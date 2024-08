Abbiamo chiesto a 7 stranieri cosa li ha sconvolti di più del cibo in Italia

Tempo fa mi trovavo ad una cena di beneficenza con un sacco di americani. Parlando, uno di loro mi ha confessato che uno dei motivi per cui si era trasferito in Italia era proprio il cibo. “Vorrei che i miei figli mangiassero cibo italiano per tutta la loro vita,” mi ha detto.

Personalmente, non so se prenderò mai in considerazione l’idea di spostarmi in un paese per il cibo. D’altronde non penso prenderò mai in considerazione nemmeno l’idea di avere dei figli, ma so che gli italiani sono ben consapevoli dei loro primati gastronomici nel mondo. Questo primato ha alimentato, senza ombra di dubbio, un rapporto estremamente isterico da parte degli italiani rispetto al cibo. Vi ricordate il polverone causato dalla video-ricetta francese della carbonara o lo scandalo dell’Amatriciana con l’aglio di Carlo Cracco?

