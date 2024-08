Lo scandalo di abusi sessuali nella Chiesa negli USA è ancora più profondo

La scorsa settimana, dopo la pubblicazione del rapporto di un grand jury che accusava almeno 300 religiosi di aver molestato circa 1000 bambini e bambine in Pennsylvania negli anni Quaranta, i Procuratori Generali degli stati di New York e del New Jersey hanno annunciato l’apertura di un’indagine per abusi sessuali all’interno della Chiesa Cattolica. Anche in Missouri, Nebraska e Illinois sono state avviate delle indagini, e probabilmente altri stati seguiranno presto questo esempio. Nello stato di New York sono state inviate ordinanze amministrative e mandati di comparizione in tutte e otto le diocesi; mentre in New Jersey è stata creata una task force speciale che si occuperà delle indagini nelle sette diocesi, e richiederà la consegna dei documenti relativi ai casi di abuso. Le diocesi, dal canto loro, hanno promesso totale trasparenza e collaborazione con gli investigatori.



Questa ondata di controlli arriva in seguito a una tremenda estate di scandali per la Chiesa Cattolica. Oltre ai terribili fatti accaduti in Pennsylvania, Theodore McCarrick, l’ex arcivescovo di Washington, DC, è stato allontanato dal ministero e si è dimesso dal Collegio dei Cardinali dopo essere stato accusato di aver molestato sessualmente un adolescente, altri minori e adulti seminaristi. Papa Francesco non si è ancora espresso ufficialmente sulla questione, ma è stato sommerso di accuse da un arcivescovo che sostiene che il pontefice fosse a conoscenza del comportamento di McCarrick.

Anche se il Papa non rischia di essere messo personalmente sotto accusa, la situazione è di crisi senza precedenti. Papa Francesco dovrebbe incontrare i leader della Chiesa Cattolica statunitense coinvolti nello scandalo questo giovedì, e il tema della conversazione appare piuttosto evidente. Ma a cosa porterà tutto questo? Qual è il peggior scenario a cui va incontro la Chiesa Cattolica in America? Per sondare questo complesso scenario giuridico, abbiamo chiamato John C. Manly, un avvocato che si occupa di abusi sessuali a Los Angeles, che ha difeso decine di vittime di casi simili e che ha visto la Chiesa resistere anche alle inchieste più spietate.

L’intervista è stata editata e abbreviata per chiarezza.

VICE: Si tratta di un fenomeno nuovo, questa intensificazione di indagini multiple e l’apparente collaborazione da parte delle diocesi?

John C. Manly: Lo scandalo conta diversi episodi. Il primo in assoluto fu Gilbert Gauthe, alla fine degli anni Ottanta. Gauthe era un prete in Louisiana che molestò decine di ragazzini. Questo fu il primo vero caso. Poi ci fu [Joseph] Bernardin nel ’92. E poi [Rudolph] Kos a Dallas—con un verdetto molto severo. Qualche anno più tardi fu la volta del verdetto Stockton ai danni di [Oliver] O’Grady nel ’97, che ebbe parecchia risonanza mediatica. Un mio cliente, [Ryan] DiMaria, ricevette un cospicuo risarcimento, 5,2 milioni di dollari, all’inizio degli anni 2000. Arriviamo così al caso Boston, nel 2001 e 2002, da cui deriva il caso di Los Angeles contro il Cardinale Roger Mahony.

In tutti i casi che ho appena citato, tuttavia, non sono mai stati presi provvedimenti legali contro i preti colpevoli. Per esempio, nonostante la magistratura avesse sotto tiro il Cardinale Mahony, non è intervenuta per incriminarlo. E Steve Cooley, il procuratore distrettuale della Los Angeles County al tempo, non agì. E non lo fece perché la Chiesa—e la gerarchia della Chiesa—era ancora molto influente. Con il tempo, però, la politica ha perso via via il contatto con la Chiesa, almeno rispetto a quanto accadeva 30 anni fa, e quindi è meno soggetta alla sua influenza. Oggi la Chiesa ha meno potere politico.

