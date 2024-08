Abbiamo incontrato Finn Wolfhard, il protagonista di Stranger Things

A soli 14 anni, quando la maggior parte dei suoi coetanei si preoccupano di come non prendere un’insufficienza al prossimo compito in classe, Finn Wolfhard ha già recitato in alcune delle scene più terrificanti della cinematografia recente. C’è stata la prima stagione di Stranger Things, in cui lui e Millie Bobby Brown hanno capitanato una banda di ragazzini ribelli che lotta contro creature interdimensionali e folli scienziati. Continuando in questo tour de force contro le forze oscure a suon di nostalgia e felpe anni ’80, nei prossimi mesi troveremo Finn nell’adattamento cinematografico del clown di IT, il romanzo horror di Stephen King.

Basterebbe la locandina del film per far crollare anche i più forti di noi: la miniserie originale, datata 1990 e in cui Tim Curry impersonava Pennywise, ha terrorizzato intere generazioni; ma siamo sicuri che il film saprà fare altrettanto, con Bill Skarsgård nel ruolo del clown più angoscioso dell’intera cultura pop. Ma Finn si lascia spaventare recitando in questi banchetti del terrore? “Girare un film horror può essere davvero spaventoso a volte,” ammette con sincerità il giovane attore canadese. “Però se una scena è così terrificante ci devi assolutamente essere! Non si può mancare!”

