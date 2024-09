Abbiamo chiesto a dei sapiosessuali cosa li eccita

I sapiosessuali, l’abbiamo ricordato qualche settimana fa, sono persone fisicamente attratte dall’intelligenza. Fino a qualche anno fa nessuno si era preoccupato di trovare un nome al fenomeno o di inquadrare degli individui al suo interno—fosse anche solo perché essere attratti dall’intelligenza non pare una cosa così singolare.

Eppure nel 2014 il sito d’incontri OKCupid l’ha inserito nel ventaglio dei vari orientamenti sessuali. Da allora la parola si è diffusa senza particolare clamore tra le varie piattaforme di dating online, finché a ottobre è nata Sapio (“L’app per incontrare persone intelligenti”), un’applicazione simile a Tinder che si rivolge specificatamente a chi trova l’intelligenza attraente.

È complicato trovare il vero amore quando il resto del mondo considera il tuo orientamento sessuale una manifestazione di mero snobismo? Abbiamo chiesto ad alcuni sapiosessuali di aiutarci a capire meglio il loro mondo.

Tanoya, 23 anni, Salt Lake City, Direttrice di un centro di ricerca sull’emocompatibilità



VICE: Cosa ti eccita a livello intellettuale?

Tanoya: Sono una donna di colore di 23 anni, ho una laurea in microbiologia, sono bisessuale, atea e sono stata adottata. Tutte queste cose, insieme, complicano la vita sentimentale. Essere sapiosessuale mi ha aiutato a sviluppare relazioni decenti nella mia particolare situazione.

Quando ti sei accorta di essere sapiosessuale?

Avevo 18 anni ed ero fuori dall’aula di filosofia delle scienze, quando ho visto un ragazzo magrissimo accanto a me. Gli ho detto che stavo cercando un lavoro nel laboratorio, e lui mi ha risposto che lavorava proprio lì. Ha iniziato a spiegarmi nei minimi dettagli in cosa consisteva il suo lavoro—doveva analizzare una nuova specie d’insetto recentemente scoperta nella foresta amazzonica e catalogarne tutte le diverse varietà. Esteticamente non era un granché, ma ho iniziato a sentirmi attratta da lui. In quel momento ho capito che mi interessa molto più una conversazione su argomenti scientifici che un bel fisico.

Amir, 29 anni, Orange County, Medico





VICE: Perché ti identifichi come sapiosessuale?

Amir: Le scienze e la conoscenza in generale hanno sempre esercitato un forte ascendente su di me. Ho una laurea in medicina e un master, e ora sto facendo un secondo master in Business Administration. Mi piace uscire con gente sulla mia stessa lunghezza d’onda, con cui sia possibile fare un discorso.

Online non si parla molto bene del voler a tutti i costi categorizzare gli orientamenti sessuali—per molti è una cosa da presuntuosi.

Se critichi chi ha un’istruzione ed è intelligente, questo dice molto sulla persona che sei tu e poco sulla gente con una cultura che trova attraenti altre persone con una cultura.

Per te l’apparenza gioca comunque un ruolo importante?

L’aspetto esteriore è il punto di partenza, ma dopo cinque minuti diventa totalmente irrilevante. Sì, piacere di averti conosciuto, penso, ma non ho intenzione di rivederti.

Megan, 29 anni, Grand Rapids, Sessuologa



VICE: Quando hai capito di essere attratta dall’intelligenza?

Megan: Penso di aver davvero preso coscienza della mia sapiosessualità quando ho deciso di chiudere con un tipo molto figo. È difficile lasciar perdere un ragazzo quando con lui fai il sesso migliore della tua vita, ma se l’attrazione a livello intellettuale è pari a zero, fuori dal letto poi non hai mai niente da dirti.

Qual è la cosa più eccitante quando frequenti una persona intelligente?

Trovo fantastico quando la persona che ho davanti mi fa usare il cervello. Quando sa farmi pensare, o quando fa un commento particolarmente arguto, provo una sensazione che si riverbera in tutto il mio corpo. Amo le battute sagaci, i giochi di parole e le osservazioni sottili. Sono cose che mi fanno dire “Oh, ci sa fare!”

Stephen, 29 anni, Dearborn, Ricercatore e studente universitario





VICE: Qual è l’aspetto più difficile dell’essere sapiosessuali?

Stephen: Per me è stato la scoperta dell’esistenza della parola sapiosessuale, perché l’immediatezza del momento era in contrasto con il lento processo introspettivo che mi ha portato a capire quanto sia fondamentale il ruolo dell’intelligenza nel determinare chi trovo attraente e chi no.

C’è qualcosa di particolare che la persona con cui esci deve assolutamente avere?

Una donna che riesce ad avere la meglio in un dibattito è la cosa più sexy del mondo, per me. E anche le biblioteche sono estremamente eccitanti, purché ci trovi almeno un grande classico della letteratura, ovviamente.

