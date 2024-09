Abbiamo risposto alle domande rivolte a Google dagli italiani nel 2016

Sto scrivendo la bozza di questo articolo su Google, la fonte di questo articolo è Google, questo articolo finirà indicizzato su Google e voi molto probabilmente siete qui perché avete letto “Google” nel titolo.

Parlare di quanto Google faccia parte delle nostre vite è dunque abbastanza inutile, ma è sempre interessante monitorare il parallelismo tra internet e la vita reale—ad esempio, attraverso il rapporto di Google Trends che prende in considerazione tutte le query immesse nel motore di ricerca nel corso degli ultimi 12 mesi.

Oltre alle singole parole e ai personaggi più cercati, nel report vengono registrate anche le domande che abbiamo posto più assiduamente a Google. E indovinate un po’? Avete presente quell’amico simpatico che posta gli screenshot delle ricerche assurde suggerite da Google? Bene, le correlazioni automatiche possono essere abbastanza veritiere dal momento in cui, nonostante tutti i fenomeni socio-politici di quest’anno, al primo posto dei perché ci sia “perché si intasa il braciere.”

Già, perché. Grab via.

Visto che non voglio che il vostro prossimo barbecue vada in fumo, ho deciso di rispondere a tutte le domande più googlate quest’anno in Italia per le categorie “perché”, “cosa significa” e “come fare”.

“PERCHÉ SI INTASA IL BRACIERE?”



Be’, diciamo che per rispondere esattamente dovremmo capire innanzitutto di che tipo di braciere stiamo parlando. Quello per il barbecue, quello della stufa a pellet, quello della shisha, quello del bong?



In ogni caso, tendenzialmente qualsiasi braciere si intasa semplicemente perché è sporco e non gode di una buona circolazione dell’aria dal momento in cui la carne, l’erba e il legno durante la combustione rilasciano dei residui che vanno puliti. Nel caso di carne e legno mi guarderei bene dal recuperare il residuo. Nel caso dell’erba, be’, fate voi: mia nonna diceva sempre che la minestra riscaldata è più buona di quando è appena fatta.



“PERCHÉ I GATTI HANNO PAURA DEI CETRIOLI?”



Sì, tutti abbiamo visto i video dei gatti che si spaventano di fronte ai cetrioli e a quanto pare un sacco di gente si è anche interrogata sulla natura di questo fenomeno. Fortunatamente i miei colleghi di Motherboard se ne sono occupati in maniera molto approfondita sentendo Sabine Caspary, una psicologa per gatti.

Secondo lei, il tutto sta nell’istinto innato del gatto per cui “la forma e il colore del cetriolo fanno pensare a un serpente.” E anche se molto probabilmente i gatti di questi video non hanno mai visto un serpente, “i nostri gatti derivano dai gatti selvatici africani dove i serpenti, insieme ai rapaci, sono dei predatori.”



Si tratterebbe quindi di un retaggio istintivo tramandato da gatto a gatto, ma visto che non è nulla di scientificamente provato possiamo anche credere alla teoria secondo la quale i gatti si spaventerebbero semplicemente perché non si aspettano un cazzo di cetriolo per terra.



“PERCHÉ IL COLPO DI STATO IN TURCHIA?”



Dato che la notte del 15 luglio tutti erano incollati al social per capire cosa stesse succedendo in Turchia, tra le varie domande questa mi sembra l’unica sicuramente legittima—soprattutto se pensiamo che su quegli stessi social un sacco di persone erano diventate esperte di geopolitica semplicemente per aver commentato “AHAHAAHAH” sotto l’immagine di Erdogan che rivolgeva appelli su FaceTime. E per fingersi esperti di geopolitica Google è fondamentale.

Per tutti gli altri, qui c’è un articolo di VICE che prova a rispondere a un po’ di domande sulla Turchia.



“PERCHÉ UN NEONATO PIANGE SEMPRE?”

Avete mai sentito parlare un neonato? Ecco, i neonati non parlano, piangono.



“PERCHÉ UN UOMO SPOSATO TRADISCE?”



Bene. Il fatto stesso che una persona chieda il “perché” significa che ha già realizzato che il marito ha combinato qualcosa—e questo mi dispiace, ma malgrado andare a letto con una persona diversa dalla persona a cui si è giurata fedeltà possa essere orribile succede ogni singolo giorno.



Capire perché un uomo sposato tradisca è pertanto più facile di quello che sembra. Come spiega Esther Perel, una terapeuta della coppia e della famiglia in un famoso TedTalk, “nel corso della storia, gli uomini hanno avuto di fatto una licenza per tradire con poche conseguenze, supportati da innumerevoli teorie biologiche ed evoluzionistiche che giustificano la loro necessità di darsi da fare.”

