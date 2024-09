Abbiamo dato una macchina fotografica alle Warpaint

Le macchine fotografiche usa e getta sono uno degli strumenti per creare immagini più fighi mai pensati dall’uomo. Insomma, parliamoci chiaro: sono aggeggi plasticosi che, in cambio di denaro, possono essere usati per sparaflashare altri esseri umani in ambienti bui, rumorosi e sudati (o per fare le foto della vacanza e farle venire tutte malissimo e sfocate se siete vostro padre in vacanza). E soprattutto non hanno quella patina di perfezione delle Reflex, vere secchione della classe della fotografia.



È per questo che i nostri colleghi svizzeri ne hanno data una alle Warpaint e le hanno lasciate libere di fare un po’ come gli pareva. Il risultato è una serie di foto in cui fanno facce stupide, tengono birre in mano e fanno tutto tranne che suonare i loro strumenti—il che è anche piacevole, dato che di foto di musicisti che suonano ce ne sono già abbastanza al mondo. Buona visione.