Katie, 32 anni, New York, lavora in una compagnia di investitori per startup





VICE: C’è stato un momento di svolta per te, o ti sono sempre piaciuti gli uomini intelligenti?

Katie: All’università mi sono improvvisamente ritrovata circondata da ragazzi dotati di un certo acume, e lì ho capito che solo quelli che sapevano sostenere un dibattito o una discussione in classe suscitavano in me un qualche interesse. Ho provato a uscire con ragazzi che non erano particolarmente brillanti, anche se molto belli: nel giro di una settimana mi sono stufata di ognuno di loro. Il tipo con cui, tra alti e bassi, ho avuto una relazione di tre anni ha dimenticato di avere una ragazza quando, ad esempio, ha trovato l’algoritmo giusto per aumentare la velocità della ventola nel processore e poter così migliorare le prestazioni del suo computer. Sul momento il suo comportamento mi ha fatto eccitare, e solo adesso mi rendo conto che in realtà era uno dei tanti segnali d’allarme.

Alcune persone sostengono che i sapiosessuali siano semplicemente degli snob. Sei d’accordo?

È la verità, io sono estremamente selettiva quando si tratta di relazioni sentimentali.

Steve, 28 anni, New York, Consulente per un sito d’incontri



VICE: Quand’è che hai sentito parlare per la prima volta di sapiosessuali?

Steve: Credo sia stato nell’agosto del 2012, quando lessi questo termine nel profilo di un’utente di OKCupid che mi aveva letteralmente fatto perdere la testa. Ero curioso di capire se l’essere sapiosessuale fosse la ragione per cui il suo profilo mi piaceva così tanto, e ho scoperto che quasi tutti i miei top match appartenevano a ragazze sapiosessuali; inoltre, semplicemente filtrando le possibili nuove conoscenze con questa parola, le probabilità che i risultati fossero di mio gradimento erano altissime.

Se ogni sapiosessuale cercasse una specifica qualità nel proprio partner, quale sarebbe la tua?

Sono interessato esclusivamente a persone con una curiosità e un’inventiva sconfinate. Persone che se messe in una stanza vuota saprebbero trasformare quest’esperienza in un rompicapo.

Mariana, 28 anni, Brooklyn, Studentessa di fisica



VICE: Da quanto tempo ti identifichi come sapiosessuale?

Mariana: È una cosa recente, risale a un paio di mesi fa, quando due zie mi hanno suggerito di rivedere i miei standard in materia di uomini; secondo loro, è impossibile che io incontri un bell’uomo che sia anche intelligente e abbia gusti simili ai miei. Perché quell’uomo non esiste. In quel momento mi sono accorta di quanto siano importanti per me l’intelligenza e la cultura della persona che ho davanti, che è poi la definizione di sapiosessuale.

Come si ripercuote il tuo orientamento sessuale sulla quotidianità?

Conoscere gente nuova non è di per sé così complicato, ma la novità smette di essere interessante nel giro di poco tempo, tempo che si restringe ancor di più quando il ragazzo con cui parli non ha la più pallida idea di ciò che stai dicendo, o quando capisci che non gli interessa minimamente leggere un libro o imparare qualcosa di nuovo che esula dalla sua comfort zone.

Ma quanto conta per te l’aspetto fisico?

Credo sia importante! Siamo esseri umani, attrazione e desiderio sessuale funzionano allo stesso modo per tutti. L’unica differenza sta nel fatto che per i sapiosessuali non sono questi i criteri principali quando si tratta di decidere chi è attraente e chi no. Personalmente, un uomo che sa stimolare il mio cervello mi attrae molto più di uno che sa stimolare solo le mie parti intime.

Mark, 29 anni, Asheville, Assistenza clienti nel settore sales



VICE: Quando ti sei accorto di essere sapiosessuale?

Mark: Quando su OKCupid ho visto il termine sapiosessuale, la mia reazione è stata: “ma è una parola così presuntuosa!” Però poi ho pensato che se le ragazze fossero più interessate al mio cervello che al mio aspetto fisico, probabilmente avrei molti più appuntamenti.

Perché pensi che la reazione della gente di fronte ai sapiosessuali sia spesso così negativa?

Molte delle critiche vengono da persone che stanno vivendo un momento di profonda crisi nelle loro vite a causa della dissoluzione dei generi sessuali tradizionali e della pluralità di orientamenti sessuali. Inoltre, secondo me, dire di essere sapiosessuali significa affermare la propria apertura verso persone che non rientrano nei canoni di bellezza moderni, e questo non può che essere un messaggio positivo.

Alle persone che ti conoscono dici di essere sapiosessuale?

No, ma capisco le ragioni per cui c’è chi si sente spinto a farlo. Comunque, se per te è così importante sapere se qualcuno è sapiosessuale, sei esattamente insopportabile come sembri.



Questo articolo è tratto da Tonic.