere le stelle.”

Yalda ha recentemente tenuto un talk in un workshop virtuale, affianco la superstar della fantascienza David Brin. Lo spirito generale del workshop riguardava il ricercare nuovi metodi per cooperare — come le DAO o le piattaforme per creare mondi virtuali come High Fidelity — e capire in che modo questi nuovi metodi sarebbero stati così importanti per il nostro futuro spaziale.

Uno dei progetti di Yalda, ancora in via di definizione, è una comunità abitativa di space maker residenti nel deserto del Mojave. Ma se per ora non sei particolarmente interessato ad incontrare scorpioni e serpenti, potrai unirti alla Space Cooperative virtualmente e partecipare attivamente alle future avventure spaziali.

Penso che un’agenzia spaziale aperta, decentralizzata e crowdsourced sia un’idea al passo con i nostri tempi. Ci aiuterà a sviluppare nuovi modi per raggiungere pianeti lontani e stabilirci lì, e ci farà anche scoprire nuovi modi per lavorare insieme qui sulla Terra.