Onestamente, mi sembra normale che il procuratore generale della Pennsylvania indaghi sulla questione dopo aver ricevuto tutte queste informazioni a riguardo e aver intuito la portata del caso. Si tratta di un atto criminale, su una scala talmente ampia che forse non ha eguali nella storia. In California, la Chiesa ha pagato 1 miliardo di dollari per mettere a tacere gli scandali a metà degli anni 2000. Una diocesi è andata in bancarotta. E non si tratta solo di perseguire i colpevoli, i molestatori. L’altro grande atto criminale è lo sforzo che è stato fatto per coprire questi scandali, con la scusa di dover seguire delle norme interne all’istituzione. Ancora oggi, penso, molte persone si ostinano a credere che quanto accaduto in Pennsylvania sia un’eccezione. E invece è la norma. In ogni diocesi accadono le stesse cose—e il motivo per cui accadono è che la Chiesa è un’organizzazione gerarchica.

Cosa pensa succederà? Altri stati avvieranno indagini simili?

Sì. Sai, i procuratori generali si parlano tra loro, e penso che la gente pian piano si stia rendendo conto che si tratta di un problema di ordine nazionale, di salute pubblica. Basta andare in prigione, o nei centri di riabilitazione per le tossicodipendenze o agli alcolisti anonimi, per incontrare le giovani vittime di abuso dei preti. Il sistema della scuola cattolica in questo paese è il più grande sistema scolastico privato. Le istituzioni cattoliche detengono più beni immobiliari di qualsiasi altro istituto privato negli Stati Uniti. È un’organizzazione immensa.

Penso che il prossimo passo sarà un’indagine federale. Le istituzioni cattoliche non sono solo religiose, ricevono anche ingenti contributi statali, federali e locali. E, cosa più importante, sono esenti dalle tasse. Se Scientology, che è una piccola setta a confronto, [dovesse perdere] l’esenzione fiscale per accuse penali, penso che sia lecito portare avanti la stessa ipotesi per la Chiesa Cattolica, no? Immagina se si scoprisse che 300 assistenti di volo della United Airlines hanno molestato decine e decine di bambini, cosa succederebbe alla compagnia? In questo caso non abbiamo 300 preti, ma molti di più che sono già stati allontanati dai loro ruoli dall’inizio degli anni 2000. L’unica ragione per cui questi soggetti non sono stati sottoposti allo stesso processo che avrebbe subito chiunque altro, è per via del loro ruolo nell’organizzazione religiosa.

La verità—quella che nessuno vuole dire, ma è la verità—è che siamo di fronte a un governo straniero che permette ai suoi funzionari di abusare sessualmente di bambini e minori.

In passato ero convinto che la Chiesa avrebbe continuato a esistere per molti anni ancora, ben oltre la mia morte. Sono ancora certo che sarà così, ma oggi il suo ruolo è considerevolmente ridimensionato. Quello che ci serve, però, è una vera indagine federale, che coinvolga più distretti. Alla Chiesa è stato sempre concesso il beneficio del dubbio—oltre a innumerevoli opportunità—più che a qualsiasi altra istituzione al mondo. E fino ad ora ha dato prova di non voler affrontare il problema di fondo, che è alla base di questa situazione, che secondo me è l’astinenza sessuale imposta ai funzionari religiosi. Non funziona e non ha mai funzionato. E fino a oggi nessuno l’ha mai rimessa in discussione.

A prescindere da questo, quasi tutti i casi che abbiamo citato saranno ormai in prescrizione, giusto?

Sì, esatto. Questa è la loro unica difesa.

Quanto dureranno le indagini, ad esempio, nello stato di New York?

Se dovessero convocare un grand jury, come hanno fatto in Pennsylvania, in genere meno di un anno. Ma sappiamo già che la situazione a New York è tragica, abbiamo avuto delle anticipazioni. Ma penso che queste si riveleranno irrisorie rispetto a quanto emergerà dalle indagini. Scopriranno, credo, che i cardinali dell’era moderna—tipo [il Cardinale Edward] Egan e gli altri—e gli arcivescovi hanno fatto tutto il possibile per coprire lo scandalo, perché sapevano bene quanto fosse grave la situazione. Se già quanto successo in Pennsylvania sembrava terribile, aspetta di vedere cosa succederà nello stato di New York e in New Jersey.

Siamo realisti, cosa può accadere dal punto di vista legale ai vertici—tipo i cardinali—che sono anche diplomatici esteri e che sono stati richiamati al Vaticano dopo gli scandali sul loro conto?

Questa è una domanda interessante. Questi soggetti hanno spesso doppia cittadinanza, quindi possono scappare in Vaticano. Nelson Mandela pronunciò questa grande frase in cui disse che l’anima di una società si valuta dal modo in cui tratta i bambini. Be’ loro non sono messi benissimo.

