Abbiamo fatto ascoltare il rap italiano della vecchia scuola a un dodicenne

La trap (anche in Italia) ha la fanbase più giovane tra tutti i generi musicali e, per i protagonisti dell’industria discografica è sempre più difficile adattarsi. Ma come si fa a sopravvivere quando il tuo pubblico di riferimento conosce tutte le canzoni di Lil Pump, ma non ha mai sentito parlare dei Club Dogo? Per fortuna non è questo il punto dell’intervista di oggi.

Siccome ci è stato spiegato che la trap è un genere per orecchie molto giovani, abbiamo provato a fare un gioco: far ascoltare a Mattia, un dodicenne fan di Lil Pump, Sfera, Dark Polo Gang, Gionny Scandal e via discorrendo, alcuni dei pezzi rap italiani più rappresentativi del percorso compiuto dal genere negli ultimi vent’anni. L’abbiamo bombardato con Joe Cassano, Sottotono, Fabri Fibra e tutti gli altri che potrete trovare qua sotto se avete la pazienza di far scorrere il ditino.

Cosa abbiamo imparato alla fine dell’esperimento? Che il ricambio generazionale ci spazzerà via tutti.

https://embed.spotify.com/?uri=spotify%3Atrack%3A3Wxf52YtQYemd9ySvBh3Z2

Allora Mattia, cominciamo da “Lo Straniero” dei Sangue Misto.

Non mi sembra una roba vecchia. La base forse mi ricorda qualcosa… boh. Però mi sembra una cosa lenta. Ci sono canzoni più veloci. Ma secondo me si potrebbe sentire anche in radio. Però non mi piace, sinceramente. Nel caso, se mi piacesse, la ascolterei quando sono un po’ incazzato. Non mi ascolterei un’altra cosa loro, mi annoia. Ripetono le stesse cose troppe volte.

E di cosa ti sembra parli il testo?

Dello stato? Ah no, di uno straniero… stan parlando degli stranieri. Ma è di uno scuro? Quello che canta?

Andiamo avanti, passiamo a “Cinque minuti di paura” di Lou X. A cosa ti fa pensare questa copertina?

Eh, alla morte. C’è il teschio, è un po’ sfumata, c’è il nero.

E questa base come ti sembra?

È più “alta” rispetto a quello che ascolto. Si sente di più, secondo me. Comunque, anche questo brano è lento come quello di prima.



E che mi dici della voce?

Mi sembra quasi che sia stonato, che urli troppo. Sinceramente neanche questa mi piace. Non capisco il senso di quello che dice, ma le parole proprio… Sta parlando della morte?



No, della storia di un criminale!

E poi noto che nelle canzoni vecchie c’è sempre un’immagine fissa. Nel senso che non c’è un video.

Considera che prima di avere le fotocamere digitali era molto costoso realizzare un video. Fino al 2005 era una cosa che facevano solo quelli con un contratto davvero ricco.

Ma tipo questo qui è uno come Sfera? Con tatuaggi, denti d’oro e quelle robe lì?



Lui è questo tipo… Tatuaggi ce li ha, ma diciamo che come look è molto lontano. Quindi anche questo non lo ascolteresti di nuovo?

No, è sempre lento e non mi fa venire voglia di ascoltarlo.

Hai presente Fedez e J-Ax? Prima J-Ax stava in un gruppo, gli Articolo 31.

Non lo sapevo.



Ecco, negli anni Novanta cantava con questo gruppo, un duo. Questa canzone ha un video vero, dato che ai tempi loro avevano un contratto con una casa discografica. E tra l’altro noterai anche che è una canzone molto più allegra e ballabile. Eccoti “Tranqui Funky”.

Si vestivano diversi i rapper, allora. Però anche qua fanno un po’ vedere i soldi e così. Non tanto. Però una cosa così non l’ho mai vista, con tutta ‘sta gente che ti balla davanti. E poi Ax non ha il pizzetto!



Ce l’ha! Ma ne ha poco. Comunque, che ne pensi del pezzo?

Sono lente. Dopo che fanno una rima stanno uno, due secondi zitti. Ci sono un sacco di pause. Mentre i musicisti di adesso continuano, non si fermano mai in realtà.

Sai che cos’è quel rumore che si sente, quello scratch?