Allo stesso tempo Esther dice che non siamo mai stati più inclini al tradimento, non perché oggi abbiamo più desideri, “ma perché viviamo in un’epoca in cui ci sentiamo autorizzati a rincorrere i nostri desideri, perché questa è la cultura del ‘mi merito di essere felice’.” E se quindi un tempo si divorziava per infelicità, “oggi si divorzia perché potremmo essere più felici.”



:)

COSA SIGNIFICA: “IDOLATRIA”, “AD MAIORA”, “BREXIT”, “TRUST” E “SCISMA”



A giudicare da queste ricerche, nel 2016 centinaia di migliaia di italiani hanno disperatamente cercato un nome per il loro neonato gruppo metal. O quello, o hanno giocato troppo a Fallout 4.



“COME FARE IL GELATO AL CAFFÈ IN CASA?”



Ora, a essere sincero sono sempre stato un grande fan della coppa del nonno ma non ho mai preso in considerazione l’eventualità di farmi un gelato al caffè in casa e quello che più assomigliava a un gelato al caffè era uno Yomo che ho dimenticato nel freezer per non so quale motivo.



In ogni caso, se davvero non avete nulla da fare e desiderate un gelato al caffè artigianale qua c’è “Lillo” che lo spiega malissimo.

“COME FARE UN MASSAGGIO EROTICO?”



Una volta una mia ex mi disse che mentre lo facevamo ero freddo. Immaginai volesse cose come un massaggio erotico prima dell’atto in sé. Così, una sera decisi di risolvere il problema preparando la stanza esattamente come l’avrebbe fatto Adam Sandler in uno dei suoi primi film.



C’era tutto, da un paio di candele alla musica in sottofondo e la luce soffusa. Quando ho iniziato a farle un massaggio non solo mi sono reso conto di non saperlo fare, ma anche che le polaroid che stavano prendendo fuoco sopra il comodino emanavano un odore orribile. Alla fine ci siamo messi a guardare un film mentre la diossina ci coccolava.



Comunque sia, credo che i massaggi erotici siano un po’ come il gelato al caffè. Non si dovrebbero fare in casa e se esistono un sacco di posti che li propongono un motivo ci sarà.



“COME FARE LO SLIME?”



Quando la Mattel negli anni Settanta se n’è uscita con quella roba, penso che nemmeno loro fossero ben consapevoli di quello che stavano facendo. Insomma, stavano davvero piazzando sul mercato qualcosa che rimanda concettualmente ai rifiuti industriali e potenzialmente tossico.

Ovviamente il tutto ha avuto successo ed è diventato l’incubo di ogni madre—e ora anche di Instagram. Non so se avete presente quegli account in cui mani femminili infilano ripetutamente le dita in vaschette di slime, impugnano coltelli con cui fanno a pezzi cilindri di sabbia cinetica o mischiano le tempere servendosi di mini-spatole. Fanno tutti parte di quel filone di appagamento visivo-sonoro dell’ASMR su Instagram e mi piace pensare che da qualche parte ci sia qualcuno che ci fa un sacco di soldi perché non c’è niente di più appagante del rimuginare su come-cazzo-siamo-arrivati-a-questo-punto mentre stai scrollando il feed seduto sul cesso.



In ogni caso, visto che questo articolo serve a dare risposte, qua un tutorial su come fare lo slime con prodotti “non tossici”: colla liquida, colore acrilico e Dixan.

“COME FARE I FIORI DI STOFFA?”



Chiedete a vostra nonna, è molto più vecchia di Google e sarà contenta della telefonata.

“COME FARE UN’ASSONOMETRIA?”



State rimpiangendo quel giorno in cui avete dato retta a vostra madre e per alzare qualche soldo avete iniziato a dare ripetizioni al vicino di casa che sta in terza media, eh? Domani ha la verifica di educazione tecnica e voi avete capito che la vostra vita non sarà mai come quella di Ted Mosby.



Il ragazzino è li che aspetta che gli spieghiate come si fa, e voi avete bisogno di capire in fretta perché c’è poco tempo e solo Google può aiutarvi. Verrete rimandati a un video di un cervellone che quella roba la fa in quattro e quattr’otto e finirete per deprimervi perché persino un poppante capirebbe che non avete la minima idea di quello che state facendo con la squadretta. Esattamente come il gelato al caffè, lo slime e il massaggio erotico.



