Abbiamo fritto un cappuccino e non solo…

Dimenticate per un attimo il caffè nella sua forma liquida, perché in questo video abbiamo sperimentato quello solido, e non solo. Continua il nostro viaggio nei meandri del caffè con il secondo episodio video de La Guida di MUNCHIES al Caffè, in collaborazione con Lavazza.

Siamo andati al Training Center Lavazza di Settimo Torinese per scoprire i segreti di tre ricette di coffee design: la versione sferica della Sambuca con la Mosca (Ambra di Caffè), il Coffee Taco-Sponge e un cappuccino fritto a -196 gradi (Cappuccino Nitro).

Il caffè diventa nell’ordine alcolico, spugnoso e solido, ed è un piacere per gli occhi (oltre che per la papille gustative).

La nostra host è ancora una volta Maham Rizvi, statunitense, food activist ed esperta di caffè, che in questo caso si cimenta con l’esperta di coffee design e riproduce tutte e tre le ricette.

Questo post fa parte de La Guida di MUNCHIES al caffè, realizzato in collaborazione con Lavazza