È il disco che fa… boh. E sarebbe tipo rifar partire la canzone? Ma poi cantano anche le femmine, o no?



Sì, ma non fanno parte del gruppo. Secondo te questa è una canzone che ai suoi tempi ha avuto successo?

Non so se era famoso J-Ax. Questa poteva andare in radio. Però anche questa non me la ascolterei in realtà.

https://embed.spotify.com/?uri=spotify%3Atrack%3A3ivUJERFA99Vh1V6BY2SBb

Passiamo a “Solo Hardcore” dei Colle Der Fomento. Qualcosa di molto diverso da “Tranqui Funky”. Questa qui non ha il video, però c’è il testo se vuoi seguirlo.

Mi sembra quasi una filastrocca… Perché va a pezzi. Cioè, c’è la frase e poi, come le altre, si ferma. Va a scatti. Fa vedere la rima, mentre adesso la noti dopo un po’ e non la prima volta che la ascolti.

Secondo te qual è il tema di questa canzone?

L’hardcore, ma non so cosa sia.



Diciamo che loro vogliono far vedere che sono i più puri a fare rap. Hardcore è un modo di essere, un modo di fare rap. Ci sono pochi strumenti, c’è solo il beat molto preciso e il ritornello non è nemmeno un ritornello, nessuno canta. “Tranqui Funky” invece è una canzone da ballare e allegra.

Questa secondo me è come la prima dei Sangue Misto, non mi piace.

Passiamo a Joe Cassano e Inoki, ascoltiamo “Giorno e notte”.

Questa è un po’ incasinata, perché ci sono due che cantano uno sopra l’altro. Se mi concentro su uno, poi non capisco cosa dice l’altro. Le voci sono molto diverse, ho capito subito che erano due. E non ci sono momenti in cui si fermano, quando si ferma uno c’è l’altro sotto.

E di cosa stanno parlando?

È un po’ più aggressiva, quella prima di J-Ax era molto più allegra e divertente mentre in questa sembrano quasi arrabbiati mentre la dicono. Mi piaceva di più quella di prima. Tra questi due che cantano mi piace meno quello con la voce più acuta, Joe. Mi dà fastidio e mi sembra stonata.

https://embed.spotify.com/?uri=spotify%3Atrack%3A6PBzZemhzprhiICec7dDjh

Questo è Kaos con il suo classico “Cose preziose”. Cosa ne pensi?

Questo qua sembra un altro che non credo sia molto famoso, perché sta tipo parlando di amore, no? Il testo secondo me assomiglia a “Sei così bella” di Gionny Scandal. Mi sembra stia parlando di una persona. Sta parlando “Tu cammini con me”, e quindi di una persona.

Personifica la musica, che gli ha salvato la vita. È come una metafora.

È un po’ triste anche questa, non come quella prima di J-Ax.

Che voto gli daresti da 1 a 10, ora che hai ascoltato un po’ di rapper vecchia scuola?

Uhm… Direi un 7.

Ma allora ti piace!

Secondo me questa non ha fatto molto successo, però.

Adesso ascoltiamo “Aspettando il sole” di Neffa. Questa andava su MTV, pensa.

Anche questa è lenta. Mi dà tristezza anche da come è fatta, tutta buia. Dal titolo, “Aspettando il sole” ed è buio, mi sembra che dica tipo “Aspettando la felicità”. La cambiamo? ‘sto qua che canta non mi piace proprio.

Parliamone prima! È triste ma è bella o brutta?

È triste e brutta.

Quindi è la più brutta per ora?

Sì. La più bella era J-Ax, fino ad ora.

Passiamo ai Sottotono, ti facciamo vedere il video di “Solo lei ha quel che voglio”.

Anche qua ce n’è uno col vocione e uno con la voce stonata.

Loro sono due, uno è il produttore.

Cioè l’altro sta solo lì per far scena?



Nel video sì, ma è quello che ha composto la musica, mentre quello che canta il ritornello nel video non c’è.

Non mi piace, il ritornello. Lui che rappa mi dà sempre l’impressione di essere lento. E poi ‘sta cosa che sono in due non mi piace, cambiano ogni secondo. Non mi piace il fatto che si incrocino continuamente.

Secondo te questa canzone ha avuto successo ai tempi?

Penso di sì. Perché ho visto le visualizzazioni! Però secondo me questa non si può ascoltare tanto in radio. Io non la ascolterei, comunque. Le darei un 5. Mi dà fastidio che ci sia il bianco e nero e come girano i video, si vede che è vecchio. Poi adesso alcune canzoni, tipo “Dexter” di Sfera, fuma sempre, “sto fumando piante carnivore”. Questi invece non lo fanno molto vedere. Magari non fumavano proprio.

In realtà il cantante in particolare fuma davvero tanto!

Però almeno non lo fa vedere nei video.

È una cosa positiva o negativa questa?

Per me è positiva perché se fumi, bene. Non è che sei bravo: muori prima se fumi. Se fumi le sigarette ok, ma se cominci a fumare chissà che cosa sembri scemo.

https://embed.spotify.com/?uri=spotify%3Atrack%3A5n3qlxzpHwmPbu3UUplyLy

Facciamo un saltone e passiamo a “Foto di gruppo” di Bassi Maestro.

Questa è un po’ triste, anche la musica con i “din din” che sembrano un carillon.

Sì, è proprio il gioco che voleva fare lui.

Secondo me questa non ha fatto molto successo. Anche di ascolti non ne ha fatti molti. Le darei 3/10.



Poverino! E di cosa sta parlando? Cosa ti fa immaginare?

Degli amici, di quelli però vecchi, che non vedi da tanti anni.

Non è un po’ simile ad alcuni pezzi di Sfera dove parla della sua crew, dei ragazzi che stavano con lui?

No, non ci noto nulla di simile. Quelli di Sfera mi mettono allegria, anche per i colori.

Tu di solito la musica la ascolti da YouTube?

Sì, da Spotify mi fa incazzare. Dovrei pagare per scegliere la canzone che voglio ascoltare, e con la modalità casuale io non becco mai quella che voglio e mi stufo. Poi non guardo sempre il video, se voglio rilassarmi non guardo il tablet o il telefono, mi sdraio e la ascolto. Ma la maggior parte delle volte la guardo, perché così mi rimangono anche in testa alcuni gesti che poi mi portano al pezzo.

Questa è un disastro quindi, non ti è piaciuta.

Mi spiace per lui.

Dalla prossima ti nascondo le views, così non ne hai idea! Passiamo ad “Applausi per Fibra” di Fabri Fibra.

Fabri Fibra lo conosco.



Ti faccio una domanda trabocchetto. L’hai visto il tizio là dietro? L’hai già visto nelle canzoni precedenti. Secondo te in quale?

Non me lo ricordo… forse in quello di J-Ax?



No, lui è quello che non faceva niente nel video in bianco e nero. Dieci anni dopo è ancora lì che non fa niente, ma in un altro video. Si chiama Big Fish e ha composto la musica di questa canzone.

Questa qua l’ho già sentita! L’ho ascoltata a caso un giorno.



Come hai fatto? Con la riproduzione automatica?

Fibra lo conoscevo, ho guardato le sue vecchie canzoni su YouTube. Ultimamente sto cominciando a guardare le tendenze. Ho scoperto Il Pagante, che mi piace abbastanza, e anche la sua ultima canzone.

Abbiamo fatto un video con Il Pagante. Questa canzone che cosa ti fa venire in mente?

La base l’ho già sentita, in realtà. È da mezz’ora che dice “Applausi per Fibra”… Assomiglia un po’ a “Ulisse” di LowLow. Che fa tipo “Salve direttore…” e fa una rapina in banca, e va dal presidente… la canzone in sé no, però.

Rispetto ai video che abbiamo visto finora questo come lo trovi?

Non poi così vecchio, è lo sfondo che mi fa strano. Questi video sono tipo in delle stanze, che quindi si muovono. In “Cono gelato” sono fuori, fanno girare le macchine… e anche in “Gucci Gang”, e un po’ più o meno in tutte. E questo video ha i tagli, da un soggetto passa a un altro. Mi sa di vecchio. Comunque non è male, le darei un 7.5. Forse perché lo conosco un po’. Secondo me è da ascoltare quando uno si sente escluso e vuole essere notato. Continua a dire “applausi”, come se non lo cagasse nessuno.

Cerca di isolare la canzone dal video. Secondo te questo è un pezzo più moderno rispetto a quelli di prima o è più o meno la stessa roba?

Forse questo è un po’ più moderno perché è più veloce, non si fermano molto dopo ogni frase e ogni rima. Anche i suoni sono più moderni, non c’è più lo scratch, che nelle canzoni di adesso non si usa più.

Ti sveliamo che questa è stata una canzone dal successo clamoroso. Il rap italiano ha avuto un momento di successo negli anni Novanta abbastanza limitato a pochi gruppi, non era mai stato il genere più ascoltato dai giovani. A seguito di quel momento ci fu una crisi abbastanza grossa e questa singola canzone è quella che ha sfondato tutto, è arrivata sulle radio e in televisione, hanno messo Fibra sulle copertine dei giornali e da lì in poi il rap non si è più fermato.

Però mi sembrava troppo ripetitiva. Questo “applausi per Fibra” era sempre lo stesso… la canzone dura quattro minuti, ma durerebbe due.

Questa cosa non la ritrovi molto anche adesso? Nella DPG, per esempio?

Sì, certo. Però è più veloce, e quindi la ripetizione non la senti allo stesso modo. Se dici “applausi” più veloce, come “Gucci Gang”, è un’altra cosa. Sembra quasi una canzone e non tante parole ripetute.

Ok, eccoti i Club Dogo, da Milano, con “Una volta sola”. Lui lo conosci, Guè Pequeno?

Poco. La città mi sembrava Londra. Anche questa mi sembra “Ulisse”, è sempre uno un po’ arrabbiato. È tipo una storia, ma messa come una canzone. È abbastanza bella ma mi dà fastidio ‘sta cosa del bianco e nero, perché io li guardo molto i video.

Prova a non pensare al video.

In realtà è bella, questa potrebbe avere avuto abbastanza successo sia come vendite che come radio. Mi piace, ma non le darei più di un 7.

Ti facciamo vedere un altro loro video, “Spaccotutto”.

Non è bello, come video. La qualità, dico, boh. Tutti ‘sti colori, viene il rosso, viene il nero…



Ma non assomiglia ai video trap?

No, secondo me no.



Questa ti piace di più o di meno di quella di prima?

Questa un po’ di più, però adesso stanno iniziando a mettersi le robe tipo gli orologi, la maglietta con la scritta… Ma non la riascolterei. Non capisco neanche bene le parole. Tipo, ‘sto “501” non ho capito a cosa si stava riferendo.

https://www.youtube.com/watch?v=wzBmv8-nWv4

Ti faccio sentire un altro pezzo, dimmi se assomiglia di più a quello che ascolti tu. Si chiama “Accalappianani” e il cantante è un rapper di nome Vacca.

Ma i capelli sono i suoi?



Sì!

Come look mi sembra più contemporaneo. Come musica mi sembra più vecchia per i termini. O io son piccolo e non li capisco o loro sono vecchi.



Marracash lo conosci?

No.



Ok, allora ti faccio sentire una sua canzone. Si chiama “Badabum Cha Cha”. È il suo pezzo più famoso ed è di 8 anni fa. Avevano speso una marea di soldi per fare questo video, con gli elefanti e tutto.

Ma tipo, qua che ci son gli animali, tu lo sai se la tigre nel video di “Gucci Gang” è vera o finta?

Se hai il dubbio che sia vera, allora probabilmente è vera. La canzone di Marracash come ti sembra?

Non capisco di cosa sta parlando, ‘sto “Badabum Cha Cha”. Mi ricorda gli arabi… “Badabum Cha Cha” come le robe dei tamburi, tipo? E poi si vestono in un altro modo. Ora che ho visto questo, quelli là avevano solo la canottiera, il cappello e i pantaloni larghi. Mentre la DPG e Sfera hanno ottomila collane.



Marracash tra l’altro è stato il primo rapper “famoso” a dare una possibilità a Sfera, hanno anche cantato insieme in un pezzo. Ti faccio sentire una sua canzone più recente, “Rapper criminale“.

Ecco, questa canzone mi sembra molto più attuale. Mi dava quasi fastidio che prima nelle canzoni si sentiva poco la voce, mentre qui è molto alto il volume. Questa mi piace, gli do 8. Perché è un po’ più nuova. Penso che la riascolterei.



